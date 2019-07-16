5G手機買起來放？美消費者收不到訊號仍照買 鄉村都會買氣均旺

調研機構 Counterpoint Research 數據顯示，目前接收得到 5G 訊號的美國城市只有少許 2 個，5 月份 5G 手機 (最新可取得的數據) 卻在 10 大市場販售。

當月只有 Verizon 販售 5G 相容的手機，並只在芝加哥和明尼阿波利斯州提供服務。

研究主管 Tom Kang 指出，「前十大城市銷量僅占 5 月全體 5G 手機銷售量的 1/3，這顯示 5G 手機銷售的銷售很廣泛，不似早期預期 5G 手機銷售只會集中在支援 5G 服務的大城市中。全美消費者都樂意買 5G 相容的設備，明尼阿波利斯州是 2 大有 5G 網路的城市，但卻非十大城市之一。反而是達拉斯、休斯頓、洛杉磯等列入五大 5G 手機銷售城市名單。」

該調研機構總監 Tom Kang 表示，5G 手機的販售相當廣泛，5 月份時，前十大市場還有一些收不到 Verizon 5G 訊號的城市，而明尼阿波利斯州不在前十大中，第一名 5G 手機銷售城市是占比 5.3% 的芝加哥。

該調研機構分析師 Maurice Klaehne 指出，消費者預期他們的城鎮日後會有 5G 信號涵蓋，所以先行購入。他指出 85% 消費者都知道 5G，估計今年 5G 手機在美國的銷售量達 500 萬支、全球銷量 2200 萬輛。

Counterpoint 認為美國將引領 5G 手機的銷售潮，其次為中國。他指出，如果蘋果今年推出 iPhone 5G 版，美國 5G 手機的銷售數量將提高 60%，但蘋果要到 2020 年才會推出，因此「2020 年，5G 手機的銷售量將因為 iPhone 而成長更快速。」

目前，美國的 5G 手機包括 LG V50 和三星 Galaxy S10 5G。Verizon 的摩托羅拉 Moto Z3 和 Moto Z4 也可以使用 5G Moto Mod 附件連上運營商的 5G 網絡，這兩款手機和 Moto Mod 都配備高通 Snapdragon X50 數據機晶片，只相容 mmWave 5G 網絡。Verizon 計畫獨家使用該高頻頻譜，但該頻譜的缺點是傳輸距離較低頻頻譜還短，而且無法穿越建築物以及較低頻率範圍內的無線電波。

另一方面，上週 T-Mobile 和高通 (QCOM-US) 上週宣布，首次成功以 600MHz 低頻譜進行 5G 數據通話。該測試使用 Snapdragon X55 5G 數據機晶片，而非 X50。

T-Mobile 相信，倘若完成與 Sprint 的合併，就能部署後者中頻 2.5GHz 無線電波以及自己的 600MHz 頻譜和 mmWave 電波，這樣一來就能打造全美 5G 網路。為取得 FCC 核准其與 Sprint 合併的協議，T-Mobile 承諾交易完成後 3 年內美國 97% 地區均將涵蓋低頻段 5G (85% 為農村地區)，且中頻段 5G 地區涵蓋美國人口 75% 以上，且交易完成後三年內不漲價。