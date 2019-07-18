〈群益期貨〉伊朗願重回談判桌 油價回檔修正 應不改變慢牛

上週英國懷疑伊朗油輪違反歐盟的制裁措施，運送石油到敍利亞，英國扣押了伊朗油輪，伊朗警告若英國不釋放油輪，將採取對等措施，伊朗與西方國家的緊張關係似乎又昇高，不過英國外相表示我們關心的不是石油從那裡出來，而是去那裡？也就是並不阻止伊朗賣油，而是管到底賣給誰的問題，這算是伊朗違反濃縮鈾上限以來，最為客觀且明確的一段論述了，表明了油若是運到敍利亞，那我們管定了。

美國國務卿蓬珮奧也表示，美國單邊的制裁奏效，伊朗表態願意重回談判桌，中東的緊張情勢降溫，再加上中美貿易關係因川普一句我與習近平不再那麼親近、華為在美公司大幅裁員、美對台軍售案以及數據顯示中國對美大豆採購不增反減等等，往往中美關係鬧僵，會引發石油需求減緩的預期，供給面與需求面雙共振下，對油價不利，再加上之前非農就業數據表現超預期，本週零售銷售數據成長 0.4% 高於預期的 0.1%，聯準會降息兩碼的預期下降，金融面美元轉強，也帶給油價壓力。

OPEC + 雖然在此次 G20 過後並未展現出強烈的團結氛圍，沙特與俄羅斯傳出減產的共識，OPEC 與非 OPEC 共組長期聯盟，但伊朗表示沙特與俄羅斯的單邊聯盟會為 OPEC 帶來問題，章程不具約束力，成員質疑 OPEC 法與新的章程誰較具效力，由此可知 OPEC＋面臨整合的問題，OPEC 需要非 OPEC(俄羅斯) 的合作，才能力抗美國頁岩油，但誰來當老大，誰說了算，卻還是個問題。

因此 OPEC + 的不合作、伊朗問題可能轉向談判桌、中美貿易談判觸礁影響需求、美國經濟數據表現優於預期，降息二碼機率下降，美元上漲，這些因素造成油價最近回檔，不過夏天用油的旺季到了，旺季通常 OPEC 是增產的，如果還是維持合作性的減產、旺季效應加上產量受控制、月底聯準會降息刺激通脹，預期油價應該還是可以回歸到慢牛的走勢中。

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