郭台銘貼文談日韓貿易戰 提三點看法 文末引遐想

日韓貿易戰狀況膠著，鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (21) 日晚間在臉書發文表示，提出三點看法，台灣產業需思考如何從中謀利，像是藉此加強半導體原料的領域布局等，貼文最後 hashtag「中華民國最強外掛持續上線」，也引發關注。

郭台銘貼文指出，雖然日韓正在「打架」，看起來跟台灣影響不大，但從此事件也觀察到很多值得思考的地方。

第一，科技、經濟與外交的關係是極為相關的，這次貿易戰爭爆發，實質上是二戰後日韓兩國關係修補和損失賠償爭議的延長賽，韓國的 DRAM、NAND、OLED 在全世界電子產品供應鏈中佔重要的角色，此供應鏈危機若未能妥善化解，將嚴重影響韓國 GDP，進而影響全世界，從這邊就可以看出，科技與外交關係，對經濟影響的重要性。

再來，是「技術靠研發，命運靠自己」，郭台銘指出，日本長期在基礎化學下功夫，在半導體原物料握有主導性的市場比例，關鍵上游原物料雖然個別營收不高，對下游生產影響卻非常巨大。

郭台銘進一步指出，日本此次針對韓國的出口限制，對於台灣、中國等製造商是相對利多，但是由於產品進入門檻高，台灣要拿到這波原物料訂單，也沒那麼容易。台灣在晶圓代工世界第一，IC 設計世界第二，如果能夠利用此機會，在半導體原物料也能占一席之地，台灣在半導體的地位將更全面、更重要。

最後，郭台銘認為，簽署多方貿易協定刻不容緩，企業在供應鏈上考慮第二供應商時，也應考慮是否來自同一國家，以避免風險，因此要有多方的貿易協定，才能幫助台廠商避免與降低斷貨轉料的成本與風險。

郭台銘強調，「經濟」永遠是心目中最重要的關鍵字，而經濟的背後，需要有「和平」來當後盾，文末除了 hashtag 果凍海外學習之旅外，還強調中華民國最強外掛持續上線，也引人聯想是否仍未放棄角逐 2020 年總統大選。