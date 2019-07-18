G7財金官員齊聲反對Libra 認為需先解決監管問題

G7 各成員國財政金融主管，週三 (17 日) 齊聲反對 Facebook (FB-US) 的 Libra 數位貨幣，堅稱必須先解決嚴竣的監管問題，符合反洗錢和恐怖主義融資的規則，並確保交易及使用者數據的安全。

財金首長另一層的擔憂，在於大型科技公司的權力擴張，如今更為深入政府專管的領域，如發行貨幣。

G7 由加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國組成，各國財長及央行總裁會議週三在法國召開，為期兩天。各國代表達成共識，面對 Facebook 計畫發行 Libra 幣，各國有必要就數位貨幣迅速採取行動。

財長：各個國家的主權不應受到危害

法國財長 Bruno Le Maire 在首日會後強調，G7 一致同意各個國家的主權不應受到危害，均認同有必要迅速採取行動。

德國財長 Olaf Scholz 指出，Facebook 的計畫考量並不周延，同時存在數據安全問題。

如比特幣等加密貨幣的設計，在於分散貨幣的控制權，做為傳統銀行系統的替代品。這類數位資產可用於交易，並利用強大的加密技術做為保護、控制創建及驗證資產的移轉。

而 Facebook 的加密貨幣計畫受到強烈的質疑，主要來自政治人物與金融監管機構，他們擔心這家科技巨頭發行的數位貨幣，恐顛覆金融體系，並有數據保護問題。

日本：需確保全面周延

日本財務大臣麻生太郎強調，在 Libra 發行前，一定要制定合宜的監管規則，僅應用現在的法規可能不夠，需要進行全面檢查，以確定不會出現未曾考慮到的新挑戰。

G7 今年輪值主席國法國，已要求歐洲央行成立 G7 特別小組，深入研究類似 Libra 這樣的加密貨幣和數位幣。

初步報告中，央行官員表示，如果 Facebook 想要吸收存款，就必須取得銀行執照，進而要接受嚴格的銀行業經營監督。