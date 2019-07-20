5G上網將帶動換機？野村反對：4G就很夠用 消費者恐怕不會趕著換

雖然一些蘋果 (AAPL-US) 多頭認為，5G 網路問世將提高蘋果新設備的銷售量，但野村證券分析師不認同此說法。

野村證券分析師 Jeffrey Kvaal 週五對 5G 網路能刺激消費者換機的說法提出質疑，他維持蘋果股票「中性」評級，並將蘋果目標價調升 5 美元，使其達 180 美元。

蘋果週五股價下跌 1.49% 至 202.59 美元。

雖然蘋果試圖轉向聚焦服務和自家的「生態系統」價值，但投資者仍會密切觀察 iPhone 的發展趨勢。

根據 FactSet，華爾街預期，本財年 iPhone 單位銷售量約莫 1.85 億支，明年會稍微下降，接著 2021 年再回升至 1.95 億支。

Raymond James 分析師 Chris Caso 週四樂觀看待 5G 效應，他認為 5G 具有更高的頻寬和更棒的連網能力，會讓買家在未來下個週期更願意升級換機，因此他調升蘋果目標價至 250 美元，為華爾街的蘋果最大多頭。(詳見此處)

然而，野村 Kvaal 週五卻說，「我們對即將到來的 iPhone 週期，抱持的期望很低，也不預期蘋果的新服務能對獲利有什麼實質幫助。」

「野村還沒有確信 5G 將提升換機率這一點，即使是指 2020 年的 iPhone。因為 4G 速度很夠用，我們不認為消費者會急急忙忙升級手機。」

與此同時，美國電信業者也示意，他們「不可能獎勵刺激消費者升級到 5G 手機。」

華爾街對蘋果股票的平均目標價在 213 美元，較週五收盤隱含約 5% 漲幅。

比起 2021 年的發展，蘋果 7 月 30 日盤後發布第三財季財報，且會後 5：00 將進行與分析師的電話會議，這會是更重要的大事。

根據 FactSet，蘋果第三財季 EPS 預計 2.09 美元、營收 533.5 億美元。去年同期 EPS 和營收數據分別為 2.34 美元和 532.6 億美元。