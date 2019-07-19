外資押寶+台積電大漲順風車 台灣50秒填息

有「國民 ETF」之稱的台灣 50 ETF(0050-TW) 今 (19) 日除息 0.7 元，由於外資押寶，加上搭上台積電大漲的順風車，以上漲 1 元開盤，一開盤就上演「秒填息」，持續維持年年填息紀錄。

截至今年 6 月底，台灣 50 受益人數超越 10.5 萬人，臺灣 50 ETF 在績效表現或是配息率上都有亮麗表現，2017 年起每年配息兩次，平均殖利率達 3.17%，且連年完成填息，平均填息天數 42 天，最快更曾有過 2 天填息的紀錄，最慢 232 天，因為填息優勢，這檔 ETF 不會出現賺了股息、卻賠了價差的狀況。

台灣 50 今天除息 0.7 元，今年全年共配發現金股利 3 元，較去年全年的配息 2.9 元小幅成長，並創歷年次高紀錄。

外資連續 6 日買超台灣 50 近 2 萬張，明顯卡位除息行情，若拉長時間來看，近 1 個月以來，外資持股皆維持在 85 萬張以上，持股占比重返 5 成以上。加上台灣 50 成分股中，以台積電占比 18.78% 最高，今天也搭上台積電大漲順風車。

兩大利基加持之下，台灣 50 今天一開盤就火速填息，改寫過去 2 天填息紀錄，成為最快填息表現。