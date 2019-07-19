〈中元內需概念股〉三大平台搶客 富邦媒創大宗採購服務 估業績年增5成

再過二周就要進入農曆 7 月，零售業者正積極布局第三季最大檔期中元普渡，今年量販實體業者包括愛買、家樂福的戰線也積極拉到線上，要與來勢洶洶的網購業者搶客，遠百 (2903-TW) 旗下愛買表示，愛買線上購物今年中元大包裝品項多 3 倍，並提供超商取貨僅需滿 499 元就免運費；而富邦媒 (8454-TW) 甚至規劃住宅社區或公司行號皆提供專人服務大宗採購，目標今年中元檔期要成長 50%。

中元節一向是為台灣零售業第三季最重要的檔期，隨著消費者越來越習慣網購大包裝生活用品，富邦媒今年規劃近百款的中元拜拜箱，相關商品備貨量較去年同期成長 2-3 倍，甚至推出針對住宅社區或公司行號提供專人服務和快速配送，樂觀估中元業績年增幅可達 50%。

而為因應網購平台的搶客，愛買線上購物中元檔期已提前在 7 月 15 日開跑，除了自家的官網平台，一口氣在 yahoo、Friday、樂天和蝦皮等平台同步推出促銷活動，其中，透過，YAHOO 商城和蝦皮購買可享 499 元超商取貨免運費，期望藉由更廣的平台布局，觸及更多新客源。

愛買行銷部資深經理王佳慧說，大包裝和澎湃包等商品在中元的銷量約占整年度的 70%，今年推出的大包裝品項多達 500 項，藉此快速拉高營業額。

另外，家樂福也指出，由於近年中元採購有年輕化趨勢，同樣強打線上銷售拜拜箱，不過，家樂福相當看好店內來客，結合線上平台和線下通路目標將在中元節期間送出高達 2.2 億元 (現金折價劵或禮券)，且 8 月中旬起部分量販分店，營業至隔日凌晨 1 點，以導入更多來客。