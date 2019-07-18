隱私個資保護成 Libra 絆腳石CNBC 證 Facebook 尚未與瑞士 FDPIC 接觸

一連兩天參眾兩院聽證會上，Facebook 公司自身的資料保護及隱私問題，明顯成為推動 Libra 項目前進的絆腳石。兩會議員均連番指出 Facebook 過去陷使用者資料保護及隱私醜聞，無法讓他們對這家社交媒體巨頭擁有信心。

援引美國財經網站《CNBC》報導指出，Facebook 尚未與瑞士關係資料保護的監管機構洽談其加密貨幣計畫 Libra 的註冊事宜。

瑞士聯邦資料保護與資訊委員會（FDPIC）發言人兼公關部門主管 Hugo Wyler 16 日對《CNBC》記者表示，當局尚未與 Libra 的推動機構有所接觸。但值得注意的是，Libra 計畫負責人 David Marcus 在他的聽證會證詞中提到，FDPIC 將成為 Libra 基金會的隱私監管機構。

David Marcus 當時表示:「為了資料和隱私的保護，瑞士聯邦資料保護與資料委員會將成為 Libra 基金會的隱私監管機構。」

Hugo Wyler 表示，「我們注意到 Calibra 主管 David Marcus 所提到的話，也就是關於 Libra 的相關情況，我們可能會作為資料保護監管的角色。但直到今天，我們尚未與 Libra 的推動機構有所聯繫。」

他補充，「我們期望 Facebook 或其推動機構在合適時機能提供我們具體資訊。唯有這樣，我們才能檢視我們的法律建議與被賦予監管能力的程度。總之，我們正從公開論辯的情況下追蹤這項計畫的發展。」

美國國會議員對外國監管的代幣審慎以待

另在美國眾議院金融服務委員會 17 日舉行的聽證會上，眾議員 Patrick McHenry 質詢 Marcus 為何 Facebook 要讓其加密貨幣計畫 Libra 以瑞士做根據地。Marcus 回應，瑞士是做生意的「國際地點」。

另一位眾議員 Josh Gottheimer 則表達他擔憂為何 Facebook 決定前往國外發行 Libra。Marcus 對此表示:「我想重申，選擇瑞士，與逃避監管或監督毫無關係。」

Marcus 向眾議員 Bill Huizenga 保證，Facebook 已確實與瑞士金融市場監督管理局（FINMA）接洽。他進一步強調，Facebook 在取得所有相關監管機構的放行前，不會推出 Libra 加密貨幣計畫。

這篇文章 隱私個資保護成 Libra 絆腳石 CNBC 證 Facebook 尚未與瑞士 FDPIC 接觸 最早出現於 區塊客。

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