旺宏、華邦電本周接棒開法說 記憶體市況受矚

記憶體大廠旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 將分別於周四 (25 日)、周五 (26 日) 召開法說，除後市展望，市場將關注日韓貿易戰對 NAND Flash 市況與價格的影響，及通路端庫存去化程度，旺宏則逢大客戶拉貨旺季，拉貨動能也將成焦點。

旺宏第 2 季合併營收 74.79 億元，受惠客戶拉貨情況優於預期，營收季增 24.05%，年減 15.78%；上半年累計營收 135.08 億元，年減 24.71%。對於大客戶拉貨情況，董事長吳敏求日前也說，需求不錯，今年大客戶所給的訂單預測比去年好，維持下半年營運優於上半年看法，惟營運成長幅度待觀察。

談及日本政府對半導體關鍵材料出口韓國祭出限令，吳敏求日前指出，若限令實行後，一定會造成缺貨，且預估在限令實行的 3 個月後，記憶體市場將會「極度」混亂，在供不應求的情況下，台廠、及其他非韓廠的記憶廠商，將會因此受惠。

華邦電第 2 季合併營收 120.12 億元，受惠客戶需求增加，產能稼動率回升，帶動營收季增 10.3%，年減 10.92%；上半年累計營收 228.98 億元，年減 10.7%。董事長焦佑鈞日前在股東會後表示，今年第 1 季平均稼動率低於 80%，但 6 月中旬在需求增溫下，已回升至約 85%。

展望下半年，焦佑鈞認為，市況會較為改善，雖不太可能回到如 2016、2017、2018 年一般市況，但也不會再有大事發生，最糟的時間、情況已經過去。總經理詹東義則表示，通路庫存很健康，客戶需求顆數也在增加，但此現象也有可能是與客戶關係經營得好。