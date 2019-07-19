

◆盤勢分析

1. 美股進入財報周走勢震盪，半導體類股表現優異，周四美股四大指數漲幅介於 0.01~0.54%。其中，台積電 ADR、美光上漲超過 3%，台指夜盤上漲 0.73%，預期將帶動今天大盤表現。

2. 因為中美貿易動盪，周四亞洲股市連續第二天拉回整理，台股開低後，隨即橫盤窄幅震盪，強勢股普遍拉回整理，僅有權值股 2330 台積電支撐，10 點過後跌幅略有擴大，最終報收 10,799.28 點，下跌 29.20 點，跌幅 0.27%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股再度收黑 K 棒，但仍守穩季線之上。

(2) 量能：成交量縮至 1,050.65 億元，呈現量縮整理。

(3) 技術指標：日 KD 指標在高檔震盪下滑、MACD 柱狀體翻負。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 52.05 億元；外資 - 42.32 億元、投信 - 0.96 億元、自營 - 8.77 億元。

4.OTC 指數開低走低，收 139.98 點，下跌 0.7%，相對加權指數走勢偏弱。目前上壓力為 142 點，下方支撐為 139 點關卡。

5.PCB：3037 欣興受惠 5G 基地台及伺服器持續推升 ABF 載板需求，且下半年進入旺季，周四股價一度觸及漲停；帶動 8046 南電、2313 華通逆勢走高。

6. 生技：中美貿易爭端變數再生，避險資金轉進與生技展即將招開，激勵 1784 訊聯、3176 基亞、4107 邦特、1760 寶齡富錦收盤上漲超過 2%。

7. 紙類：受惠於國內限塑令，1905 華紙紙吸管 6 月出貨量衝破 2000 萬隻，7 月因進入暑假旺季增加至 3000 萬隻，全年出貨量上看 5 億隻，周四股價帶量衝上一年新高價。

8. 航運：BDI 指數創近年新高，散裝貨運進入旺季，整體航運族群 2637 慧洋 - KY、2606 裕民與 2612 中航股價再創波段高點。

9. 操作建議：中美貿易爭端消息持續影響盤面，預期指數仍受制長期 10800~11000 點平台壓力區，且量能不出下，指數區間震盪概率大，仍以個股表現為主。選股方面，短線進出以散熱、PCB、面板、航運等人氣焦點為主。

10.7 奈米滿載 台積營收季季高：晶圓代工龍頭 2330 台積電 18 日召開法人說明會，公司表示看好下半年智慧型手機、高效能運算（HPC）等強勁需求，帶動 7 奈米產能全線滿載到年底，預期第三季美元營收約較上季成長 18％優於預期，第四季營運也樂觀展望優於第三季。且衝刺 5 奈米等先進製程，台積資本支出加碼至 110 億美元創新高，帶動周四晚間 ADR 大漲 3.8%。

11. 鈺齊 - KY 發威 Q2 營運創三高：受惠產能持穩擴增有成、新品牌加入，加上營運成本費用控管得宜，兩岸戶外功能鞋大廠 9802 鈺齊 - KY，18 日公布自結今年第二季合併營收 33.54 億元、年增 27.9％、稅後淨利為 2.97 億元、年增 23.4％，聯袂創單季歷史新高，第二季 EPS 1.85 元，高於去年同期的 1.65 元，創同期新高。

