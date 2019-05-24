主計總處三度下修GDP至2.19% 仍可成功「保2」

主計總處今 (24) 日公布今年第一季經濟成長率 (GDP) 初步統計為 1.71%，較 4 月概估數下修 0.01 個百分點，而全年 GDP 估為 2.19%，較 2 月預測下修 0.08 個百分點，儘管已是第三度下修，仍可望「保 2」，全年每人 GDP2 萬 4827 美元，消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.71%。

主計總處說明，目前國內經濟屬於「穩中求進」。

其中，對外貿易方面，由於國際景氣疲弱，加上智慧手機等行動通訊產品買氣低迷與半導體處於庫存調整等，均影響出口表現，所幸受惠廠商回流擴增、調升國內產能配置，可望抵銷部分負面影響。

主計總處預測今年商品出口 3320 億美元，年減 1.17%，併計商品與服務並剔除物價因素後，預測輸出實質成長 2.62%，上修 0.37 個百分點；而進口受原物料價格及出口與內需引申需求影響，商品進口 2864 億美元，略增 0.02%；併計商品與服務並剔除物價因素後，輸入實質成長 2.23%，上修 0.34 個百分點。

民間消費方面，由於全球經貿不確定性升高、金融市場波動劇烈等，均不利消費信心，約制部分成長力道，預測全年民間消費實質成長 2.02%，下修 0.16 個百分點。

民間投資方面，雖全球經濟前景未明，影響企業投資步調，惟國內半導體廠商持續投資先進製程，風電、太陽能等綠能投資陸續進行，再加上台商回流，全年民間投資實質成長 4.48%，上修 0.86 個百分點。

另外，主計總處預估 CPI 年增率為 0.71%，略下修 0.02 個百分點，主要是因菸稅效應結束和躉售物價指數 (WPI) 走跌，紓緩物價上漲壓力。