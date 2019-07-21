生技月四大亮點 台廠添營運與題材活水

台灣主辦的亞洲生技大展即將登場，今年展覽聚焦 4 大亮點，包括突破性生醫技術、革命性產業技術、生醫投資商機及國際區域合作，台生技廠各擁題材，市場點名訊聯、基亞、承業醫等營運有看頭，股價也啟動行情。

突破性生醫技術方面，市場看好基亞 (3176-TW)、訊聯 (1784-TW) 及尖端醫 (4186-TW) 等細胞療法概念股，其中訊聯年底前將向衛福部送 10 件個計畫案，已受國際藥廠委託製造細胞；尖端醫則繼自體免疫細胞治療及骨髓間質幹細胞移植送件後，也與新光醫院合作開拓細胞治療商機，後續營運樂觀看待。

革命性產業技術部分，市場點名邦特 (4107-TW)、承業醫 (4164-TW)、鐿鈦 (4153-TW)、太醫 (4126-TW) 等醫材股，法人表示，醫材產值連年攀升，除步入下半年出貨旺季外，加上生技月雙題材加持下，訂單能見度至少到第 3 季。

此外，新藥授權陸續傳出捷報，包括台康、因華、中天、逸達、景凱等，可望挹注營運動能。

國際合作上，生技展前一對一媒合會已有 1000 多場，大會估，今年媒合會有望突破 2000 場創下新猷，為台灣產業挹注營運活水。

法人表示，生技族群較不受美中、日韓貿易戰影響，成盤面避戰題材股，挾生技月題材激勵，加上今年國際媒合機率會倍增，帶動生技族群能見度，將持續吸引買盤簇擁。