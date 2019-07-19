5G助攻！分析師預測蘋果將迎來牛市

蘋果未來的 iPhone 銷售將受益於 5G 網路的支援及服務，一位分析師於週四在升級該股時提到。

蘋果 (AAPL-US) 週四早盤上漲 1% 至 205.48 美元。Raymond James 分析師 Chris Caso 週四將該股評級從持平的市場表現調升至優於市場，並預設了 250 美元的目標價。

蘋果股價走勢圖 圖片: tradingeconomics.com

FactSet 表示，目標價使得 Caso 成為了華爾街最大的蘋果多頭代表。他的目標價比 FactSet 設定的 213 美元平均水平高出了 17%，這個數字自 6 月初以來基本持平，但從 1 月底不到 180 美元的水準開始上漲。

Chris Caso 說：「蘋果近幾年的趨勢是持續銷售相較於過去功能更為強大的 iPhone。而此造成的結果是，旗艦手機的價格越來越高，且用戶逐漸依賴利用 iPhone 最新機型來達成許多無法用舊有機型完成的事情，因此更大的頻寬和具備更佳連接性的 5G 技術，將使人更加注意它後續的升級。」

Caso 將其 2019 年和 2020 年的收入預測略微下調，但公佈其 2021 年估計為 2883.5 億美元，並高於市場預期。

「儘管我們抱持長期正向的看法，但我們仍然預計今年 iPhone 的週期將是近年來最弱的，因為今年缺乏大量的新功能以及其面臨的其它巨大的困境」Caso 表示。