南韓不回應仲裁提議 日外相：極為遺憾、無法接受

南韓最高法院去年判決，日本企業必須為二次世界大戰期間強制徵用南韓勞工一事，進行賠償，但遭日方拒絕，日本政府並要求，應基於「日韓請求權協定」啟動仲裁程序，南韓政府則不予回應；對此，日本外相河野太郎今 (19) 日召見南韓駐日大使南官杓，表達抗議，稱「極為遺憾、無法接受。」

日本政府自 7 月 4 日起，對南韓實施 3 項半導體關鍵材料的出口限制，由於這 3 種原料的全球市占，幾乎被日廠壟斷，南韓半導體與顯示面板產業，勢必遭受衝擊；外界擔憂，日本此舉恐引發貿易戰。

日本首相安倍晉三否認出口限制措施是「報復行動」，南韓總統文在寅則示警，南韓政府會先透過外交途徑解決此事，但若南韓企業遭受到實際傷害，在別無選擇的情況下，只能採取必要措施。

根據南韓先驅報 (Korea Herald) 報導，河野太郎週五召見南官杓，對南韓不回應仲裁提議一事，表達抗議，並要求南韓立刻採取糾正措施，不得繼續違反國際法，「南韓政府的行徑，等於推翻了二次大戰之後的國際秩序。」

南官杓則稱，日本政府對南韓實施半導體關鍵材料出口限制，這種單方面措施，讓兩國人民都陷入困境，呼籲日方應透過對話解決問題。

河野太郎強調，南韓最高法院的判決，令人深感遺憾，有鑑於南韓導致日韓關係緊張的現況，日方「將採取必要措施」。