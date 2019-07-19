[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/18 108/07/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.39240 10.38680 0.00560 0.05391 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.21360 10.20810 0.00550 0.05388 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.46790 10.46180 0.00610 0.05831 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.29520 10.28950 0.00570 0.05540 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.27220 10.26540 0.00680 0.06624 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.27240 10.26520 0.00720 0.07014 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.27240 10.26520 0.00720 0.07014 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.33870 10.32780 0.01090 0.10554 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.93250 9.93180 0.00070 0.00705 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.93250 9.93180 0.00070 0.00705 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.92130 9.92080 0.00050 0.00504 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.92130 9.92080 0.00050 0.00504 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.03220 10.02850 0.00370 0.03689 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.03220 10.02850 0.00370 0.03689 大華銀多元特別收益平衡基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.76820 10.75830 0.00990 0.09202 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.56720 10.55750 0.00970 0.09188 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.67530 10.66680 0.00850 0.07969 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.56270 10.55420 0.00850 0.08054 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.29000 23.25000 0.04000 0.17204 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.11000 25.08000 0.03000 0.11962 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.69270 41.49040 0.20230 0.48758 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.31500 40.30810 0.00690 0.01712 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.90190 9.89670 0.00520 0.05254 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.43000 10.42230 0.00770 0.07388 中國信託台灣活力基金 13.28000 13.36000 -0.08000 -0.59880 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.98600 9.99370 -0.00770 -0.07705 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.10470 10.09580 0.00890 0.08816 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.03190 9.02390 0.00800 0.08865 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41660 10.41850 -0.00190 -0.01824 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27750 9.27910 -0.00160 -0.01724 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.50910 11.44870 0.06040 0.52757 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.75000 9.69890 0.05110 0.52686 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.44970 11.47380 -0.02410 -0.21004 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.97870 9.99970 -0.02100 -0.21001 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.03460 42.53960 0.49500 1.16362 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.18540 44.75710 0.42830 0.95694 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.65060 45.23400 0.41660 0.92099 中國信託智能運動基金-台幣 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 中國信託智能運動基金-美元 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03640 11.03620 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.19010 10.18840 0.00170 0.01669 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.37120 9.36960 0.00160 0.01708 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.41220 10.41570 -0.00350 -0.03360 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.57390 9.57720 -0.00330 -0.03446 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.64290 42.18390 0.45900 1.08809 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.14380 42.74580 0.39800 0.93109 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.95860 42.59090 0.36770 0.86333 元大2001基金 62.85000 62.97000 -0.12000 -0.19057 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.55650 45.08800 0.46850 1.03908 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.88200 43.51460 0.36740 0.84431 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.18000 21.16000 0.02000 0.09452 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.70790 11.70710 0.00080 0.00683 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87320 10.85420 0.01900 0.17505 元大上證50基金 33.09000 33.31000 -0.22000 -0.66046 元大大中華TMT基金-人民幣 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 元大大中華TMT基金-新台幣 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.56000 13.60000 -0.04000 -0.29412 元大大中華價值指數基金-美元 12.70200 12.73600 -0.03400 -0.26696 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.27800 17.30500 -0.02700 -0.15602 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.92400 10.91800 0.00600 0.05496 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.59100 10.56700 0.02400 0.22712 元大中國平衡基金-人民幣 3.06000 3.06000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.77000 13.75000 0.02000 0.14545 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.24780 47.19380 0.05400 0.11442 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.95670 10.95700 -0.00030 -0.00274 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97540 9.97570 -0.00030 -0.00301 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15940 10.14260 0.01680 0.16564 元大巴西指數基金 7.53400 7.51100 0.02300 0.30622 元大日經225基金 26.75000 27.27000 -0.52000 -1.90686 元大台商收成基金 22.68000 22.89000 -0.21000 -0.91743 元大台灣50單日反向1倍基金 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 元大台灣50單日正向2倍基金 40.40000 40.48000 -0.08000 -0.19763 元大台灣中型100基金 33.29000 33.46000 -0.17000 -0.50807 元大台灣加權股價指數基金 26.05400 26.11500 -0.06100 -0.23358 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 元大台灣卓越50基金 83.03000 83.07000 -0.04000 -0.04815 元大台灣金融基金 18.55000 18.57000 -0.02000 -0.10770 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.18000 32.23000 -0.05000 -0.15513 元大台灣高股息基金 27.04000 27.26000 -0.22000 -0.80704 元大台灣電子科技基金 35.89000 35.96000 -0.07000 -0.19466 元大全球ETF成長組合基金 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 元大全球ETF穩健組合基金 15.04000 15.04000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 23.81000 23.77000 0.04000 0.16828 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.66000 13.65000 0.01000 0.07326 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.31000 13.33000 -0.02000 -0.15004 元大全球不動產證券化基金-美元 12.50000 12.50700 -0.00700 -0.05597 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.63000 6.63000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.95000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.59700 8.62500 -0.02800 -0.32464 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283 元大全球新興市場精選組合基金 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194 元大全球農業商機基金 18.02000 18.04000 -0.02000 -0.11086 元大印尼指數基金 10.07700 10.12400 -0.04700 -0.46424 元大印度指數基金 10.22900 10.23200 -0.00300 -0.02932 元大印度基金 13.11000 13.07000 0.04000 0.30604 元大多多基金 17.21000 17.30000 -0.09000 -0.52023 元大多福基金 52.00000 52.24000 -0.24000 -0.45942 元大亞太成長基金 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36650 9.36090 0.00560 0.05982 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.49320 7.48870 0.00450 0.06009 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.37600 9.35600 0.02000 0.21377 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.29500 10.27000 0.02500 0.24343 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21970 10.22670 -0.00700 -0.06845 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.42870 10.43530 -0.00660 -0.06325 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.21640 10.22290 -0.00650 -0.06358 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.49420 10.48970 0.00450 0.04290 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.28130 10.27680 0.00450 0.04379 元大卓越基金 43.75000 43.83000 -0.08000 -0.18252 元大店頭基金 8.43000 8.48000 -0.05000 -0.58962 元大美元貨幣市場基金-美元 10.47920 10.47850 0.00070 0.00668 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84450 9.84210 0.00240 0.02439 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.76600 32.69800 0.06800 0.20796 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.20760 41.70540 0.50220 1.20416 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.98690 17.16090 -0.17400 -1.01393 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.41840 21.95460 0.46380 2.11254 元大美國政府7至10年期債券基金 42.07630 41.82880 0.24750 0.59170 元大高科技基金 19.29000 19.44000 -0.15000 -0.77160 元大得利貨幣市場基金 16.32990 16.32960 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03540 12.03520 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.71000 10.82000 -0.11000 -1.01664 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.71000 10.82000 -0.11000 -1.01664 元大富櫃50基金 12.87000 13.02000 -0.15000 -1.15207 元大華夏中小基金 7.35000 7.35000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 元大新中國基金-美元 9.15400 9.15700 -0.00300 -0.03276 元大新中國基金-新台幣 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 元大新主流基金 24.26000 24.33000 -0.07000 -0.28771 元大新東協平衡基金-美元 9.68200 9.70100 -0.01900 -0.19586 元大新東協平衡基金-新台幣 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.09450 11.12790 -0.03340 -0.30015 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.24510 10.26950 -0.02440 -0.23760 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.67530 11.69070 -0.01540 -0.13173 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.61970 9.63240 -0.01270 -0.13185 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.55640 10.54940 0.00700 0.06635 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.79720 9.79070 0.00650 0.06639 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.80230 10.78370 0.01860 0.17248 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.03360 10.01630 0.01730 0.17272 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.09130 10.08470 0.00660 0.06545 元大新興亞洲基金 11.13000 11.16000 -0.03000 -0.26882 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.89720 9.91750 -0.02030 -0.20469 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.17130 9.19010 -0.01880 -0.20457 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.24840 10.25850 -0.01010 -0.09845 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.51170 9.52110 -0.00940 -0.09873 元大萬泰貨幣市場基金 15.16760 15.16740 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.38000 36.55000 -0.17000 -0.46512 元大實質多重資產基金-人民幣 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 元大實質多重資產基金-美元 8.24100 8.21900 0.02200 0.26767 元大實質多重資產基金-新台幣 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 元大滬深300單日反向1倍基金 12.50000 12.43000 0.07000 0.56315 元大滬深300單日正向2倍基金 17.46000 17.69000 -0.23000 -1.30017 元大摩臺基金 38.90000 38.95000 -0.05000 -0.12837 元大標普500基金 28.15000 28.30000 -0.15000 -0.53004 元大標普500單日反向1倍基金 12.11000 12.02000 0.09000 0.74875 元大標普500單日正向2倍基金 37.20000 37.73000 -0.53000 -1.40472 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.70000 20.63000 0.07000 0.33931 元大標智滬深300基金 18.18000 18.33000 -0.15000 -0.81833 元大歐洲50基金 25.59000 25.75000 -0.16000 -0.62136 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.39460 9.36080 0.03380 0.36108 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29580 10.29560 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54950 13.54930 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.61000 31.89000 -0.28000 -0.87802 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 台新MSCI中國基金 20.45000 20.44000 0.01000 0.04892 台新大眾貨幣市場基金 14.22620 14.22600 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.44360 10.45420 -0.01060 -0.10139 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55480 10.55890 -0.00410 -0.03883 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.19710 10.19020 0.00690 0.06771 台新中國通基金 45.26000 45.49000 -0.23000 -0.50561 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56370 0.56520 -0.00150 -0.26539 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.49000 17.51700 -0.02700 -0.15414 台新中國精選中小基金-美元 0.31870 0.31840 0.00030 0.09422 台新中國精選中小基金-新台幣 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 台新主流基金 24.44000 24.64000 -0.20000 -0.81169 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.67000 23.70000 -0.03000 -0.12658 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76610 0.76800 -0.00190 -0.24740 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.76000 16.78000 -0.02000 -0.11919 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54140 0.54280 -0.00140 -0.25792 台新台灣中小基金 35.01000 35.42000 -0.41000 -1.15754 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.75910 10.78050 -0.02140 -0.19851 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.98470 10.00080 -0.01610 -0.16099 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.55000 11.56870 -0.01870 -0.16164 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.18160 10.18870 -0.00710 -0.06969 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.40140 11.40930 -0.00790 -0.06924 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.05000 15.04000 0.01000 0.06649 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.62940 8.62530 0.00410 0.04753 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28280 0.28300 -0.00020 -0.07067 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.67200 12.66610 0.00590 0.04658 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41030 0.41060 -0.00030 -0.07306 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.73000 40.40000 0.33000 0.81683 台新真吉利貨幣市場基金 11.13220 11.13200 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 32.05980 32.28000 -0.22020 -0.68216 台新智慧生活基金-美元 10.91190 10.89230 0.01960 0.17994 台新智慧生活基金-新台幣 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.34030 8.33460 0.00570 0.06839 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.59100 8.57590 0.01510 0.17607 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.47220 9.46560 0.00660 0.06973 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.76740 9.75020 0.01720 0.17641 台新新興市場債券基金(A類型) 11.70570 11.68970 0.01600 0.13687 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37100 0.37090 0.00010 0.02696 台新新興市場債券基金(B類型) 8.30040 8.28910 0.01130 0.13632 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27760 0.27760 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.75000 5.77000 -0.02000 -0.34662 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.46000 22.44000 0.02000 0.08913 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.26040 10.27090 -0.01050 -0.10223 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.05370 10.05770 -0.00400 -0.03977 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.14740 10.14600 0.00140 0.01380 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.26020 10.27070 -0.01050 -0.10223 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.05360 10.05750 -0.00390 -0.03878 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.14740 10.14600 0.00140 0.01380 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.07130 41.61760 0.45370 1.09016 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.70550 41.26260 0.44290 1.07337 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.95880 39.98800 -0.02920 -0.07302 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.36470 11.36400 0.00070 0.00616 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19250 10.18710 0.00540 0.05301 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.24450 9.24190 0.00260 0.02813 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.85860 10.85560 0.00300 0.02764 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.84740 7.84200 0.00540 0.06886 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28810 9.28170 0.00640 0.06895 永豐中小基金 52.67000 53.05000 -0.38000 -0.71631 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79670 1.79630 0.00040 0.02227 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50170 2.50110 0.00060 0.02399 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.23180 8.22620 0.00560 0.06808 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12060 11.11300 0.00760 0.06839 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.74000 4.75000 -0.01000 -0.21053 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.45000 21.46000 -0.01000 -0.04660 永豐主流品牌基金 19.95000 20.03000 -0.08000 -0.39940 永豐永豐基金 33.05000 33.24000 -0.19000 -0.57160 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.24980 9.25350 -0.00370 -0.03998 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.73220 9.73600 -0.00380 -0.03903 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14580 9.14130 0.00450 0.04923 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.62500 9.62020 0.00480 0.04990 永豐亞洲民生消費基金 12.09000 12.12000 -0.03000 -0.24752 永豐南非幣2021保本基金 14.18570 14.18460 0.00110 0.00775 永豐高科技基金 23.19000 23.41000 -0.22000 -0.93977 永豐貨幣市場基金 13.94210 13.94190 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12070 2.12050 0.00020 0.00943 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61680 2.61660 0.00020 0.00764 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82350 7.81920 0.00430 0.05499 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.95740 10.95120 0.00620 0.05661 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.22730 7.22160 0.00570 0.07893 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.58240 11.57330 0.00910 0.07863 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.96000 18.96000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 54.58000 54.69000 -0.11000 -0.20113 永豐領航科技基金 37.60000 37.93000 -0.33000 -0.87002 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.30000 12.41000 -0.11000 -0.88638 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.73000 11.83000 -0.10000 -0.84531 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 永豐趨勢平衡基金 41.23000 41.44000 -0.21000 -0.50676 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.89280 11.89190 0.00090 0.00757 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75780 9.75730 0.00050 0.00512 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40860 10.40810 0.00050 0.00480 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.81560 9.81580 -0.00020 -0.00204 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.29240 10.29250 -0.00010 -0.00097 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81410 9.81340 0.00070 0.00713 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59510 10.59440 0.00070 0.00661 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.82840 9.82820 0.00020 0.00203 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.39020 10.39000 0.00020 0.00192 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.03000 15.02000 0.01000 0.06658 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.79000 19.75000 0.04000 0.20253 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.70000 19.67000 0.03000 0.15252 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05000 10.04580 0.00420 0.04181 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05000 10.04580 0.00420 0.04181 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00070 9.99690 0.00380 0.03801 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00070 9.99690 0.00380 0.03801 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.12930 10.12500 0.00430 0.04247 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.12910 10.12480 0.00430 0.04247 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05140 10.04710 0.00430 0.04280 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05140 10.04700 0.00440 0.04379 兆豐國際生命科學基金 15.50000 15.41000 0.09000 0.58404 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.46510 10.47230 -0.00720 -0.06875 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.70420 10.71950 -0.01530 -0.14273 兆豐國際全球基金 31.50000 31.68000 -0.18000 -0.56818 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.49070 10.49000 0.00070 0.00667 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21590 10.21460 0.00130 0.01273 兆豐國際國民基金 22.77000 22.83000 -0.06000 -0.26281 兆豐國際第一基金 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.74870 10.74060 0.00810 0.07541 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20420 8.19800 0.00620 0.07563 兆豐國際萬全基金 20.64000 20.70000 -0.06000 -0.28986 兆豐國際電子基金 26.14000 26.29000 -0.15000 -0.57056 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.11000 22.22000 -0.11000 -0.49505 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.53000 15.51000 0.02000 0.12895 兆豐國際豐台灣基金 35.08000 35.24000 -0.16000 -0.45403 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55810 12.55800 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.85540 10.85330 0.00210 0.01935 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.59380 10.59210 0.00170 0.01605 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.84240 10.83960 0.00280 0.02583 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.53660 10.53460 0.00200 0.01899 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.69120 10.68960 0.00160 0.01497 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.64130 10.63860 0.00270 0.02538 合庫台灣基金 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178 合庫全球高收益債券基金A類型 11.72030 11.72550 -0.00520 -0.04435 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.71610 12.72900 -0.01290 -0.10134 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.33890 11.35050 -0.01160 -0.10220 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.11560 12.12630 -0.01070 -0.08824 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14960 8.15320 -0.00360 -0.04415 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43730 9.44690 -0.00960 -0.10162 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14160 9.15100 -0.00940 -0.10272 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.84870 8.85640 -0.00770 -0.08694 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29380 9.30330 -0.00950 -0.10211 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 合庫全球新興市場基金 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 合庫貨幣市場基金 10.17450 10.17430 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95740 9.95500 0.00240 0.02411 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.29100 10.29110 -0.00010 -0.00097 合庫新興多重收益基金A類型 10.56610 10.55960 0.00650 0.06156 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.11020 12.10800 0.00220 0.01817 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.34940 15.33730 0.01210 0.07889 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.74680 8.74490 0.00190 0.02173 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.57800 9.57690 0.00110 0.01149 合庫新興多重收益基金B類型 7.93560 7.93080 0.00480 0.06052 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71350 8.71210 0.00140 0.01607 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.61310 10.61150 0.00160 0.01508 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.84000 11.90000 -0.06000 -0.50420 安本標準兩岸價值基金 美元 11.64000 11.69000 -0.05000 -0.42772 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.17160 10.15510 0.01650 0.16248 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.17600 10.15870 0.01730 0.17030 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.12990 10.09860 0.03130 0.30994 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.13510 10.11890 0.01620 0.16010 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.17160 10.15500 0.01660 0.16347 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.17600 10.15870 0.01730 0.17030 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.12990 10.09860 0.03130 0.30994 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.13510 10.11880 0.01630 0.16109 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21980 11.21910 0.00070 0.00624 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.08810 10.09250 -0.00440 -0.04360 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04380 10.03750 0.00630 0.06276 安聯中國東協基金 15.91000 15.89000 0.02000 0.12587 安聯中國策略基金-美元 12.30000 12.32000 -0.02000 -0.16234 安聯中國策略基金-新臺幣 16.10000 16.11000 -0.01000 -0.06207 安聯中華新思路基金-人民幣 15.07000 15.03000 0.04000 0.26613 安聯中華新思路基金-美元 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.26000 13.22000 0.04000 0.30257 安聯台灣大壩基金 31.02000 30.86000 0.16000 0.51847 安聯台灣科技基金 52.32000 52.48000 -0.16000 -0.30488 安聯台灣貨幣市場基金 12.54930 12.54910 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 34.73000 34.71000 0.02000 0.05762 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.76370 10.75030 0.01340 0.12465 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.87040 15.84910 0.02130 0.13439 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88710 9.87370 0.01340 0.13571 安聯四季成長組合基金-美元 11.73000 11.78000 -0.05000 -0.42445 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.11000 12.15000 -0.04000 -0.32922 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.22390 13.20830 0.01560 0.11811 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.81540 10.80470 0.01070 0.09903 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.88120 12.86640 0.01480 0.11503 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58920 9.57810 0.01110 0.11589 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52500 9.51570 0.00930 0.09773 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06570 9.05530 0.01040 0.11485 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22140 10.21010 0.01130 0.11067 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.26510 10.25330 0.01180 0.11508 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.51570 12.51870 -0.00300 -0.02396 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36220 11.36370 -0.00150 -0.01320 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97200 10.97200 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.65140 8.65340 -0.00200 -0.02311 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.51680 8.51760 -0.00080 -0.00939 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.19810 8.19810 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.27680 10.28250 -0.00570 -0.05543 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.18980 10.18980 0.00000 0.00000 安聯全球人口趨勢基金 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.02000 33.91000 0.11000 0.32439 安聯全球油礦金趨勢基金 8.06000 8.13000 -0.07000 -0.86101 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46540 12.45390 0.01150 0.09234 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55380 10.54410 0.00970 0.09199 安聯全球新興市場基金 17.68000 17.66000 0.02000 0.11325 安聯全球農金趨勢基金 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 安聯全球綠能趨勢基金 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 安聯亞洲動態策略基金 22.66000 22.69000 -0.03000 -0.13222 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07080 10.07280 -0.00200 -0.01986 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08060 10.08230 -0.00170 -0.01686 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07000 10.07190 -0.00190 -0.01886 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08310 10.08490 -0.00180 -0.01785 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07390 10.07570 -0.00180 -0.01786 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03100 10.03300 -0.00200 -0.01993 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03100 10.03300 -0.00200 -0.01993 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03100 10.03300 -0.00200 -0.01993 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.56420 10.56270 0.00150 0.01420 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.09820 10.09680 0.00140 0.01387 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.71730 90.85080 -0.13350 -0.14694 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.39120 13.41150 -0.02030 -0.15136 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.58850 68.69030 -0.10180 -0.14820 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.99610 10.01120 -0.01510 -0.15083 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74090 2.74010 0.00080 0.02920 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94580 10.93680 0.00900 0.08229 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27840 2.27750 0.00090 0.03952 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84480 8.83730 0.00750 0.08487 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.52820 10.49650 0.03170 0.30201 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.46850 10.44960 0.01890 0.18087 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.83190 10.80700 0.02490 0.23041 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.42910 10.41020 0.01890 0.18155 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.47010 10.45110 0.01900 0.18180 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.42640 10.39510 0.03130 0.30110 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33950 10.32090 0.01860 0.18022 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.62150 10.59790 0.02360 0.22269 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.32540 10.30660 0.01880 0.18241 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.37910 10.36060 0.01850 0.17856 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.30240 10.29430 0.00810 0.07868 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.38430 10.37100 0.01330 0.12824 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.29400 10.28570 0.00830 0.08069 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.24410 10.23580 0.00830 0.08109 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31100 10.30290 0.00810 0.07862 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.33550 10.32230 0.01320 0.12788 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.29380 10.28560 0.00820 0.07972 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.24360 10.23530 0.00830 0.08109 宏利台灣動力基金A類型 30.59000 30.62000 -0.03000 -0.09798 宏利台灣動力基金I類型 30.59000 30.62000 -0.03000 -0.09798 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.12280 10.13760 -0.01480 -0.14599 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00410 10.00690 -0.00280 -0.02798 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.64790 7.65910 -0.01120 -0.14623 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.62530 7.63040 -0.00510 -0.06684 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.56000 11.63000 -0.07000 -0.60189 宏利全球債券組合基金 13.76640 13.75780 0.00860 0.06251 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99640 2.99800 -0.00160 -0.05337 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.45130 12.45430 -0.00300 -0.02409 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.96050 8.96190 -0.00140 -0.01562 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.55140 2.55230 -0.00090 -0.03526 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.52270 11.51520 0.00750 0.06513 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45400 3.45710 -0.00310 -0.08967 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55460 0.55510 -0.00050 -0.09007 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.64000 15.64000 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.32320 12.33490 -0.01170 -0.09485 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.90990 10.91830 -0.00840 -0.07694 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47020 10.47190 -0.00170 -0.01623 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75900 8.76600 -0.00700 -0.07985 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.39830 8.40480 -0.00650 -0.07734 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25980 8.26280 -0.00300 -0.03631 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41530 8.42180 -0.00650 -0.07718 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03710 3.03610 0.00100 0.03294 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.44010 0.43990 0.00020 0.04546 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.24280 13.23240 0.01040 0.07859 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00270 1.00230 0.00040 0.03991 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.60980 7.60500 0.00480 0.06312 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11360 2.11290 0.00070 0.03313 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30530 0.30520 0.00010 0.03277 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.26860 9.26190 0.00670 0.07234 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33690 0.33680 0.00010 0.02969 宏利萬利貨幣市場基金 13.68930 13.68910 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.53000 2.53000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.11000 26.27000 -0.16000 -0.60906 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.11000 26.27000 -0.16000 -0.60906 宏利澳幣保本基金 12.66170 12.65890 0.00280 0.02212 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.22000 12.21000 0.01000 0.08190 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.44830 10.46300 -0.01470 -0.14050 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.68050 9.68830 -0.00780 -0.08051 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.17880 9.17640 0.00240 0.02615 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.56610 11.56320 0.00290 0.02508 貝萊德亞美利加收益基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 貝萊德新台幣基金 12.97150 12.97140 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.55000 27.52000 0.03000 0.10901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49020 11.48610 0.00410 0.03570 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15940 10.14510 0.01430 0.14095 保德信大中華基金-人民幣 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 保德信大中華基金-美元 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 保德信大中華基金-新台幣 30.09000 30.11000 -0.02000 -0.06642 保德信中小型股基金 47.46000 47.80000 -0.34000 -0.71130 保德信中國中小基金-人民幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 保德信中國中小基金-美元 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.89980 9.90860 -0.00880 -0.08881 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.97660 9.98260 -0.00600 -0.06010 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.01790 10.02660 -0.00870 -0.08677 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.11200 11.09560 0.01640 0.14781 保德信中國品牌基金-人民幣 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 保德信中國品牌基金-美元 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.58000 28.66000 -0.08000 -0.27913 保德信全球消費商機基金 19.74000 19.80000 -0.06000 -0.30303 保德信全球基礎建設基金 13.90000 13.93000 -0.03000 -0.21536 保德信全球資源基金 7.40000 7.48000 -0.08000 -1.06952 保德信全球醫療生化基金-美元 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.56000 33.45000 0.11000 0.32885 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.56070 10.64700 -0.08630 -0.81056 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.99160 11.02020 -0.02860 -0.25952 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.61520 10.69030 -0.07510 -0.70251 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.04620 11.06320 -0.01700 -0.15366 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.66510 9.69480 -0.02970 -0.30635 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.83420 10.84020 -0.00600 -0.05535 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.24690 9.26530 -0.01840 -0.19859 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.34830 10.34290 0.00540 0.05221 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.18700 8.20280 -0.01580 -0.19262 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.29250 11.28280 0.00970 0.08597 保德信亞太基金 20.87000 20.92000 -0.05000 -0.23901 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.72840 8.75480 -0.02640 -0.30155 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.09980 12.08790 0.01190 0.09845 保德信店頭市場基金 34.51000 34.81000 -0.30000 -0.86182 保德信拉丁美洲基金 7.74000 7.75000 -0.01000 -0.12903 保德信金平衡基金 30.34000 30.43000 -0.09000 -0.29576 保德信金滿意基金 42.71000 43.10000 -0.39000 -0.90487 保德信科技島基金 26.77000 27.00000 -0.23000 -0.85185 保德信高成長基金 94.66000 95.14000 -0.48000 -0.50452 保德信貨幣市場基金 15.84140 15.84120 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.73310 10.76850 -0.03540 -0.32874 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.99500 11.01950 -0.02450 -0.22233 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.05580 11.07330 -0.01750 -0.15804 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.60450 10.61000 -0.00550 -0.05184 保德信新世紀基金 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.22800 8.25440 -0.02640 -0.31983 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.38790 10.37740 0.01050 0.10118 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.71950 11.70800 0.01150 0.09822 保德信新興趨勢組合基金 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 保德信瑞騰基金 15.65220 15.65310 -0.00090 -0.00575 保德信歐洲組合基金 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.99530 9.99150 0.00380 0.03803 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.57130 10.56750 0.00380 0.03596 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.93890 9.93150 0.00740 0.07451 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.24720 10.23810 0.00910 0.08888 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00490 10.00280 0.00210 0.02099 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53370 10.53220 0.00150 0.01424 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94490 9.94300 0.00190 0.01911 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32870 10.32680 0.00190 0.01840 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.61380 10.60630 0.00750 0.07071 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37540 10.37000 0.00540 0.05207 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77540 10.76980 0.00560 0.05200 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.32110 10.31500 0.00610 0.05914 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.66330 10.65720 0.00610 0.05724 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20310 10.20030 0.00280 0.02745 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76470 10.76190 0.00280 0.02602 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.11740 10.11460 0.00280 0.02768 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.52580 10.52290 0.00290 0.02756 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.93060 9.93720 -0.00660 -0.06642 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.93050 9.93710 -0.00660 -0.06642 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.08400 10.08110 0.00290 0.02877 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.91010 9.91630 -0.00620 -0.06252 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.91010 9.91630 -0.00620 -0.06252 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.03280 10.02900 0.00380 0.03789 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46140 10.46230 -0.00090 -0.00860 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21240 10.21310 -0.00070 -0.00685 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.39300 10.39340 -0.00040 -0.00385 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77640 10.77670 -0.00030 -0.00278 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.50940 10.50610 0.00330 0.03141 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.17900 11.17460 0.00440 0.03938 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.40350 10.40350 0.00000 0.00000 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.71540 10.71550 -0.00010 -0.00093 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.54410 10.53320 0.01090 0.10348 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.59970 10.58870 0.01100 0.10388 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.63770 10.61540 0.02230 0.21007 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.39930 10.40380 -0.00450 -0.04325 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.42930 10.43380 -0.00450 -0.04313 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.48100 10.47790 0.00310 0.02959 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.66370 10.66070 0.00300 0.02814 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.24900 10.25320 -0.00420 -0.04096 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.34690 10.35110 -0.00420 -0.04058 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97540 1.97490 0.00050 0.02532 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83380 2.83320 0.00060 0.02118 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29600 0.29590 0.00010 0.03380 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46060 0.46060 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40990 8.40550 0.00440 0.05235 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.31340 12.31140 0.00200 0.01625 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71420 9.70980 0.00440 0.04532 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.35580 12.35010 0.00570 0.04615 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.75580 8.75260 0.00320 0.03656 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.18950 11.18540 0.00410 0.03665 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.94250 10.93670 0.00580 0.05303 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.75070 10.74070 0.01000 0.09310 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.30000 19.37000 -0.07000 -0.36138 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4465.46000 4480.99000 -15.53000 -0.34658 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.30900 10.30770 0.00130 0.01261 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21370 11.21180 0.00190 0.01695 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21100 10.20570 0.00530 0.05193 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95280 9.95100 0.00180 0.01809 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.58120 10.58020 0.00100 0.00945 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96220 9.95650 0.00570 0.05725 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33810 10.33420 0.00390 0.03774 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.51660 10.53430 -0.01770 -0.16802 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.17890 6.18380 -0.00490 -0.07924 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.32420 11.33320 -0.00900 -0.07941 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.70730 10.71370 -0.00640 -0.05974 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.72080 11.73760 -0.01680 -0.14313 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.93080 10.94650 -0.01570 -0.14342 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.22820 9.23370 -0.00550 -0.05956 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.55630 9.57000 -0.01370 -0.14316 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.43170 9.44530 -0.01360 -0.14399 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.59600 10.60240 -0.00640 -0.06036 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.07310 11.08900 -0.01590 -0.14339 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.05530 11.07120 -0.01590 -0.14362 柏瑞五國金勢力建設基金 7.43000 7.46000 -0.03000 -0.40214 柏瑞巨人基金 12.91000 12.97000 -0.06000 -0.46261 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70030 13.70010 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.94000 16.96000 -0.02000 -0.11792 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.36510 14.36620 -0.00110 -0.00766 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.70980 12.71840 -0.00860 -0.06762 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.30530 13.31510 -0.00980 -0.07360 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.64950 8.65020 -0.00070 -0.00809 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82370 6.82430 -0.00060 -0.00879 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74420 8.75020 -0.00600 -0.06857 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51140 8.50870 0.00270 0.03173 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84010 10.84810 -0.00800 -0.07375 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.45560 8.45660 -0.00100 -0.01183 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.89830 12.90710 -0.00880 -0.06818 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.44290 12.44390 -0.00100 -0.00804 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.15100 13.14690 0.00410 0.03119 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.11210 12.12110 -0.00900 -0.07425 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04260 9.04330 -0.00070 -0.00774 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77380 9.78050 -0.00670 -0.06850 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72620 9.72310 0.00310 0.03188 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.63750 9.64460 -0.00710 -0.07362 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.49020 9.49130 -0.00110 -0.01159 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.75900 10.75480 0.00420 0.03905 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.68840 10.69000 -0.00160 -0.01497 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.52630 10.52910 -0.00280 -0.02659 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.56920 10.56910 0.00010 0.00095 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.92480 9.92090 0.00390 0.03931 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.63280 9.63420 -0.00140 -0.01453 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.60760 10.59630 0.01130 0.10664 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.69370 9.69630 -0.00260 -0.02681 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73970 9.73960 0.00010 0.00103 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.73890 10.73470 0.00420 0.03913 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.68870 10.69030 -0.00160 -0.01497 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.52670 10.52950 -0.00280 -0.02659 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.57030 10.57010 0.00020 0.00189 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.92450 9.92060 0.00390 0.03931 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.63300 9.63440 -0.00140 -0.01453 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.78760 10.77610 0.01150 0.10672 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.69380 9.69640 -0.00260 -0.02681 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.74020 9.74000 0.00020 0.00205 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33970 11.35850 -0.01880 -0.16551 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.74090 12.76760 -0.02670 -0.20912 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.04630 12.07260 -0.02630 -0.21785 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.03250 9.04750 -0.01500 -0.16579 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72490 9.74530 -0.02040 -0.20933 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.65610 9.67720 -0.02110 -0.21804 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03440 11.05270 -0.01830 -0.16557 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.86390 11.88870 -0.02480 -0.20860 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.63760 11.66300 -0.02540 -0.21778 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.03280 9.04770 -0.01490 -0.16468 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72540 9.74580 -0.02040 -0.20932 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.65650 9.67760 -0.02110 -0.21803 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.83000 13.85000 -0.02000 -0.14440 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.61000 14.65000 -0.04000 -0.27304 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.44000 13.47000 -0.03000 -0.22272 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.78000 13.80000 -0.02000 -0.14493 柏瑞拉丁美洲基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.07240 12.02130 0.05110 0.42508 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.28460 10.24730 0.03730 0.36400 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.68970 7.65720 0.03250 0.42444 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.19350 10.15650 0.03700 0.36430 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.31490 12.30650 0.00840 0.06826 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.02890 12.02800 0.00090 0.00748 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.03210 11.03190 0.00020 0.00181 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.59430 8.58840 0.00590 0.06870 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65840 9.65770 0.00070 0.00725 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.71650 9.71640 0.00010 0.00103 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.57130 11.57050 0.00080 0.00691 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.81420 10.80680 0.00740 0.06848 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.01360 11.01340 0.00020 0.00182 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.00310 10.00240 0.00070 0.00700 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.28600 9.27960 0.00640 0.06897 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.14360 9.13430 0.00930 0.10181 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.74310 9.74290 0.00020 0.00205 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.83140 12.83120 0.00020 0.00156 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.31060 12.31850 -0.00790 -0.06413 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.65180 11.65990 -0.00810 -0.06947 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.20430 7.20410 0.00020 0.00278 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96180 8.96760 -0.00580 -0.06468 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.65480 9.66150 -0.00670 -0.06935 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.03030 11.03010 0.00020 0.00181 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.67000 11.67820 -0.00820 -0.07022 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70620 9.71240 -0.00620 -0.06384 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.19250 9.19230 0.00020 0.00218 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.86110 9.86800 -0.00690 -0.06992 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.04020 12.03710 0.00310 0.02575 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.80740 12.80990 -0.00250 -0.01952 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.68150 11.68460 -0.00310 -0.02653 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.38220 9.37990 0.00230 0.02452 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.00830 10.01030 -0.00200 -0.01998 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.01000 10.01270 -0.00270 -0.02697 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.07170 12.07400 -0.00230 -0.01905 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.74220 10.73950 0.00270 0.02514 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.13030 11.13330 -0.00300 -0.02695 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.96120 9.95860 0.00260 0.02611 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.54760 9.54520 0.00240 0.02514 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24820 10.25020 -0.00200 -0.01951 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.75170 9.75430 -0.00260 -0.02665 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.32000 19.34000 -0.02000 -0.10341 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.18000 18.25000 -0.07000 -0.38356 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.40430 13.39720 0.00710 0.05300 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.50180 10.50880 -0.00700 -0.06661 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.55030 11.56300 -0.01270 -0.10983 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.40980 12.39940 0.01040 0.08388 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.05310 11.06630 -0.01320 -0.11928 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.12790 9.13400 -0.00610 -0.06678 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.69530 9.70600 -0.01070 -0.11024 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.50450 9.49660 0.00790 0.08319 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.65180 9.66330 -0.01150 -0.11901 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.26410 9.27030 -0.00620 -0.06688 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.49390 9.50440 -0.01050 -0.11048 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.37530 11.36580 0.00950 0.08358 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.59370 9.60510 -0.01140 -0.11869 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.06940 42.69030 0.37910 0.88802 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.38000 11.31000 0.07000 0.61892 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.74000 33.15000 -0.41000 -1.23680 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.80200 11.80120 0.00080 0.00678 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.71130 1.71010 0.00120 0.07017 國泰大中華基金 19.74000 19.79000 -0.05000 -0.25265 國泰小龍基金-新台幣 14.86000 14.93000 -0.07000 -0.46885 國泰中小成長基金-新台幣 42.59000 42.88000 -0.29000 -0.67631 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.31200 4.30220 0.00980 0.22779 國泰中國內需增長基金-美元A 0.68500 0.68300 0.00200 0.29283 國泰中國內需增長基金-美元I 0.73260 0.73050 0.00210 0.28747 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.49000 19.41000 0.08000 0.41216 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.18130 42.15790 0.02340 0.05551 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29850 2.30110 -0.00260 -0.11299 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32970 0.32980 -0.00010 -0.03032 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.13330 10.12740 0.00590 0.05826 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.15270 8.14800 0.00470 0.05768 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.33970 2.33250 0.00720 0.30868 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33790 0.33660 0.00130 0.38622 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.53160 10.48140 0.05020 0.47894 國泰中國新興債券基金-美元 0.34280 0.34250 0.00030 0.08759 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.47530 10.45720 0.01810 0.17309 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.18610 4.17800 0.00810 0.19387 國泰中國新興戰略基金-美元 0.60350 0.60190 0.00160 0.26582 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.91000 18.84000 0.07000 0.37155 國泰中港台基金-人民幣 3.11470 3.10170 0.01300 0.41912 國泰中港台基金-美元 0.45460 0.45240 0.00220 0.48630 國泰中港台基金-新台幣 14.08000 13.99000 0.09000 0.64332 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.08600 10.08410 0.00190 0.01884 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.21090 10.20510 0.00580 0.05683 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.26590 10.24920 0.01670 0.16294 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.12000 26.64000 -0.52000 -1.95195 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.66000 12.43000 0.23000 1.85036 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.16000 32.33000 -1.17000 -3.61893 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35340 0.35360 -0.00020 -0.05656 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33330 0.33350 -0.00020 -0.05997 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33420 0.33430 -0.00010 -0.02991 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.99080 10.98540 0.00540 0.04916 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.37220 10.36720 0.00500 0.04823 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.40730 10.40220 0.00510 0.04903 國泰台灣貨幣市場基金 12.46030 12.46010 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42330 0.42380 -0.00050 -0.11798 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37440 0.37480 -0.00040 -0.10672 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45190 0.45230 -0.00040 -0.08844 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54600 0.54630 -0.00030 -0.05491 國泰全球高股息基金-人民幣 2.53610 2.54990 -0.01380 -0.54120 國泰全球高股息基金-美元 0.36910 0.37090 -0.00180 -0.48531 國泰全球高股息基金-新台幣 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52920 0.53150 -0.00230 -0.43274 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49170 0.49070 0.00100 0.20379 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.37000 14.33000 0.04000 0.27913 國泰全球資源基金-美元 0.16650 0.16700 -0.00050 -0.29940 國泰全球資源基金-新台幣 5.25000 5.26000 -0.01000 -0.19011 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62110 0.62250 -0.00140 -0.22490 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.30000 19.32000 -0.02000 -0.10352 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.80000 18.83000 -0.03000 -0.15932 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88610 0.88770 -0.00160 -0.18024 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.93000 21.51000 -0.58000 -2.69642 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.50000 22.54000 -0.04000 -0.17746 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.54550 2.54400 0.00150 0.05896 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37140 0.37100 0.00040 0.10782 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31910 0.31870 0.00040 0.12551 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.49490 11.47030 0.02460 0.21447 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.87440 9.85330 0.02110 0.21414 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52900 0.52810 0.00090 0.17042 國泰亞洲成長基金-美元 0.40160 0.40160 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285 國泰科技生化基金 33.12000 33.22000 -0.10000 -0.30102 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.98000 30.08000 -0.10000 -0.33245 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031 國泰美國費城半導體基金 14.72000 14.67000 0.05000 0.34083 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.70200 43.47400 0.22800 0.52445 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.37990 17.55950 -0.17960 -1.02281 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.97190 22.49680 0.47510 2.11186 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.09950 44.23320 -0.13370 -0.30226 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.87520 45.28490 -0.40970 -0.90472 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.95310 43.34070 -0.38760 -0.89431 國泰紐幣2021保本基金 12.80520 12.80320 0.00200 0.01562 國泰紐幣八年期保本基金 13.17180 13.16860 0.00320 0.02430 國泰紐幣保本基金 12.74960 12.74960 0.00000 0.00000 國泰國泰基金-新台幣A 22.90000 22.96000 -0.06000 -0.26132 國泰國泰基金-新台幣I 22.90000 22.96000 -0.06000 -0.26132 國泰富時中國A50基金 21.79000 21.89000 -0.10000 -0.45683 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.39750 46.35400 0.04350 0.09384 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34640 0.34590 0.00050 0.14455 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50400 0.50300 0.00100 0.19881 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.26810 42.68290 -0.41480 -0.97182 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.95000 21.20000 -0.25000 -1.17925 國泰新興市場基金-美元 0.39790 0.39820 -0.00030 -0.07534 國泰新興市場基金-新台幣 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44160 2.44400 -0.00240 -0.09820 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50580 1.50730 -0.00150 -0.09952 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36620 0.36640 -0.00020 -0.05459 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22810 0.22820 -0.00010 -0.04382 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35690 0.35720 -0.00030 -0.08399 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.08940 11.08910 0.00030 0.00271 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.71010 6.70990 0.00020 0.00298 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.19720 44.09270 0.10450 0.23700 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.73400 44.27750 0.45650 1.03100 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.55640 42.32790 0.22850 0.53983 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.26000 37.36000 -0.10000 -0.26767 國泰標普北美科技ETF基金 23.84000 23.89000 -0.05000 -0.20929 國泰歐洲精選基金-美元 0.35440 0.35340 0.00100 0.28297 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.90200 39.89700 0.00500 0.01253 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.44000 22.48000 -0.04000 -0.17794 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.22000 20.47000 -0.25000 -1.22130 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.86000 17.84000 0.02000 0.11211 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41550 0.41520 0.00030 0.07225 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.53200 12.51780 0.01420 0.11344 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55760 10.55900 -0.00140 -0.01326 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.44520 10.44760 -0.00240 -0.02297 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.58030 10.57210 0.00820 0.07756 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24110 10.23910 0.00200 0.01953 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16580 10.16880 -0.00300 -0.02950 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.22720 10.21860 0.00860 0.08416 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.97810 10.02030 -0.04220 -0.42115 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.79320 9.83380 -0.04060 -0.41286 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.93620 9.97940 -0.04320 -0.43289 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.76810 9.80010 -0.03200 -0.32653 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.97800 10.02020 -0.04220 -0.42115 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.78850 9.82910 -0.04060 -0.41306 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.93620 9.97940 -0.04320 -0.43289 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.76800 9.80010 -0.03210 -0.32755 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43800 11.43730 0.00070 0.00612 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10050 10.09440 0.00610 0.06043 第一金大中華基金 26.24000 26.39000 -0.15000 -0.56840 第一金小型精選基金 32.74000 32.94000 -0.20000 -0.60716 第一金中國世紀基金-人民幣 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429 第一金中國世紀基金-美元 8.40830 8.39850 0.00980 0.11669 第一金中國世紀基金-美元-N 8.40860 8.39880 0.00980 0.11668 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76370 9.76550 -0.00180 -0.01843 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.36740 8.35750 0.00990 0.11846 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.29980 11.30200 -0.00220 -0.01947 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.85440 9.84270 0.01170 0.11887 第一金中概平衡基金 26.80000 26.94000 -0.14000 -0.51967 第一金台灣貨幣市場基金 15.32460 15.32430 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.67800 178.67500 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.24060 16.24320 -0.00260 -0.01601 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.23990 16.24250 -0.00260 -0.01601 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.71000 15.70000 0.01000 0.06369 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.72000 15.71000 0.01000 0.06365 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.04710 11.00910 0.03800 0.34517 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.04530 11.00430 0.04100 0.37258 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.13520 10.15130 -0.01610 -0.15860 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.13540 10.15140 -0.01600 -0.15761 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.45670 13.48060 -0.02390 -0.17729 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.47480 13.49880 -0.02400 -0.17779 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88820 9.89690 -0.00870 -0.08791 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88400 9.89230 -0.00830 -0.08390 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51710 9.52180 -0.00470 -0.04936 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.54140 9.54620 -0.00480 -0.05028 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.76790 10.77690 -0.00900 -0.08351 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.39860 10.40380 -0.00520 -0.04998 第一金全球大趨勢基金 25.60000 25.60000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 9.44070 9.43120 0.00950 0.10073 第一金全球不動產證券化基金B 6.51730 6.51070 0.00660 0.10137 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.08440 10.06510 0.01930 0.19175 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.08460 10.06540 0.01920 0.19075 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.96070 10.93980 0.02090 0.19105 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.96250 10.94160 0.02090 0.19101 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.56300 8.55900 0.00400 0.04673 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.49960 10.49480 0.00480 0.04574 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29280 9.30870 -0.01590 -0.17081 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29140 9.30710 -0.01570 -0.16869 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.74050 7.75180 -0.01130 -0.14577 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73460 7.74600 -0.01140 -0.14717 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.51500 8.52470 -0.00970 -0.11379 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.51570 8.52540 -0.00970 -0.11378 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.59970 11.61930 -0.01960 -0.16868 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.60040 11.61990 -0.01950 -0.16782 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.26290 10.27800 -0.01510 -0.14692 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.26380 10.27880 -0.01500 -0.14593 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.05290 15.07000 -0.01710 -0.11347 第一金亞洲科技基金 18.04000 18.13000 -0.09000 -0.49641 第一金亞洲新興市場基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 8.13000 8.20000 -0.07000 -0.85366 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 9.96590 9.94170 0.02420 0.24342 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 9.96590 9.94170 0.02420 0.24342 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.95760 9.92280 0.03480 0.35071 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.95760 9.92280 0.03480 0.35071 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 9.96590 9.94170 0.02420 0.24342 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 9.96920 9.94480 0.02440 0.24535 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 9.96590 9.94170 0.02420 0.24342 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.95760 9.92280 0.03480 0.35071 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.96080 9.92590 0.03490 0.35161 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.95760 9.92280 0.03480 0.35071 第一金創新趨勢基金 21.59000 21.74000 -0.15000 -0.68997 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.39600 42.01360 0.38240 0.91018 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.45710 42.04140 0.41570 0.98879 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.30760 41.82540 0.48220 1.15289 第一金電子基金 33.02000 33.23000 -0.21000 -0.63196 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.84000 18.96000 -0.12000 -0.63291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.68000 20.70000 -0.02000 -0.09662 統一大中華中小基金(人民幣) 8.01000 7.99000 0.02000 0.25031 統一大中華中小基金(美元) 7.32000 7.31000 0.01000 0.13680 統一大中華中小基金(新台幣) 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 統一大東協高股息基金(美元) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 統一大滿貫基金-A類型 33.97000 34.22000 -0.25000 -0.73057 統一大滿貫基金-I類型 33.97000 34.22000 -0.25000 -0.73057 統一大龍印基金 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(美元) 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 統一中小基金 23.50000 23.57000 -0.07000 -0.29699 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85270 9.85290 -0.00020 -0.00203 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16180 9.16760 -0.00580 -0.06327 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90380 8.90180 0.00200 0.02247 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34110 12.34140 -0.00030 -0.00243 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42880 11.43600 -0.00720 -0.06296 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.06620 11.06370 0.00250 0.02260 統一台灣動力基金 17.63000 17.80000 -0.17000 -0.95506 統一全天候基金-A類型 107.51000 107.95000 -0.44000 -0.40760 統一全天候基金-I類型 108.10000 108.54000 -0.44000 -0.40538 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.30810 8.28880 0.01930 0.23284 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.01720 8.00350 0.01370 0.17118 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.05610 8.03380 0.02230 0.27758 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.95660 8.93590 0.02070 0.23165 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.65100 8.63620 0.01480 0.17137 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.68550 8.66150 0.02400 0.27709 統一全球債券組合基金 12.42720 12.41650 0.01070 0.08618 統一全球新科技基金(人民幣) 15.96000 15.91000 0.05000 0.31427 統一全球新科技基金(美元) 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720 統一全球新科技基金(新台幣) 14.50000 14.44000 0.06000 0.41551 統一亞太基金 25.08000 25.08000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981 統一奔騰基金 57.52000 57.73000 -0.21000 -0.36376 統一強棒貨幣市場基金 16.73550 16.73530 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 統一強漢基金(美元) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 統一強漢基金(新台幣) 26.21000 26.15000 0.06000 0.22945 統一統信基金 29.78000 30.05000 -0.27000 -0.89850 統一黑馬基金 58.14000 58.43000 -0.29000 -0.49632 統一新亞洲科技能源基金 16.34000 16.33000 0.01000 0.06124 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10310 8.09540 0.00770 0.09512 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.78060 10.77040 0.01020 0.09470 統一經建基金 45.56000 45.76000 -0.20000 -0.43706 統一龍馬基金 66.42000 66.92000 -0.50000 -0.74716 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.21000 19.41000 -0.20000 -1.03040 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.59000 46.05000 -0.46000 -0.99891 野村中國機會基金 14.51000 14.45000 0.06000 0.41522 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.38940 10.41500 -0.02560 -0.24580 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36860 10.39420 -0.02560 -0.24629 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.40400 10.41800 -0.01400 -0.13438 野村巴西基金 7.21000 7.18000 0.03000 0.41783 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 野村台灣高股息基金 25.18000 25.41000 -0.23000 -0.90516 野村台灣運籌基金 36.64000 36.71000 -0.07000 -0.19068 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.82700 9.83290 -0.00590 -0.06000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76250 9.76830 -0.00580 -0.05938 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83160 9.83800 -0.00640 -0.06505 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.44590 10.45220 -0.00630 -0.06027 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27010 10.27630 -0.00620 -0.06033 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04710 10.05360 -0.00650 -0.06465 野村平衡基金 19.57000 19.60000 -0.03000 -0.15306 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.68000 14.70000 -0.02000 -0.13605 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793 野村全球生技醫療基金 16.66000 16.63000 0.03000 0.18040 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.16920 10.17080 -0.00160 -0.01573 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.16740 10.16770 -0.00030 -0.00295 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.07290 10.06850 0.00440 0.04370 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.41130 10.41280 -0.00150 -0.01441 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.37450 10.37500 -0.00050 -0.00482 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.28280 10.27820 0.00460 0.04475 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.11130 10.10670 0.00460 0.04551 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.76690 10.76850 -0.00160 -0.01486 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.68700 10.68760 -0.00060 -0.00561 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.59550 10.59080 0.00470 0.04438 野村全球品牌基金 29.87000 29.97000 -0.10000 -0.33367 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.98000 13.05000 -0.07000 -0.53640 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.72000 19.82000 -0.10000 -0.50454 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.25000 12.33000 -0.08000 -0.64882 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.93840 10.94310 -0.00470 -0.04295 野村全球短期收益基金-美元計價 10.98740 10.99140 -0.00400 -0.03639 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.75310 10.75510 -0.00200 -0.01860 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.66950 8.68510 -0.01560 -0.17962 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.47650 8.49140 -0.01490 -0.17547 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.05540 8.06650 -0.01110 -0.13761 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06540 11.08540 -0.02000 -0.18042 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.53540 10.55390 -0.01850 -0.17529 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10720 10.12120 -0.01400 -0.13832 野村成長基金 30.81000 30.89000 -0.08000 -0.25898 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.51960 8.53720 -0.01760 -0.20616 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.53400 8.55150 -0.01750 -0.20464 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.75390 8.76590 -0.01200 -0.13689 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.78690 9.80710 -0.02020 -0.20597 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.65380 9.67350 -0.01970 -0.20365 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.88710 9.90050 -0.01340 -0.13535 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.50000 13.53000 -0.03000 -0.22173 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.28470 10.31650 -0.03180 -0.30824 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.18970 10.22110 -0.03140 -0.30721 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.08960 10.11460 -0.02500 -0.24717 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.70890 9.73870 -0.02980 -0.30600 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.70890 9.73870 -0.02980 -0.30600 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.82090 9.84530 -0.02440 -0.24783 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.13530 10.16040 -0.02510 -0.24704 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.85670 10.89030 -0.03360 -0.30853 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.70190 10.73470 -0.03280 -0.30555 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.82600 10.85290 -0.02690 -0.24786 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.12070 10.17810 -0.05740 -0.56396 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.12840 10.18590 -0.05750 -0.56451 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.06130 10.11490 -0.05360 -0.52991 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.56390 8.60950 -0.04560 -0.52965 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.18270 9.23480 -0.05210 -0.56417 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.05390 9.10500 -0.05110 -0.56123 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.11700 10.17100 -0.05400 -0.53092 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.85860 13.93250 -0.07390 -0.53041 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.99580 13.06940 -0.07360 -0.56315 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.52730 10.58680 -0.05950 -0.56202 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45160 10.46060 -0.00900 -0.08604 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.43710 10.44590 -0.00880 -0.08424 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.48530 10.49280 -0.00750 -0.07148 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74900 10.75830 -0.00930 -0.08644 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71130 10.72030 -0.00900 -0.08395 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.67810 10.68560 -0.00750 -0.07019 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.67480 10.68240 -0.00760 -0.07115 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.62810 10.63560 -0.00750 -0.07052 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.75500 10.75200 0.00300 0.02790 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.23780 10.24200 -0.00420 -0.04101 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89930 9.90660 -0.00730 -0.07369 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.52720 9.53390 -0.00670 -0.07028 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01400 9.01790 -0.00390 -0.04325 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.46440 11.46930 -0.00490 -0.04272 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.35970 10.37630 -0.01660 -0.15998 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.49620 11.51680 -0.02060 -0.17887 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.92190 10.94130 -0.01940 -0.17731 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.69230 10.70940 -0.01710 -0.15967 野村泰國基金 44.13000 44.34000 -0.21000 -0.47361 野村高科技基金 10.13000 10.24000 -0.11000 -1.07422 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.60660 10.64630 -0.03970 -0.37290 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23630 10.28220 -0.04590 -0.44640 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.78550 10.81270 -0.02720 -0.25156 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.63700 9.67930 -0.04230 -0.43702 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61800 9.65420 -0.03620 -0.37497 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.81840 9.85590 -0.03750 -0.38048 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.22430 12.27930 -0.05500 -0.44791 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.13810 14.16620 -0.02810 -0.19836 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.12050 11.16930 -0.04880 -0.43691 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.10660 11.14840 -0.04180 -0.37494 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.51500 11.55900 -0.04400 -0.38066 野村貨幣市場基金 16.34000 16.33980 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.65000 15.71000 -0.06000 -0.38192 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37030 10.38270 -0.01240 -0.11943 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.27660 10.29050 -0.01390 -0.13508 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.39670 10.39980 -0.00310 -0.02981 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.26470 10.27780 -0.01310 -0.12746 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.22650 10.23920 -0.01270 -0.12403 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.26850 10.28480 -0.01630 -0.15849 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.67190 10.68670 -0.01480 -0.13849 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.59610 10.61070 -0.01460 -0.13760 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.66160 10.67840 -0.01680 -0.15733 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.24240 10.23420 0.00820 0.08012 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.25330 10.24460 0.00870 0.08492 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.14550 10.13410 0.01140 0.11249 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.82950 10.82070 0.00880 0.08133 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.79070 10.78150 0.00920 0.08533 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.68310 10.67110 0.01200 0.11245 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.62220 10.62380 -0.00160 -0.01506 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99540 7.99690 -0.00150 -0.01876 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.35150 12.35370 -0.00220 -0.01781 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.37440 10.40120 -0.02680 -0.25766 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.53050 10.54560 -0.01510 -0.14319 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34120 10.36770 -0.02650 -0.25560 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41700 10.43260 -0.01560 -0.14953 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.37220 10.39640 -0.02420 -0.23277 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.37490 10.40160 -0.02670 -0.25669 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.53100 10.54600 -0.01500 -0.14223 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34140 10.36790 -0.02650 -0.25560 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42060 10.43620 -0.01560 -0.14948 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.37130 10.39550 -0.02420 -0.23279 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40390 10.43170 -0.02780 -0.26650 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.55650 10.57180 -0.01530 -0.14472 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36950 10.39700 -0.02750 -0.26450 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.44610 10.46270 -0.01660 -0.15866 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40170 10.42660 -0.02490 -0.23881 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40390 10.43170 -0.02780 -0.26650 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.55670 10.57200 -0.01530 -0.14472 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37690 10.40440 -0.02750 -0.26431 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.46150 10.47810 -0.01660 -0.15843 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40230 10.42730 -0.02500 -0.23976 野村精選貨幣市場基金 12.11470 12.11460 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 野村歐洲高股息基金季配型 7.77000 7.82000 -0.05000 -0.63939 野村歐洲高股息基金累積型 11.12000 11.20000 -0.08000 -0.71429 野村積極成長基金 13.05000 13.08000 -0.03000 -0.22936 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.53000 36.50000 0.03000 0.08219 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.65860 10.67050 -0.01190 -0.11152 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.53510 8.54590 -0.01080 -0.12638 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86920 7.87920 -0.01000 -0.12692 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.70880 7.71760 -0.00880 -0.11403 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.24530 12.26060 -0.01530 -0.12479 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.95890 10.97280 -0.01390 -0.12668 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.77570 10.78800 -0.01230 -0.11402 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210 野村環球基金-人民幣計價 17.97000 18.03000 -0.06000 -0.33278 野村環球基金-美元計價 13.96000 14.01000 -0.05000 -0.35689 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.70000 19.74000 -0.04000 -0.20263 野村鴻利基金 23.52000 23.55000 -0.03000 -0.12739 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90350 16.90340 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.83000 19.87000 -0.04000 -0.20131 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.00000 13.99000 0.01000 0.07148 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.49000 15.49000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.71600 10.70450 0.01150 0.10743 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.03440 14.01940 0.01500 0.10699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.77110 10.77300 -0.00190 -0.01764 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70410 10.69840 0.00570 0.05328 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.56200 10.56440 -0.00240 -0.02272 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.46880 10.46360 0.00520 0.04970 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.02040 10.02330 -0.00290 -0.02893 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.11560 10.11110 0.00450 0.04451 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.98690 9.97230 0.01460 0.14641 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.28100 10.27510 0.00590 0.05742 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.43720 10.43300 0.00420 0.04026 凱基台商天下基金 13.63000 13.68000 -0.05000 -0.36550 凱基台灣精五門基金 21.57000 21.68000 -0.11000 -0.50738 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.19680 44.08530 0.11150 0.25292 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.72240 45.87610 -0.15370 -0.33503 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.86250 42.82550 0.03700 0.08640 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.66970 10.67870 -0.00900 -0.08428 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.46900 44.04130 0.42770 0.97113 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.17990 44.74420 0.43570 0.97376 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.04790 43.51570 0.53220 1.22301 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.52000 12.58000 -0.06000 -0.47695 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.30670 11.34810 -0.04140 -0.36482 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59580 11.59560 0.00020 0.00172 凱基開創基金 28.94000 29.09000 -0.15000 -0.51564 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.36000 23.41000 -0.05000 -0.21358 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.44020 22.49600 -0.05580 -0.24804 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.62000 17.67000 -0.05000 -0.28297 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.69040 16.75550 -0.06510 -0.38853 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.73770 40.36020 0.37750 0.93533 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.87990 40.53140 0.34850 0.85983 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.78150 40.33260 0.44890 1.11300 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.32100 11.34000 -0.01900 -0.16755 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.44490 12.35820 0.08670 0.70156 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.86000 12.76000 0.10000 0.78370 凱基護城河基金-台幣計價A 13.23000 13.27000 -0.04000 -0.30143 凱基護城河基金-美元計價B 12.85140 12.89910 -0.04770 -0.36979 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.37130 10.37560 -0.00430 -0.04144 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.13020 10.12840 0.00180 0.01777 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.23460 10.22190 0.01270 0.12424 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.37120 10.37550 -0.00430 -0.04144 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.13020 10.12840 0.00180 0.01777 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.23460 10.22190 0.01270 0.12424 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.28000 12.19000 0.09000 0.73831 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.89000 37.42000 -0.53000 -1.41635 富邦NASDAQ-100基金 33.28000 33.39000 -0.11000 -0.32944 富邦上証180基金 31.63000 31.87000 -0.24000 -0.75306 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19450 0.19520 -0.00070 -0.35861 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.05000 6.06000 -0.01000 -0.16502 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.18000 6.15000 0.03000 0.48780 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 45.65000 46.24000 -0.59000 -1.27595 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.17890 12.20800 -0.02910 -0.23837 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.25600 11.28060 -0.02460 -0.21807 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.89360 10.90200 -0.00840 -0.07705 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.33080 10.35550 -0.02470 -0.23852 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.46720 9.48790 -0.02070 -0.21817 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.17230 9.17930 -0.00700 -0.07626 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.81660 20.82110 -0.00450 -0.02161 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.64670 11.64580 0.00090 0.00773 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72600 10.70750 0.01850 0.17278 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.80630 13.81310 -0.00680 -0.04923 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02140 2.02210 -0.00070 -0.03462 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44060 9.44530 -0.00470 -0.04976 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43190 1.43240 -0.00050 -0.03491 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.36510 12.36590 -0.00080 -0.00647 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80240 1.80240 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.34270 10.34340 -0.00070 -0.00677 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52860 1.52860 0.00000 0.00000 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.94440 10.94020 0.00420 0.03839 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.87560 10.87240 0.00320 0.02943 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.57000 15.28000 0.29000 1.89791 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.95000 18.70000 -0.75000 -4.01070 富邦日本東証基金 19.81000 20.24000 -0.43000 -2.12451 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.11000 47.18000 -0.07000 -0.14837 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.92000 47.16000 -0.24000 -0.50891 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.77000 52.84000 -0.07000 -0.13248 富邦台灣心基金 21.91000 21.95000 -0.04000 -0.18223 富邦台灣釆吉50基金 46.51000 47.20000 -0.69000 -1.46186 富邦台灣科技指數基金 55.65000 55.54000 0.11000 0.19806 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.26870 46.84180 0.42690 0.91137 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.14820 42.10420 0.04400 0.10450 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31970 0.32000 -0.00030 -0.09375 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61820 2.61510 0.00310 0.11854 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35730 0.35680 0.00050 0.14013 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.02350 10.99780 0.02570 0.23368 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23600 2.23330 0.00270 0.12090 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33670 0.33620 0.00050 0.14872 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35020 9.32830 0.02190 0.23477 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.84000 24.81000 0.03000 0.12092 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.86000 13.89000 -0.03000 -0.21598 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.25000 30.08000 0.17000 0.56516 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70840 15.70820 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.66000 17.95000 -0.29000 -1.61560 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.42590 41.27750 0.14840 0.35952 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.43620 43.03590 0.40030 0.93015 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.72300 39.58360 0.13940 0.35217 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.78680 39.60100 0.18580 0.46918 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.16850 41.19870 -0.03020 -0.07330 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.37900 44.96680 0.41220 0.91668 富邦長紅基金 61.11000 61.20000 -0.09000 -0.14706 富邦科技基金 24.27000 24.44000 -0.17000 -0.69558 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.40130 41.31530 0.08600 0.20816 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.34040 43.81760 0.52280 1.19313 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.97350 39.73710 0.23640 0.59491 富邦恒生國企ETF基金 20.99000 21.14000 -0.15000 -0.70956 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.41000 13.35000 0.06000 0.44944 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.81000 28.12000 -0.31000 -1.10242 富邦高成長基金 23.59000 23.63000 -0.04000 -0.16928 富邦基金A類型 13.49000 13.55000 -0.06000 -0.44280 富邦基金I類型 13.49000 13.55000 -0.06000 -0.44280 富邦深証100基金 10.37000 10.53000 -0.16000 -1.51947 富邦富時歐洲ETF基金 20.98000 21.12000 -0.14000 -0.66288 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42800 0.42820 -0.00020 -0.04671 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.54260 12.55810 -0.01550 -0.12343 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.33390 9.34550 -0.01160 -0.12412 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30260 0.30270 -0.00010 -0.03304 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.52860 8.53920 -0.01060 -0.12413 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.41960 10.44750 -0.02790 -0.26705 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.08700 11.10490 -0.01790 -0.16119 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.67290 9.69880 -0.02590 -0.26704 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.28730 10.30390 -0.01660 -0.16110 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.47000 18.67000 -0.20000 -1.07124 富邦精準基金 43.95000 44.19000 -0.24000 -0.54311 富邦精銳中小基金 11.49000 11.57000 -0.08000 -0.69144 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.84000 17.90000 -0.06000 -0.33520 富邦臺灣公司治理100基金 21.50000 21.79000 -0.29000 -1.33089 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.07000 7.06000 0.01000 0.14164 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.19000 16.24000 -0.05000 -0.30788 富邦標普美國特別股ETF基金 20.04000 19.99000 0.05000 0.25013 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.73930 10.75720 -0.01790 -0.16640 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.52390 10.53480 -0.01090 -0.10347 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.72950 10.72650 0.00300 0.02797 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.18530 10.20230 -0.01700 -0.16663 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.93470 9.94500 -0.01030 -0.10357 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.11560 10.11280 0.00280 0.02769 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.42000 31.56000 -0.14000 -0.44360 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.12740 10.12490 0.00250 0.02469 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.11910 10.11580 0.00330 0.03262 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.93140 9.93020 0.00120 0.01208 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45540 10.45250 0.00290 0.02774 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.46120 10.45770 0.00350 0.03347 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26940 10.26820 0.00120 0.01169 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52920 8.54660 -0.01740 -0.20359 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.24720 9.26590 -0.01870 -0.20182 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.78770 8.80700 -0.01930 -0.21914 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.33250 10.35350 -0.02100 -0.20283 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.41600 10.43710 -0.02110 -0.20216 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.92610 9.94800 -0.02190 -0.22014 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.07520 10.09650 -0.02130 -0.21096 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66030 8.66210 -0.00180 -0.02078 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.96920 9.97110 -0.00190 -0.01906 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22530 9.22860 -0.00330 -0.03576 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.50330 11.50570 -0.00240 -0.02086 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.33540 11.33750 -0.00210 -0.01852 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.61340 10.61710 -0.00370 -0.03485 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.42630 9.42930 -0.00300 -0.03182 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.62000 15.65000 -0.03000 -0.19169 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.89270 8.89880 -0.00610 -0.06855 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.81980 9.82620 -0.00640 -0.06513 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29720 9.30500 -0.00780 -0.08383 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76120 10.76830 -0.00710 -0.06593 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.81340 10.82040 -0.00700 -0.06469 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.30120 10.30970 -0.00850 -0.08245 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.44500 9.45230 -0.00730 -0.07723 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.75000 7.77000 -0.02000 -0.25740 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.22720 10.25220 -0.02500 -0.24385 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.58520 9.60640 -0.02120 -0.22069 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.10180 9.11810 -0.01630 -0.17877 富蘭克林華美中華基金 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.23000 22.33000 -0.10000 -0.44783 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.32000 22.38000 -0.06000 -0.26810 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.03360 8.00770 0.02590 0.32344 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.16220 9.13870 0.02350 0.25715 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.15060 10.12450 0.02610 0.25779 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.65370 9.62260 0.03110 0.32320 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.60360 11.60560 -0.00200 -0.01723 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.69520 8.69670 -0.00150 -0.01725 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84560 8.84710 -0.00150 -0.01695 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.93670 9.93850 -0.00180 -0.01811 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.06740 14.04100 0.02640 0.18802 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.15210 10.13300 0.01910 0.18849 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.12430 10.10530 0.01900 0.18802 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.61490 10.61680 -0.00190 -0.01790 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.64870 7.65000 -0.00130 -0.01699 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98760 8.98920 -0.00160 -0.01780 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98190 9.98360 -0.00170 -0.01703 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.21080 11.20420 0.00660 0.05891 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54370 7.53930 0.00440 0.05836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.88200 8.87680 0.00520 0.05858 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.03010 10.02420 0.00590 0.05886 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.85900 10.86200 -0.00300 -0.02762 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65480 7.65700 -0.00220 -0.02873 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.22850 8.22540 0.00310 0.03769 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.33230 9.33360 -0.00130 -0.01393 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41770 10.41920 -0.00150 -0.01440 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09430 13.08930 0.00500 0.03820 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.09000 8.07000 0.02000 0.24783 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.88000 7.85000 0.03000 0.38217 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.40710 13.42290 -0.01580 -0.11771 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 富蘭克林華美第一富基金 39.13000 39.26000 -0.13000 -0.33113 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35250 10.35240 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.32000 16.25000 0.07000 0.43077 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.20350 10.20330 0.00020 0.00196 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.20340 10.20330 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.09460 10.07550 0.01910 0.18957 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.09460 10.07550 0.01910 0.18957 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.15630 10.15450 0.00180 0.01773 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.15630 10.15450 0.00180 0.01773 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.15620 10.15450 0.00170 0.01674 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.23730 10.22630 0.01100 0.10757 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.23730 10.22630 0.01100 0.10757 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.23720 10.22620 0.01100 0.10757 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.72210 6.76960 -0.04750 -0.70167 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.91060 10.92290 -0.01230 -0.11261 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.59660 9.59880 -0.00220 -0.02292 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.61390 11.61660 -0.00270 -0.02324 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80270 6.79980 0.00290 0.04265 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.00380 9.00510 -0.00130 -0.01444 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.64870 10.65020 -0.00150 -0.01408 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.01150 11.00670 0.00480 0.04361 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.51000 68.00000 0.51000 0.75000 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.91000 68.28000 0.63000 0.92267 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.50970 62.35760 0.15210 0.24392 復華1至5年期高收益債券基金 20.72000 20.71000 0.01000 0.04829 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.65740 65.96320 0.69420 1.05240 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.94950 65.44150 0.50800 0.77627 復華人民幣貨幣市場基金 11.87600 11.87540 0.00060 0.00505 復華人生目標基金 39.66150 39.77690 -0.11540 -0.29012 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 復華大中華中小策略基金 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 復華中小精選基金 66.88000 67.25000 -0.37000 -0.55019 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.77040 52.71000 0.06040 0.11459 復華中國特選信用債券ETF基金 62.38040 62.23090 0.14950 0.24023 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 復華六年到期新興市場債券基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 復華台灣智能基金 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130 復華全方位基金 29.85000 30.03000 -0.18000 -0.59940 復華全球大趨勢基金-美元 13.20000 13.26000 -0.06000 -0.45249 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.87000 20.94000 -0.07000 -0.33429 復華全球平衡基金-美元 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 復華全球平衡基金-新臺幣 19.83000 19.79000 0.04000 0.20212 復華全球物聯網科技基金-美元 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.20000 14.17000 0.03000 0.21171 復華全球原物料基金 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170 復華全球消費基金-新臺幣 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.13090 12.11890 0.01200 0.09902 復華全球債券基金 14.76100 14.71150 0.04950 0.33647 復華全球債券組合基金 15.32000 15.31000 0.01000 0.06532 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.19000 15.20000 -0.01000 -0.06579 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 復華有利貨幣市場基金 13.49470 13.49450 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.49000 12.45000 0.04000 0.32129 復華亞太神龍科技基金-美元 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 復華東協世紀基金 12.76000 12.80000 -0.04000 -0.31250 復華南非幣長期收益基金A 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018 復華南非幣長期收益基金B 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315 復華南非幣短期收益基金A 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.61970 66.82280 0.79690 1.19256 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.38000 22.44000 -0.06000 -0.26738 復華美國新星基金-美元 13.13000 13.17000 -0.04000 -0.30372 復華美國新星基金-新臺幣 13.39000 13.42000 -0.03000 -0.22355 復華恒生基金 21.97000 22.09000 -0.12000 -0.54323 復華恒生單日反向一倍基金 8.11000 8.06000 0.05000 0.62035 復華恒生單日正向二倍基金 32.17000 32.61000 -0.44000 -1.34928 復華神盾基金 26.26320 26.41260 -0.14940 -0.56564 復華高成長基金 69.22000 69.54000 -0.32000 -0.46017 復華高益策略組合基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 復華貨幣市場基金 14.45820 14.45800 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.34000 18.32000 0.02000 0.10917 復華富時台灣高股息低波動基金 49.62000 49.79000 -0.17000 -0.34143 復華復華基金 21.66000 21.77000 -0.11000 -0.50528 復華華人世紀基金 17.02000 17.08000 -0.06000 -0.35129 復華傳家二號基金 31.96620 31.93460 0.03160 0.09895 復華傳家基金 22.47270 22.60480 -0.13210 -0.58439 復華奧林匹克全球組合基金 15.91000 15.90000 0.01000 0.06289 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.50000 14.51000 -0.01000 -0.06892 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 復華新興人民幣短期收益基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 復華新興人民幣債券基金A 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.72000 21.65000 0.07000 0.32333 復華新興市場企業債券ETF基金 68.80000 68.52000 0.28000 0.40864 復華新興市場高收益債券基金A 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 復華新興市場高收益債券基金B 5.47000 5.47000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 復華滬深300 A股基金 23.57000 23.80000 -0.23000 -0.96639 復華數位經濟基金 46.77000 47.07000 -0.30000 -0.63735 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.07260 10.06800 0.00460 0.04569 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.83000 9.82400 0.00600 0.06107 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.61740 10.61250 0.00490 0.04617 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.22500 10.21880 0.00620 0.06067 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.99960 10.02540 -0.02580 -0.25735 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.02620 10.01850 0.00770 0.07686 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.26990 10.26740 0.00250 0.02435 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.89250 10.87810 0.01440 0.13238 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.06230 10.05920 0.00310 0.03082 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.69570 10.68110 0.01460 0.13669 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.42030 10.41710 0.00320 0.03072 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.06200 11.04640 0.01560 0.14122 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.75820 10.76750 -0.00930 -0.08637 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71560 10.71350 0.00210 0.01960 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.80940 10.79580 0.01360 0.12597 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.67940 10.68800 -0.00860 -0.08046 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.94340 11.98220 -0.03880 -0.32381 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.63400 10.63150 0.00250 0.02352 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.86190 10.87060 -0.00870 -0.08003 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.26580 12.30530 -0.03950 -0.32100 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.77710 10.77460 0.00250 0.02320 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.91520 10.90110 0.01410 0.12934 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.21260 10.21590 -0.00330 -0.03230 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.21340 10.20600 0.00740 0.07251 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.11250 10.09430 0.01820 0.18030 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.57310 10.57910 -0.00600 -0.05672 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.81730 10.84560 -0.02830 -0.26094 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.58550 10.58030 0.00520 0.04915 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.57170 10.57770 -0.00600 -0.05672 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.81670 10.84500 -0.02830 -0.26095 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.58240 10.57710 0.00530 0.05011 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.42970 10.43180 -0.00210 -0.02013 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.40730 10.39840 0.00890 0.08559 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.42770 10.42990 -0.00220 -0.02109 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.40820 10.39930 0.00890 0.08558 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.97510 10.97720 -0.00210 -0.01913 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.97540 10.96580 0.00960 0.08754 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.05980 11.03840 0.02140 0.19387 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.29170 10.29090 0.00080 0.00777 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.28890 10.27730 0.01160 0.11287 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.18760 10.16520 0.02240 0.22036 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19620 9.19930 -0.00310 -0.03370 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.26930 8.26490 0.00440 0.05324 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.30440 8.29120 0.01320 0.15920 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.99560 11.99960 -0.00400 -0.03333 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.81840 10.81280 0.00560 0.05179 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.98650 10.96910 0.01740 0.15863 景順主流基金 17.97000 18.05000 -0.08000 -0.44321 景順台灣科技基金 31.28000 31.33000 -0.05000 -0.15959 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 24.30000 24.33000 -0.03000 -0.12330 景順全球康健基金 19.64000 19.57000 0.07000 0.35769 景順貨幣市場基金 15.99310 15.99290 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.66000 32.74000 -0.08000 -0.24435 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.06000 15.12000 -0.06000 -0.39683 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.17000 14.22000 -0.05000 -0.35162 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.74000 11.78000 -0.04000 -0.33956 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62340 8.62990 -0.00650 -0.07532 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.97500 7.98150 -0.00650 -0.08144 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.46710 11.47570 -0.00860 -0.07494 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58230 10.59090 -0.00860 -0.08120 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 華南永昌中國A股基金(美元) 7.96000 7.99000 -0.03000 -0.37547 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.59670 9.59550 0.00120 0.01251 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.86610 9.85440 0.01170 0.11873 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.20010 10.19880 0.00130 0.01275 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.49030 10.47790 0.01240 0.11834 華南永昌永昌基金 20.08000 20.18000 -0.10000 -0.49554 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 華南永昌全球亨利組合基金 14.98330 14.97200 0.01130 0.07547 華南永昌全球神農水資源基金 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 華南永昌全球精品基金 17.61000 17.60000 0.01000 0.05682 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.69000 13.71000 -0.02000 -0.14588 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305 華南永昌物聯網精選基金 12.16000 12.23000 -0.07000 -0.57236 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28040 16.28010 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.03560 25.08220 -0.04660 -0.18579 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98960 11.98950 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75870 10.75960 -0.00090 -0.00836 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.77850 10.76130 0.01720 0.15983 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97270 9.97360 -0.00090 -0.00902 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.92330 9.90740 0.01590 0.16049 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61350 10.61440 -0.00090 -0.00848 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.56380 10.54700 0.01680 0.15929 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95920 9.96010 -0.00090 -0.00904 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.85370 9.83800 0.01570 0.15959 華頓中小型基金 20.56000 20.96000 -0.40000 -1.90840 華頓中國多重機會平衡基金 11.98890 11.95200 0.03690 0.30873 華頓台灣基金 23.24000 23.40000 -0.16000 -0.68376 華頓平安貨幣市場基金 11.56990 11.56970 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.40000 18.38000 0.02000 0.10881 華頓全球高收益債券基金A 14.12510 14.12010 0.00500 0.03541 華頓全球高收益債券基金B 8.23550 8.23260 0.00290 0.03523 華頓全球黑鑽油源基金 5.06000 5.10000 -0.04000 -0.78431 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.75600 2.75750 -0.00150 -0.05440 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.45610 12.43860 0.01750 0.14069 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40080 0.40070 0.00010 0.02496 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.01030 12.01320 -0.00290 -0.02414 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.01030 12.01320 -0.00290 -0.02414 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.63580 10.64350 -0.00770 -0.07234 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.79130 10.77310 0.01820 0.16894 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.79080 10.77280 0.01800 0.16709 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.49160 9.47550 0.01610 0.16991 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.92960 10.92280 0.00680 0.06226 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.92960 10.92280 0.00680 0.06226 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.63020 9.62690 0.00330 0.03428 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65050 2.65120 -0.00070 -0.02640 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07200 2.07500 -0.00300 -0.14458 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25110 12.24430 0.00680 0.05554 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49910 9.49380 0.00530 0.05583 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38480 0.38460 0.00020 0.05200 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30240 0.30250 -0.00010 -0.03306 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.53000 3.55000 -0.02000 -0.56338 匯豐中國動力基金(台幣) 15.96000 16.00000 -0.04000 -0.25000 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.50000 24.64000 -0.14000 -0.56818 匯豐全球趨勢組合基金 12.94000 12.98000 -0.04000 -0.30817 匯豐全球關鍵資源基金 8.45000 8.48000 -0.03000 -0.35377 匯豐安富基金 25.84000 25.91000 -0.07000 -0.27017 匯豐成功基金 44.46000 44.62000 -0.16000 -0.35858 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70060 2.70500 -0.00440 -0.16266 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36670 2.37060 -0.00390 -0.16452 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99610 12.00000 -0.00390 -0.03250 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.06080 8.06450 -0.00370 -0.04588 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39360 0.39390 -0.00030 -0.07616 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33790 0.33810 -0.00020 -0.05915 匯豐金磚動力基金 15.40000 15.41000 -0.01000 -0.06489 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01210 15.01200 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.48000 5.44000 0.04000 0.73529 匯豐新鑽動力基金 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.66360 5.64780 0.01580 0.27975 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.51480 9.49900 0.01580 0.16633 匯豐龍鳳基金-A類型 52.91000 53.22000 -0.31000 -0.58249 匯豐龍鳳基金-I類型 52.91000 53.22000 -0.31000 -0.58249 匯豐龍騰電子基金 37.03000 37.24000 -0.21000 -0.56391 匯豐雙高收益債券組合基金 12.78860 12.77940 0.00920 0.07199 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.16000 18.39000 -0.23000 -1.25068 新光中國成長基金(人民幣) 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 新光中國成長基金(美元) 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 新光中國成長基金(新臺幣) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.39290 11.37410 0.01880 0.16529 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.39660 10.38440 0.01220 0.11748 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.81670 10.78800 0.02870 0.26604 新光台灣富貴基金 23.94000 24.14000 -0.20000 -0.82850 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.01000 22.11000 -0.10000 -0.45228 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.67640 40.63570 0.04070 0.10016 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.99850 43.51630 0.48220 1.10809 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 新光全球AI新創產業基金美元 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 新光全球生技醫療基金(美元) 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 新光全球債券基金(A累積)美元 10.86740 10.82680 0.04060 0.37500 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.71230 10.65650 0.05580 0.52362 新光全球債券基金(B配息)美元 10.24930 10.21090 0.03840 0.37607 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.09020 10.03750 0.05270 0.52503 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 新光吉星貨幣市場基金 15.50760 15.50740 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 新光多重資產基金(A累積)美元 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 新光亞洲精選基金-美金 21.88000 21.97000 -0.09000 -0.40965 新光亞洲精選基金-新台幣 22.36000 22.41000 -0.05000 -0.22311 新光店頭基金 22.82000 23.06000 -0.24000 -1.04076 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 40.05510 39.67080 0.38430 0.96872 新光特選內需收益ETF基金 21.08000 21.11000 -0.03000 -0.14211 新光創新科技基金 13.08000 13.22000 -0.14000 -1.05900 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.27480 10.26540 0.00940 0.09157 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.55140 10.53900 0.01240 0.11766 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.05110 10.04470 0.00640 0.06372 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.38880 9.38030 0.00850 0.09062 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61360 9.60260 0.01100 0.11455 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14640 9.13930 0.00710 0.07769 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.88550 40.80470 0.08080 0.19802 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.62680 43.12080 0.50600 1.17345 新光澳幣八年期保本基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 新光澳幣十年期保本基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.76370 10.75890 0.00480 0.04461 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51770 9.51340 0.00430 0.04520 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.50130 9.49280 0.00850 0.08954 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.53780 10.52840 0.00940 0.08928 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.59300 10.58820 0.00480 0.04533 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53340 9.52910 0.00430 0.04512 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48480 9.47930 0.00550 0.05802 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.52400 10.51790 0.00610 0.05800 瑞銀全球創新趨勢基金 7.44000 7.47000 -0.03000 -0.40161 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.78300 10.80210 -0.01910 -0.17682 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62570 9.64280 -0.01710 -0.17733 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.63110 10.64980 -0.01870 -0.17559 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61770 9.63460 -0.01690 -0.17541 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68050 9.69600 -0.01550 -0.15986 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.70530 10.71900 -0.01370 -0.12781 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.98610 15.00350 -0.01740 -0.11597 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.70120 8.71130 -0.01010 -0.11594 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.22030 41.22190 -0.00160 -0.00388 群益10年期以上金融債ETF基金 42.19010 41.78600 0.40410 0.96707 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.03190 42.64390 0.38800 0.90986 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.16440 42.76140 0.40300 0.94244 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.84680 44.36480 0.48200 1.08645 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.74460 42.29750 0.44710 1.05704 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.46460 45.99070 0.47390 1.03043 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.02430 47.86280 0.16150 0.33742 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.47300 45.02860 0.44440 0.98693 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.74270 10.73080 0.01190 0.11090 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.71010 43.16220 0.54790 1.26940 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.76130 40.75530 0.00600 0.01472 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48030 11.47950 0.00080 0.00697 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26100 10.25460 0.00640 0.06241 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.10240 13.11540 -0.01300 -0.09912 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.79110 9.80580 -0.01470 -0.14991 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 群益大印度基金N-新臺幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 群益大印度基金-人民幣 13.70350 13.71170 -0.00820 -0.05980 群益大印度基金-美元 12.88480 12.89910 -0.01430 -0.11086 群益大印度基金-新臺幣 12.31000 12.31000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.27990 12.34110 -0.06120 -0.49590 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.84000 11.90510 -0.06510 -0.54682 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.94550 11.00010 -0.05460 -0.49636 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.62790 9.68080 -0.05290 -0.54644 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.85580 9.90500 -0.04920 -0.49672 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.70500 8.75290 -0.04790 -0.54725 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.13930 9.18490 -0.04560 -0.49647 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.34330 8.38920 -0.04590 -0.54713 群益中小型股基金 46.21000 46.40000 -0.19000 -0.40948 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.29960 10.29670 0.00290 0.02816 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.56030 9.56250 -0.00220 -0.02301 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.03470 9.02720 0.00750 0.08308 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.74610 8.74370 0.00240 0.02745 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.11740 8.11930 -0.00190 -0.02340 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.67200 7.66570 0.00630 0.08218 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59360 10.60590 -0.01230 -0.11597 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65290 11.66640 -0.01350 -0.11572 群益中國高收益債券基金-美元 11.24750 11.26060 -0.01310 -0.11633 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.39180 10.39390 -0.00210 -0.02020 群益中國新機會基金N-人民幣 8.48830 8.48980 -0.00150 -0.01767 群益中國新機會基金N-美元 7.79300 7.79830 -0.00530 -0.06796 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 7.52770 7.52900 -0.00130 -0.01727 群益中國新機會基金-美元 8.33210 8.33780 -0.00570 -0.06836 群益中國新機會基金-新臺幣 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 19.75360 19.87700 -0.12340 -0.62082 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.49000 6.49000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.11250 12.12200 -0.00950 -0.07837 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.55860 11.57350 -0.01490 -0.12874 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.37560 10.38370 -0.00810 -0.07801 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.90060 9.91340 -0.01280 -0.12912 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.41910 10.39510 0.02400 0.23088 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.20000 10.17640 0.02360 0.23191 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.22190 9.20070 0.02120 0.23042 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.21390 9.19260 0.02130 0.23171 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.47970 10.45560 0.02410 0.23050 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.52020 10.49590 0.02430 0.23152 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.38470 9.36310 0.02160 0.23069 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.85860 9.83580 0.02280 0.23181 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.24860 11.23360 0.01500 0.13353 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.76220 7.75190 0.01030 0.13287 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.72230 10.73220 -0.00990 -0.09225 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.53840 10.54890 -0.01050 -0.09954 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.63350 10.63280 0.00070 0.00658 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.93730 9.94650 -0.00920 -0.09249 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.87390 9.88370 -0.00980 -0.09915 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.96320 9.96250 0.00070 0.00703 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.72230 10.73230 -0.01000 -0.09318 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.53820 10.54870 -0.01050 -0.09954 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.63340 10.63270 0.00070 0.00658 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.93730 9.94660 -0.00930 -0.09350 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.87370 9.88360 -0.00990 -0.10017 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96320 9.96260 0.00060 0.00602 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.78770 9.75870 0.02900 0.29717 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 群益全球關鍵生技基金-美元 16.01470 15.96720 0.04750 0.29748 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.91000 15.85000 0.06000 0.37855 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006 群益印度中小基金N-人民幣 11.11060 11.14010 -0.02950 -0.26481 群益印度中小基金N-美元 9.32510 9.35460 -0.02950 -0.31535 群益印度中小基金N-新臺幣 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 群益印度中小基金-人民幣 15.04130 15.08110 -0.03980 -0.26391 群益印度中小基金-美元 13.33750 13.37960 -0.04210 -0.31466 群益印度中小基金-新臺幣 15.54000 15.57000 -0.03000 -0.19268 群益多利策略組合基金 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 群益多重收益組合基金 14.10000 14.08000 0.02000 0.14205 群益多重資產組合基金 15.63000 15.62000 0.01000 0.06402 群益安家基金 24.84710 24.90410 -0.05700 -0.22888 群益安穩貨幣市場基金 16.15800 16.15780 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.64000 21.59000 0.05000 0.23159 群益亞太中小基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 群益亞太新趨勢平衡基金 16.84000 16.83000 0.01000 0.05942 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.57570 10.55640 0.01930 0.18283 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.82460 7.81040 0.01420 0.18181 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.27470 10.25600 0.01870 0.18233 群益店頭市場基金 94.12000 94.72000 -0.60000 -0.63345 群益東方盛世基金 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.71120 13.74850 -0.03730 -0.27130 群益東協成長基金-美元 12.03260 12.07150 -0.03890 -0.32225 群益東協成長基金-新臺幣 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.90290 11.91880 -0.01590 -0.13340 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.22220 11.23920 -0.01700 -0.15126 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.63760 10.64490 -0.00730 -0.06858 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.77020 9.78330 -0.01310 -0.13390 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.21490 9.22890 -0.01400 -0.15170 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.73280 8.73880 -0.00600 -0.06866 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.99970 11.00730 -0.00760 -0.06905 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.56110 9.57390 -0.01280 -0.13370 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.37860 9.39280 -0.01420 -0.15118 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.75590 9.76260 -0.00670 -0.06863 群益長安基金 29.38000 29.48000 -0.10000 -0.33921 群益美國新創亮點基金N-美元 10.54020 10.57790 -0.03770 -0.35640 群益美國新創亮點基金-美元 15.94500 16.00170 -0.05670 -0.35434 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.51000 15.55000 -0.04000 -0.25723 群益真善美基金 15.63330 15.70670 -0.07340 -0.46732 群益馬拉松基金 119.11000 119.78000 -0.67000 -0.55936 群益深証中小板基金 11.58000 11.81000 -0.23000 -1.94750 群益創新科技基金 32.57000 32.74000 -0.17000 -0.51924 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.58780 9.58810 -0.00030 -0.00313 群益華夏盛世基金N-美元 8.82270 8.82740 -0.00470 -0.05324 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 群益華夏盛世基金-人民幣 10.44120 10.44150 -0.00030 -0.00287 群益華夏盛世基金-美元 9.72800 9.73320 -0.00520 -0.05343 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.16000 16.15000 0.01000 0.06192 群益奧斯卡基金 29.58000 29.62000 -0.04000 -0.13504 群益新興金鑽基金-美元 11.77590 11.84850 -0.07260 -0.61274 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885 群益葛萊美基金 23.42000 23.57000 -0.15000 -0.63640 群益道瓊美國地產ETF基金 21.99000 22.04000 -0.05000 -0.22686 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.72000 7.71000 0.01000 0.12970 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.23000 14.27000 -0.04000 -0.28031 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.20130 11.19490 0.00640 0.05717 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.04090 11.04020 0.00070 0.00634 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.13680 11.12420 0.01260 0.11327 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.87860 10.87230 0.00630 0.05795 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.72320 10.72250 0.00070 0.00653 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.81590 10.80370 0.01220 0.11292 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.20120 11.19470 0.00650 0.05806 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.04130 11.04050 0.00080 0.00725 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.87860 10.87230 0.00630 0.05795 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.72280 10.72200 0.00080 0.00746 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.02780 13.02000 0.00780 0.05991 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.86850 11.86720 0.00130 0.01095 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.76470 11.76320 0.00150 0.01275 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74520 8.74000 0.00520 0.05950 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06750 9.06650 0.00100 0.01103 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.56590 8.56480 0.00110 0.01284 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.33130 10.33020 0.00110 0.01065 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03170 10.03060 0.00110 0.01097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 德信大發基金 29.83000 30.00000 -0.17000 -0.56667 德信中國精選成長基金 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336 德信台灣主流中小基金 19.64000 19.85000 -0.21000 -1.05793 德信萬保貨幣市場基金 11.98430 11.98420 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 32.35000 32.52000 -0.17000 -0.52276 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.92670 10.91720 0.00950 0.08702 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.82710 10.81670 0.01040 0.09615 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71450 11.71430 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.43000 16.33000 0.10000 0.61237 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.03000 18.16000 -0.13000 -0.71586 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.66530 10.72640 -0.06110 -0.56962 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.12950 16.22080 -0.09130 -0.56286 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.29080 8.32370 -0.03290 -0.39526 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.23070 11.28730 -0.05660 -0.50145 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.20210 12.26360 -0.06150 -0.50148 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.06230 14.11820 -0.05590 -0.39594 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.31000 17.35000 -0.04000 -0.23055 摩根中小基金 22.37000 22.52000 -0.15000 -0.66607 摩根中國A股基金 15.19000 15.18000 0.01000 0.06588 摩根中國A股基金(美元) 11.84000 11.85000 -0.01000 -0.08439 摩根中國亮點基金 13.17000 13.14000 0.03000 0.22831 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.68730 11.70530 -0.01800 -0.15378 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.95010 12.97650 -0.02640 -0.20344 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.92190 9.94440 -0.02250 -0.22626 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.61810 13.63900 -0.02090 -0.15324 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.70870 15.74060 -0.03190 -0.20266 摩根台灣金磚基金-累積型 19.59000 19.69000 -0.10000 -0.50787 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.59000 19.69000 -0.10000 -0.50787 摩根台灣增長基金 50.25000 50.54000 -0.29000 -0.57380 摩根平衡基金 27.81000 27.86000 -0.05000 -0.17947 摩根全球α基金 18.86000 18.91000 -0.05000 -0.26441 摩根全球平衡基金 16.41420 16.40020 0.01400 0.08536 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.54650 9.55100 -0.00450 -0.04712 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67800 10.68360 -0.00560 -0.05242 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09580 10.10170 -0.00590 -0.05841 摩根多元入息成長基金-累積型 11.73460 11.74020 -0.00560 -0.04770 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.47740 10.48350 -0.00610 -0.05819 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.83830 10.87310 -0.03480 -0.32006 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.43350 14.47980 -0.04630 -0.31976 摩根亞洲基金 60.64000 60.75000 -0.11000 -0.18107 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.53880 8.56890 -0.03010 -0.35127 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.08000 10.11760 -0.03760 -0.37163 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.92310 8.95650 -0.03340 -0.37291 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.99560 13.04140 -0.04580 -0.35119 摩根東方內需機會基金 19.19000 19.23000 -0.04000 -0.20801 摩根東方科技基金 31.80000 31.83000 -0.03000 -0.09425 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.24000 12.29000 -0.05000 -0.40683 摩根金龍收成基金 22.39000 22.41000 -0.02000 -0.08925 摩根第一貨幣市場基金 15.13150 15.13130 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.00000 13.93000 0.07000 0.50251 摩根新金磚五國基金 13.10000 13.15000 -0.05000 -0.38023 摩根新絲路基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 13.93000 13.98000 -0.05000 -0.35765 摩根新興日本基金 23.29000 23.17000 0.12000 0.51791 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.43590 7.42150 0.01440 0.19403 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.83000 9.81180 0.01820 0.18549 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.66550 9.64810 0.01740 0.18035 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.44540 11.42310 0.02230 0.19522 摩根新興科技基金 52.65000 52.96000 -0.31000 -0.58535 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.96270 8.98410 -0.02140 -0.23820 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.67930 9.71060 -0.03130 -0.32233 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.13120 9.16100 -0.02980 -0.32529 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.67790 10.70320 -0.02530 -0.23638 摩根龍揚基金 33.44000 33.47000 -0.03000 -0.08963 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537 摩根環球股票收益基金-累積型 12.19000 12.24000 -0.05000 -0.40850 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32620 9.33470 -0.00850 -0.09106 摩根總收益組合基金-累積型 11.52720 11.53780 -0.01060 -0.09187 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.89000 20.87000 0.02000 0.09583 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61450 12.61430 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66300 10.65930 0.00370 0.03471 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.68240 10.68010 0.00230 0.02154 聯邦中國龍基金 25.75000 25.88000 -0.13000 -0.50232 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.72910 12.73920 -0.01010 -0.07928 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.87270 11.88140 -0.00870 -0.07322 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.76750 10.76890 -0.00140 -0.01300 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.52300 10.53140 -0.00840 -0.07976 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.87040 9.87770 -0.00730 -0.07390 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.94470 8.94580 -0.00110 -0.01230 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11540 10.11630 -0.00090 -0.00890 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.25300 10.24310 0.00990 0.09665 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.10620 10.15120 -0.04500 -0.44330 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.34030 10.37530 -0.03500 -0.33734 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.61680 9.65960 -0.04280 -0.44308 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.83570 9.86900 -0.03330 -0.33742 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.65340 11.67340 -0.02000 -0.17133 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.42140 11.43940 -0.01800 -0.15735 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.62870 10.63570 -0.00700 -0.06582 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.78030 10.79890 -0.01860 -0.17224 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.55180 10.56850 -0.01670 -0.15802 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.82000 9.82650 -0.00650 -0.06615 聯邦金鑽平衡基金 22.95400 23.00670 -0.05270 -0.22906 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.61170 9.68140 -0.06970 -0.71994 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.00120 10.06300 -0.06180 -0.61413 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.56690 9.63630 -0.06940 -0.72019 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.94370 10.00520 -0.06150 -0.61468 聯邦貨幣市場基金 13.22180 13.22160 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.90000 12.97000 -0.07000 -0.53971 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.87160 16.86760 0.00400 0.02371 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.89260 12.95540 -0.06280 -0.48474 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.53450 12.58260 -0.04810 -0.38227 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.93090 11.97670 -0.04580 -0.38241 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.39340 12.39150 0.00190 0.01533 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.55520 11.54610 0.00910 0.07881 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60660 10.60510 0.00150 0.01414 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.71160 8.70480 0.00680 0.07812 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.76000 36.03000 -0.27000 -0.74938 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.46000 18.43000 0.03000 0.16278 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.57000 18.55000 0.02000 0.10782 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.37000 12.34000 0.03000 0.24311 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.35000 16.35000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.64000 7.63000 0.01000 0.13106 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.54000 15.57000 -0.03000 -0.19268 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.39000 14.44000 -0.05000 -0.34626 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.43000 14.47000 -0.04000 -0.27643 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.44000 14.49000 -0.05000 -0.34507 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.16000 15.20000 -0.04000 -0.26316 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.09000 21.13000 -0.04000 -0.18930 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.11000 19.15000 -0.04000 -0.20888 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.16000 13.18000 -0.02000 -0.15175 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.99000 15.02000 -0.03000 -0.19973 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.97000 16.00000 -0.03000 -0.18750 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.91000 14.94000 -0.03000 -0.20080 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.93000 14.96000 -0.03000 -0.20053 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 15.00000 0.00000 15.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.96000 12.98000 -0.02000 -0.15408 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.46000 13.49000 -0.03000 -0.22239 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.53000 19.53000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.27000 18.26000 0.01000 0.05476 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.25000 14.26000 -0.01000 -0.07013 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.03740 15.03730 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.17400 11.15970 0.01430 0.12814 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.04650 14.03450 0.01200 0.08550 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58460 7.57480 0.00980 0.12938 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.54000 10.52000 0.02000 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 瀚亞菁華基金 21.37000 21.43000 -0.06000 -0.27998 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.24480 14.23510 0.00970 0.06814 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.40380 9.39750 0.00630 0.06704 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.00230 11.00710 -0.00480 -0.04361 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.34600 11.24120 0.10480 0.93228 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.32340 10.31600 0.00740 0.07173 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.57910 10.55240 0.02670 0.25302 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.22440 8.22800 -0.00360 -0.04375 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.97120 7.89770 0.07350 0.93065 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.88290 8.88600 -0.00310 -0.03489 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.34300 8.33710 0.00590 0.07077 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.06680 8.04650 0.02030 0.25228 瀚亞電通網基金 14.86000 14.98000 -0.12000 -0.80107 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.11780 14.09920 0.01860 0.13192 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.63020 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