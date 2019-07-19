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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/18  108/07/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.39240   10.38680   0.00560    0.05391
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.21360   10.20810   0.00550    0.05388
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.46790   10.46180   0.00610    0.05831
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.29520   10.28950   0.00570    0.05540
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.27220   10.26540   0.00680    0.06624
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.27240   10.26520   0.00720    0.07014
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.27240   10.26520   0.00720    0.07014
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.33870   10.32780   0.01090    0.10554
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.93250    9.93180   0.00070    0.00705
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.93250    9.93180   0.00070    0.00705
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.92130    9.92080   0.00050    0.00504
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.92130    9.92080   0.00050    0.00504
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.03220   10.02850   0.00370    0.03689
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.03220   10.02850   0.00370    0.03689
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.76820   10.75830   0.00990    0.09202
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.56720   10.55750   0.00970    0.09188
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.67530   10.66680   0.00850    0.07969
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.56270   10.55420   0.00850    0.08054
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.29000   23.25000   0.04000    0.17204
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.11000   25.08000   0.03000    0.11962
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.69270   41.49040   0.20230    0.48758
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.31500   40.30810   0.00690    0.01712
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.90190    9.89670   0.00520    0.05254
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.43000   10.42230   0.00770    0.07388
中國信託台灣活力基金                                               13.28000   13.36000  -0.08000   -0.59880
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.98600    9.99370  -0.00770   -0.07705
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.10470   10.09580   0.00890    0.08816
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.03190    9.02390   0.00800    0.08865
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41660   10.41850  -0.00190   -0.01824
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.27750    9.27910  -0.00160   -0.01724
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.50910   11.44870   0.06040    0.52757
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.75000    9.69890   0.05110    0.52686
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.44970   11.47380  -0.02410   -0.21004
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.97870    9.99970  -0.02100   -0.21001
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.03460   42.53960   0.49500    1.16362
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.18540   44.75710   0.42830    0.95694
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.65060   45.23400   0.41660    0.92099
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
中國信託智能運動基金-美元                                          10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03640   11.03620   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.19010   10.18840   0.00170    0.01669
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.37120    9.36960   0.00160    0.01708
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.41220   10.41570  -0.00350   -0.03360
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.57390    9.57720  -0.00330   -0.03446
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.51000   11.47000   0.04000    0.34874
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.64290   42.18390   0.45900    1.08809
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.14380   42.74580   0.39800    0.93109
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.95860   42.59090   0.36770    0.86333
元大2001基金                                                       62.85000   62.97000  -0.12000   -0.19057
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.55650   45.08800   0.46850    1.03908
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.88200   43.51460   0.36740    0.84431
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.18000   21.16000   0.02000    0.09452
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.70790   11.70710   0.00080    0.00683
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.87320   10.85420   0.01900    0.17505
元大上證50基金                                                     33.09000   33.31000  -0.22000   -0.66046
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.56000   13.60000  -0.04000   -0.29412
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.70200   12.73600  -0.03400   -0.26696
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.27800   17.30500  -0.02700   -0.15602
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.92400   10.91800   0.00600    0.05496
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.59100   10.56700   0.02400    0.22712
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.06000    3.06000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.77000   13.75000   0.02000    0.14545
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.24780   47.19380   0.05400    0.11442
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.95670   10.95700  -0.00030   -0.00274
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97540    9.97570  -0.00030   -0.00301
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.15940   10.14260   0.01680    0.16564
元大巴西指數基金                                                    7.53400    7.51100   0.02300    0.30622
元大日經225基金                                                    26.75000   27.27000  -0.52000   -1.90686
元大台商收成基金                                                   22.68000   22.89000  -0.21000   -0.91743
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.40000   40.48000  -0.08000   -0.19763
元大台灣中型100基金                                                33.29000   33.46000  -0.17000   -0.50807
元大台灣加權股價指數基金                                           26.05400   26.11500  -0.06100   -0.23358
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
元大台灣卓越50基金                                                 83.03000   83.07000  -0.04000   -0.04815
元大台灣金融基金                                                   18.55000   18.57000  -0.02000   -0.10770
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.36000   10.44000  -0.08000   -0.76628
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.36000   10.44000  -0.08000   -0.76628
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.18000   32.23000  -0.05000   -0.15513
元大台灣高股息基金                                                 27.04000   27.26000  -0.22000   -0.80704
元大台灣電子科技基金                                               35.89000   35.96000  -0.07000   -0.19466
元大全球ETF成長組合基金                                            10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.04000   15.04000   0.00000    0.00000
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.81000   23.77000   0.04000    0.16828
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.66000   13.65000   0.01000    0.07326
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.31000   13.33000  -0.02000   -0.15004
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.50000   12.50700  -0.00700   -0.05597
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.63000    6.63000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.95000    6.95000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.59700    8.62500  -0.02800   -0.32464
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.89000   13.90000  -0.01000   -0.07194
元大全球農業商機基金                                               18.02000   18.04000  -0.02000   -0.11086
元大印尼指數基金                                                   10.07700   10.12400  -0.04700   -0.46424
元大印度指數基金                                                   10.22900   10.23200  -0.00300   -0.02932
元大印度基金                                                       13.11000   13.07000   0.04000    0.30604
元大多多基金                                                       17.21000   17.30000  -0.09000   -0.52023
元大多福基金                                                       52.00000   52.24000  -0.24000   -0.45942
元大亞太成長基金                                                    8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.36650    9.36090   0.00560    0.05982
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.49320    7.48870   0.00450    0.06009
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.37600    9.35600   0.02000    0.21377
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.29500   10.27000   0.02500    0.24343
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21970   10.22670  -0.00700   -0.06845
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.42870   10.43530  -0.00660   -0.06325
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.21640   10.22290  -0.00650   -0.06358
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.49420   10.48970   0.00450    0.04290
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.28130   10.27680   0.00450    0.04379
元大卓越基金                                                       43.75000   43.83000  -0.08000   -0.18252
元大店頭基金                                                        8.43000    8.48000  -0.05000   -0.58962
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.47920   10.47850   0.00070    0.00668
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.84450    9.84210   0.00240    0.02439
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.76600   32.69800   0.06800    0.20796
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.20760   41.70540   0.50220    1.20416
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.98690   17.16090  -0.17400   -1.01393
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.41840   21.95460   0.46380    2.11254
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.07630   41.82880   0.24750    0.59170
元大高科技基金                                                     19.29000   19.44000  -0.15000   -0.77160
元大得利貨幣市場基金                                               16.32990   16.32960   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03540   12.03520   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.71000   10.82000  -0.11000   -1.01664
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.71000   10.82000  -0.11000   -1.01664
元大富櫃50基金                                                     12.87000   13.02000  -0.15000   -1.15207
元大華夏中小基金                                                    7.35000    7.35000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                               9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
元大新中國基金-美元                                                 9.15400    9.15700  -0.00300   -0.03276
元大新中國基金-新台幣                                               9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
元大新主流基金                                                     24.26000   24.33000  -0.07000   -0.28771
元大新東協平衡基金-美元                                             9.68200    9.70100  -0.01900   -0.19586
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.09450   11.12790  -0.03340   -0.30015
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.24510   10.26950  -0.02440   -0.23760
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.67530   11.69070  -0.01540   -0.13173
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.61970    9.63240  -0.01270   -0.13185
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.55640   10.54940   0.00700    0.06635
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.79720    9.79070   0.00650    0.06639
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.80230   10.78370   0.01860    0.17248
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.03360   10.01630   0.01730    0.17272
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.09130   10.08470   0.00660    0.06545
元大新興亞洲基金                                                   11.13000   11.16000  -0.03000   -0.26882
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.89720    9.91750  -0.02030   -0.20469
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.17130    9.19010  -0.01880   -0.20457
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.24840   10.25850  -0.01010   -0.09845
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.51170    9.52110  -0.00940   -0.09873
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16760   15.16740   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.38000   36.55000  -0.17000   -0.46512
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
元大實質多重資產基金-美元                                           8.24100    8.21900   0.02200    0.26767
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.50000   12.43000   0.07000    0.56315
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.46000   17.69000  -0.23000   -1.30017
元大摩臺基金                                                       38.90000   38.95000  -0.05000   -0.12837
元大標普500基金                                                    28.15000   28.30000  -0.15000   -0.53004
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.11000   12.02000   0.09000    0.74875
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.20000   37.73000  -0.53000   -1.40472
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.70000   20.63000   0.07000    0.33931
元大標智滬深300基金                                                18.18000   18.33000  -0.15000   -0.81833
元大歐洲50基金                                                     25.59000   25.75000  -0.16000   -0.62136
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.39460    9.36080   0.03380    0.36108
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29580   10.29560   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54950   13.54930   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.61000   31.89000  -0.28000   -0.87802
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
台新MSCI中國基金                                                   20.45000   20.44000   0.01000    0.04892
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22620   14.22600   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.44360   10.45420  -0.01060   -0.10139
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55480   10.55890  -0.00410   -0.03883
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.19710   10.19020   0.00690    0.06771
台新中國通基金                                                     45.26000   45.49000  -0.23000   -0.50561
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56370    0.56520  -0.00150   -0.26539
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.49000   17.51700  -0.02700   -0.15414
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31870    0.31840   0.00030    0.09422
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
台新主流基金                                                       24.44000   24.64000  -0.20000   -0.81169
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.67000   23.70000  -0.03000   -0.12658
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76610    0.76800  -0.00190   -0.24740
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.76000   16.78000  -0.02000   -0.11919
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54140    0.54280  -0.00140   -0.25792
台新台灣中小基金                                                   35.01000   35.42000  -0.41000   -1.15754
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.75910   10.78050  -0.02140   -0.19851
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.98470   10.00080  -0.01610   -0.16099
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.55000   11.56870  -0.01870   -0.16164
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.18160   10.18870  -0.00710   -0.06969
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.40140   11.40930  -0.00790   -0.06924
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       15.05000   15.04000   0.01000    0.06649
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.62940    8.62530   0.00410    0.04753
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28280    0.28300  -0.00020   -0.07067
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.67200   12.66610   0.00590    0.04658
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41030    0.41060  -0.00030   -0.07306
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.73000   40.40000   0.33000    0.81683
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13220   11.13200   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 32.05980   32.28000  -0.22020   -0.68216
台新智慧生活基金-美元                                              10.91190   10.89230   0.01960    0.17994
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.31000   11.27000   0.04000    0.35492
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.34030    8.33460   0.00570    0.06839
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.59100    8.57590   0.01510    0.17607
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.47220    9.46560   0.00660    0.06973
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.76740    9.75020   0.01720    0.17641
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.70570   11.68970   0.01600    0.13687
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37100    0.37090   0.00010    0.02696
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.30040    8.28910   0.01130    0.13632
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27760    0.27760   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.75000    5.77000  -0.02000   -0.34662
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.46000   22.44000   0.02000    0.08913
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.26040   10.27090  -0.01050   -0.10223
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.05370   10.05770  -0.00400   -0.03977
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.14740   10.14600   0.00140    0.01380
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.26020   10.27070  -0.01050   -0.10223
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.05360   10.05750  -0.00390   -0.03878
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.14740   10.14600   0.00140    0.01380
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.07130   41.61760   0.45370    1.09016
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.70550   41.26260   0.44290    1.07337
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.95880   39.98800  -0.02920   -0.07302
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.36470   11.36400   0.00070    0.00616
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19250   10.18710   0.00540    0.05301
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.24450    9.24190   0.00260    0.02813
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.85860   10.85560   0.00300    0.02764
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.84740    7.84200   0.00540    0.06886
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.28810    9.28170   0.00640    0.06895
永豐中小基金                                                       52.67000   53.05000  -0.38000   -0.71631
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79670    1.79630   0.00040    0.02227
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.50170    2.50110   0.00060    0.02399
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.23180    8.22620   0.00560    0.06808
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12060   11.11300   0.00760    0.06839
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.74000    4.75000  -0.01000   -0.21053
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.45000   21.46000  -0.01000   -0.04660
永豐主流品牌基金                                                   19.95000   20.03000  -0.08000   -0.39940
永豐永豐基金                                                       33.05000   33.24000  -0.19000   -0.57160
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.24980    9.25350  -0.00370   -0.03998
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.73220    9.73600  -0.00380   -0.03903
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.14580    9.14130   0.00450    0.04923
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.62500    9.62020   0.00480    0.04990
永豐亞洲民生消費基金                                               12.09000   12.12000  -0.03000   -0.24752
永豐南非幣2021保本基金                                             14.18570   14.18460   0.00110    0.00775
永豐高科技基金                                                     23.19000   23.41000  -0.22000   -0.93977
永豐貨幣市場基金                                                   13.94210   13.94190   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12070    2.12050   0.00020    0.00943
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61680    2.61660   0.00020    0.00764
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.82350    7.81920   0.00430    0.05499
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.95740   10.95120   0.00620    0.05661
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.22730    7.22160   0.00570    0.07893
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.58240   11.57330   0.00910    0.07863
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.96000   18.96000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.58000   54.69000  -0.11000   -0.20113
永豐領航科技基金                                                   37.60000   37.93000  -0.33000   -0.87002
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.30000   12.41000  -0.11000   -0.88638
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.73000   11.83000  -0.10000   -0.84531
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.25000   10.32000  -0.07000   -0.67829
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
永豐趨勢平衡基金                                                   41.23000   41.44000  -0.21000   -0.50676
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.89280   11.89190   0.00090    0.00757
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75780    9.75730   0.00050    0.00512
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40860   10.40810   0.00050    0.00480
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.81560    9.81580  -0.00020   -0.00204
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.29240   10.29250  -0.00010   -0.00097
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.81410    9.81340   0.00070    0.00713
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59510   10.59440   0.00070    0.00661
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.82840    9.82820   0.00020    0.00203
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.39020   10.39000   0.00020    0.00192
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.03000   15.02000   0.01000    0.06658
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.79000   19.75000   0.04000    0.20253
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.70000   19.67000   0.03000    0.15252
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05000   10.04580   0.00420    0.04181
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05000   10.04580   0.00420    0.04181
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00070    9.99690   0.00380    0.03801
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00070    9.99690   0.00380    0.03801
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.12930   10.12500   0.00430    0.04247
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.12910   10.12480   0.00430    0.04247
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05140   10.04710   0.00430    0.04280
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05140   10.04700   0.00440    0.04379
兆豐國際生命科學基金                                               15.50000   15.41000   0.09000    0.58404
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.46510   10.47230  -0.00720   -0.06875
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.70420   10.71950  -0.01530   -0.14273
兆豐國際全球基金                                                   31.50000   31.68000  -0.18000   -0.56818
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.49070   10.49000   0.00070    0.00667
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.21590   10.21460   0.00130    0.01273
兆豐國際國民基金                                                   22.77000   22.83000  -0.06000   -0.26281
兆豐國際第一基金                                                   13.29000   13.33000  -0.04000   -0.30008
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.74870   10.74060   0.00810    0.07541
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.20420    8.19800   0.00620    0.07563
兆豐國際萬全基金                                                   20.64000   20.70000  -0.06000   -0.28986
兆豐國際電子基金                                                   26.14000   26.29000  -0.15000   -0.57056
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.11000   22.22000  -0.11000   -0.49505
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.53000   15.51000   0.02000    0.12895
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.08000   35.24000  -0.16000   -0.45403
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55810   12.55800   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.85540   10.85330   0.00210    0.01935
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.59380   10.59210   0.00170    0.01605
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.84240   10.83960   0.00280    0.02583
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.53660   10.53460   0.00200    0.01899
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.69120   10.68960   0.00160    0.01497
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.64130   10.63860   0.00270    0.02538
合庫台灣基金                                                       11.43000   11.46000  -0.03000   -0.26178
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.72030   11.72550  -0.00520   -0.04435
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.71610   12.72900  -0.01290   -0.10134
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.33890   11.35050  -0.01160   -0.10220
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.11560   12.12630  -0.01070   -0.08824
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14960    8.15320  -0.00360   -0.04415
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.43730    9.44690  -0.00960   -0.10162
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.14160    9.15100  -0.00940   -0.10272
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.84870    8.85640  -0.00770   -0.08694
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29380    9.30330  -0.00950   -0.10211
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.29000   11.33000  -0.04000   -0.35305
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
合庫全球新興市場基金                                                9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
合庫貨幣市場基金                                                   10.17450   10.17430   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.95740    9.95500   0.00240    0.02411
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.29100   10.29110  -0.00010   -0.00097
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.56610   10.55960   0.00650    0.06156
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.11020   12.10800   0.00220    0.01817
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.34940   15.33730   0.01210    0.07889
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.74680    8.74490   0.00190    0.02173
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.57800    9.57690   0.00110    0.01149
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93560    7.93080   0.00480    0.06052
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71350    8.71210   0.00140    0.01607
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.61310   10.61150   0.00160    0.01508
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.84000   11.90000  -0.06000   -0.50420
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.64000   11.69000  -0.05000   -0.42772
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.83000   11.87000  -0.04000   -0.33698
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.17160   10.15510   0.01650    0.16248
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.17600   10.15870   0.01730    0.17030
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.12990   10.09860   0.03130    0.30994
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.13510   10.11890   0.01620    0.16010
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.17160   10.15500   0.01660    0.16347
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.17600   10.15870   0.01730    0.17030
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.12990   10.09860   0.03130    0.30994
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.13510   10.11880   0.01630    0.16109
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21980   11.21910   0.00070    0.00624
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.08810   10.09250  -0.00440   -0.04360
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04380   10.03750   0.00630    0.06276
安聯中國東協基金                                                   15.91000   15.89000   0.02000    0.12587
安聯中國策略基金-美元                                              12.30000   12.32000  -0.02000   -0.16234
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.10000   16.11000  -0.01000   -0.06207
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.07000   15.03000   0.04000    0.26613
安聯中華新思路基金-美元                                            14.02000   13.99000   0.03000    0.21444
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.26000   13.22000   0.04000    0.30257
安聯台灣大壩基金                                                   31.02000   30.86000   0.16000    0.51847
安聯台灣科技基金                                                   52.32000   52.48000  -0.16000   -0.30488
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54930   12.54910   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   34.73000   34.71000   0.02000    0.05762
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.76370   10.75030   0.01340    0.12465
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.87040   15.84910   0.02130    0.13439
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.88710    9.87370   0.01340    0.13571
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.73000   11.78000  -0.05000   -0.42445
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.11000   12.15000  -0.04000   -0.32922
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.22390   13.20830   0.01560    0.11811
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.81540   10.80470   0.01070    0.09903
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.88120   12.86640   0.01480    0.11503
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.58920    9.57810   0.01110    0.11589
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.52500    9.51570   0.00930    0.09773
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.06570    9.05530   0.01040    0.11485
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.22140   10.21010   0.01130    0.11067
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.26510   10.25330   0.01180    0.11508
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.51570   12.51870  -0.00300   -0.02396
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.36220   11.36370  -0.00150   -0.01320
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97200   10.97200   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.65140    8.65340  -0.00200   -0.02311
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.51680    8.51760  -0.00080   -0.00939
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.19810    8.19810   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.27680   10.28250  -0.00570   -0.05543
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.18980   10.18980   0.00000    0.00000
安聯全球人口趨勢基金                                               12.64000   12.64000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.02000   33.91000   0.11000    0.32439
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.06000    8.13000  -0.07000   -0.86101
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.46540   12.45390   0.01150    0.09234
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.55380   10.54410   0.00970    0.09199
安聯全球新興市場基金                                               17.68000   17.66000   0.02000    0.11325
安聯全球農金趨勢基金                                                9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.16000   11.19000  -0.03000   -0.26810
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
安聯亞洲動態策略基金                                               22.66000   22.69000  -0.03000   -0.13222
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07080   10.07280  -0.00200   -0.01986
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08060   10.08230  -0.00170   -0.01686
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07000   10.07190  -0.00190   -0.01886
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08310   10.08490  -0.00180   -0.01785
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07390   10.07570  -0.00180   -0.01786
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03100   10.03300  -0.00200   -0.01993
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03100   10.03300  -0.00200   -0.01993
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03100   10.03300  -0.00200   -0.01993
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.56420   10.56270   0.00150    0.01420
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.09820   10.09680   0.00140    0.01387
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.71730   90.85080  -0.13350   -0.14694
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.39120   13.41150  -0.02030   -0.15136
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.58850   68.69030  -0.10180   -0.14820
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.99610   10.01120  -0.01510   -0.15083
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74090    2.74010   0.00080    0.02920
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.94580   10.93680   0.00900    0.08229
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27840    2.27750   0.00090    0.03952
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.84480    8.83730   0.00750    0.08487
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.52820   10.49650   0.03170    0.30201
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.46850   10.44960   0.01890    0.18087
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.83190   10.80700   0.02490    0.23041
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.42910   10.41020   0.01890    0.18155
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.47010   10.45110   0.01900    0.18180
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.42640   10.39510   0.03130    0.30110
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.33950   10.32090   0.01860    0.18022
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.62150   10.59790   0.02360    0.22269
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.32540   10.30660   0.01880    0.18241
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.37910   10.36060   0.01850    0.17856
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.30240   10.29430   0.00810    0.07868
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.38430   10.37100   0.01330    0.12824
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.29400   10.28570   0.00830    0.08069
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.24410   10.23580   0.00830    0.08109
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.31100   10.30290   0.00810    0.07862
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.33550   10.32230   0.01320    0.12788
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.29380   10.28560   0.00820    0.07972
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.24360   10.23530   0.00830    0.08109
宏利台灣動力基金A類型                                              30.59000   30.62000  -0.03000   -0.09798
宏利台灣動力基金I類型                                              30.59000   30.62000  -0.03000   -0.09798
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.12280   10.13760  -0.01480   -0.14599
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.00410   10.00690  -0.00280   -0.02798
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.64790    7.65910  -0.01120   -0.14623
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.62530    7.63040  -0.00510   -0.06684
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.56000   11.63000  -0.07000   -0.60189
宏利全球債券組合基金                                               13.76640   13.75780   0.00860    0.06251
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99640    2.99800  -0.00160   -0.05337
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.45130   12.45430  -0.00300   -0.02409
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.96050    8.96190  -0.00140   -0.01562
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.55140    2.55230  -0.00090   -0.03526
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.52270   11.51520   0.00750    0.06513
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.45400    3.45710  -0.00310   -0.08967
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55460    0.55510  -0.00050   -0.09007
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.64000   15.64000   0.00000    0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.32320   12.33490  -0.01170   -0.09485
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.90990   10.91830  -0.00840   -0.07694
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47020   10.47190  -0.00170   -0.01623
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.75900    8.76600  -0.00700   -0.07985
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.39830    8.40480  -0.00650   -0.07734
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25980    8.26280  -0.00300   -0.03631
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41530    8.42180  -0.00650   -0.07718
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.27000   10.33000  -0.06000   -0.58083
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03710    3.03610   0.00100    0.03294
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.44010    0.43990   0.00020    0.04546
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.24280   13.23240   0.01040    0.07859
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00270    1.00230   0.00040    0.03991
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.60980    7.60500   0.00480    0.06312
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.11360    2.11290   0.00070    0.03313
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30530    0.30520   0.00010    0.03277
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.26860    9.26190   0.00670    0.07234
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33690    0.33680   0.00010    0.02969
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68930   13.68910   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.53000    2.53000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.11000   26.27000  -0.16000   -0.60906
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.11000   26.27000  -0.16000   -0.60906
宏利澳幣保本基金                                                   12.66170   12.65890   0.00280    0.02212
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.22000   12.21000   0.01000    0.08190
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.44830   10.46300  -0.01470   -0.14050
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.68050    9.68830  -0.00780   -0.08051
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.17880    9.17640   0.00240    0.02615
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.56610   11.56320   0.00290    0.02508
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
貝萊德新台幣基金                                                   12.97150   12.97140   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.55000   27.52000   0.03000    0.10901
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49020   11.48610   0.00410    0.03570
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15940   10.14510   0.01430    0.14095
保德信大中華基金-人民幣                                            10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
保德信大中華基金-美元                                              10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
保德信大中華基金-新台幣                                            30.09000   30.11000  -0.02000   -0.06642
保德信中小型股基金                                                 47.46000   47.80000  -0.34000   -0.71130
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
保德信中國中小基金-美元                                             8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.19000    8.18000   0.01000    0.12225
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.89980    9.90860  -0.00880   -0.08881
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.97660    9.98260  -0.00600   -0.06010
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.01790   10.02660  -0.00870   -0.08677
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.11200   11.09560   0.01640    0.14781
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
保德信中國品牌基金-美元                                            10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.58000   28.66000  -0.08000   -0.27913
保德信全球消費商機基金                                             19.74000   19.80000  -0.06000   -0.30303
保德信全球基礎建設基金                                             13.90000   13.93000  -0.03000   -0.21536
保德信全球資源基金                                                  7.40000    7.48000  -0.08000   -1.06952
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.56000   33.45000   0.11000    0.32885
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.56070   10.64700  -0.08630   -0.81056
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.99160   11.02020  -0.02860   -0.25952
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.61520   10.69030  -0.07510   -0.70251
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.04620   11.06320  -0.01700   -0.15366
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.66510    9.69480  -0.02970   -0.30635
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.83420   10.84020  -0.00600   -0.05535
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.24690    9.26530  -0.01840   -0.19859
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.34830   10.34290   0.00540    0.05221
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.18700    8.20280  -0.01580   -0.19262
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.29250   11.28280   0.00970    0.08597
保德信亞太基金                                                     20.87000   20.92000  -0.05000   -0.23901
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.72840    8.75480  -0.02640   -0.30155
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.09980   12.08790   0.01190    0.09845
保德信店頭市場基金                                                 34.51000   34.81000  -0.30000   -0.86182
保德信拉丁美洲基金                                                  7.74000    7.75000  -0.01000   -0.12903
保德信金平衡基金                                                   30.34000   30.43000  -0.09000   -0.29576
保德信金滿意基金                                                   42.71000   43.10000  -0.39000   -0.90487
保德信科技島基金                                                   26.77000   27.00000  -0.23000   -0.85185
保德信高成長基金                                                   94.66000   95.14000  -0.48000   -0.50452
保德信貨幣市場基金                                                 15.84140   15.84120   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.73310   10.76850  -0.03540   -0.32874
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.99500   11.01950  -0.02450   -0.22233
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.05580   11.07330  -0.01750   -0.15804
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.60450   10.61000  -0.00550   -0.05184
保德信新世紀基金                                                   10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.22800    8.25440  -0.02640   -0.31983
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.38790   10.37740   0.01050    0.10118
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.71950   11.70800   0.01150    0.09822
保德信新興趨勢組合基金                                             11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
保德信瑞騰基金                                                     15.65220   15.65310  -0.00090   -0.00575
保德信歐洲組合基金                                                 10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.99530    9.99150   0.00380    0.03803
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.57130   10.56750   0.00380    0.03596
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.93890    9.93150   0.00740    0.07451
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.24720   10.23810   0.00910    0.08888
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.00490   10.00280   0.00210    0.02099
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.53370   10.53220   0.00150    0.01424
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94490    9.94300   0.00190    0.01911
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.32870   10.32680   0.00190    0.01840
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.61380   10.60630   0.00750    0.07071
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37540   10.37000   0.00540    0.05207
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77540   10.76980   0.00560    0.05200
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.32110   10.31500   0.00610    0.05914
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.66330   10.65720   0.00610    0.05724
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20310   10.20030   0.00280    0.02745
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76470   10.76190   0.00280    0.02602
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.11740   10.11460   0.00280    0.02768
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.52580   10.52290   0.00290    0.02756
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.93060    9.93720  -0.00660   -0.06642
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.93050    9.93710  -0.00660   -0.06642
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.08400   10.08110   0.00290    0.02877
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.91010    9.91630  -0.00620   -0.06252
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.91010    9.91630  -0.00620   -0.06252
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.03280   10.02900   0.00380    0.03789
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.46140   10.46230  -0.00090   -0.00860
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21240   10.21310  -0.00070   -0.00685
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.39300   10.39340  -0.00040   -0.00385
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77640   10.77670  -0.00030   -0.00278
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.50940   10.50610   0.00330    0.03141
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.17900   11.17460   0.00440    0.03938
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.40350   10.40350   0.00000    0.00000
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.71540   10.71550  -0.00010   -0.00093
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.54410   10.53320   0.01090    0.10348
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.59970   10.58870   0.01100    0.10388
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.63770   10.61540   0.02230    0.21007
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.39930   10.40380  -0.00450   -0.04325
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.42930   10.43380  -0.00450   -0.04313
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.48100   10.47790   0.00310    0.02959
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.66370   10.66070   0.00300    0.02814
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.24900   10.25320  -0.00420   -0.04096
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.34690   10.35110  -0.00420   -0.04058
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97540    1.97490   0.00050    0.02532
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83380    2.83320   0.00060    0.02118
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29600    0.29590   0.00010    0.03380
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46060    0.46060   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40990    8.40550   0.00440    0.05235
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.31340   12.31140   0.00200    0.01625
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.71420    9.70980   0.00440    0.04532
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.35580   12.35010   0.00570    0.04615
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.75580    8.75260   0.00320    0.03656
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.18950   11.18540   0.00410    0.03665
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.94250   10.93670   0.00580    0.05303
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.75070   10.74070   0.01000    0.09310
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.30000   19.37000  -0.07000   -0.36138
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4465.46000 4480.99000 -15.53000   -0.34658
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.30900   10.30770   0.00130    0.01261
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21370   11.21180   0.00190    0.01695
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.21100   10.20570   0.00530    0.05193
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95280    9.95100   0.00180    0.01809
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.58120   10.58020   0.00100    0.00945
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.96220    9.95650   0.00570    0.05725
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33810   10.33420   0.00390    0.03774
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.51660   10.53430  -0.01770   -0.16802
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.17890    6.18380  -0.00490   -0.07924
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.32420   11.33320  -0.00900   -0.07941
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.70730   10.71370  -0.00640   -0.05974
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.72080   11.73760  -0.01680   -0.14313
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.93080   10.94650  -0.01570   -0.14342
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.22820    9.23370  -0.00550   -0.05956
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.55630    9.57000  -0.01370   -0.14316
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.43170    9.44530  -0.01360   -0.14399
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.59600   10.60240  -0.00640   -0.06036
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.07310   11.08900  -0.01590   -0.14339
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.05530   11.07120  -0.01590   -0.14362
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.43000    7.46000  -0.03000   -0.40214
柏瑞巨人基金                                                       12.91000   12.97000  -0.06000   -0.46261
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70030   13.70010   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.94000   16.96000  -0.02000   -0.11792
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.36510   14.36620  -0.00110   -0.00766
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.70980   12.71840  -0.00860   -0.06762
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.30530   13.31510  -0.00980   -0.07360
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.64950    8.65020  -0.00070   -0.00809
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.82370    6.82430  -0.00060   -0.00879
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74420    8.75020  -0.00600   -0.06857
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51140    8.50870   0.00270    0.03173
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.84010   10.84810  -0.00800   -0.07375
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.45560    8.45660  -0.00100   -0.01183
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.89830   12.90710  -0.00880   -0.06818
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.44290   12.44390  -0.00100   -0.00804
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.15100   13.14690   0.00410    0.03119
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.11210   12.12110  -0.00900   -0.07425
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.04260    9.04330  -0.00070   -0.00774
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.77380    9.78050  -0.00670   -0.06850
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72620    9.72310   0.00310    0.03188
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.63750    9.64460  -0.00710   -0.07362
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.49020    9.49130  -0.00110   -0.01159
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75900   10.75480   0.00420    0.03905
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.68840   10.69000  -0.00160   -0.01497
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.52630   10.52910  -0.00280   -0.02659
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.56920   10.56910   0.00010    0.00095
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.92480    9.92090   0.00390    0.03931
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.63280    9.63420  -0.00140   -0.01453
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.60760   10.59630   0.01130    0.10664
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.69370    9.69630  -0.00260   -0.02681
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73970    9.73960   0.00010    0.00103
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73890   10.73470   0.00420    0.03913
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.68870   10.69030  -0.00160   -0.01497
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.52670   10.52950  -0.00280   -0.02659
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.57030   10.57010   0.00020    0.00189
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.92450    9.92060   0.00390    0.03931
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.63300    9.63440  -0.00140   -0.01453
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.78760   10.77610   0.01150    0.10672
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.69380    9.69640  -0.00260   -0.02681
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.74020    9.74000   0.00020    0.00205
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33970   11.35850  -0.01880   -0.16551
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.74090   12.76760  -0.02670   -0.20912
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.04630   12.07260  -0.02630   -0.21785
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.03250    9.04750  -0.01500   -0.16579
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.72490    9.74530  -0.02040   -0.20933
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.65610    9.67720  -0.02110   -0.21804
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03440   11.05270  -0.01830   -0.16557
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.86390   11.88870  -0.02480   -0.20860
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.63760   11.66300  -0.02540   -0.21778
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.03280    9.04770  -0.01490   -0.16468
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.72540    9.74580  -0.02040   -0.20932
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.65650    9.67760  -0.02110   -0.21803
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.83000   13.85000  -0.02000   -0.14440
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.61000   14.65000  -0.04000   -0.27304
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.52000   11.55000  -0.03000   -0.25974
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.82000   11.85000  -0.03000   -0.25316
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.44000   13.47000  -0.03000   -0.22272
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.78000   13.80000  -0.02000   -0.14493
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.07240   12.02130   0.05110    0.42508
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.28460   10.24730   0.03730    0.36400
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.68970    7.65720   0.03250    0.42444
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.19350   10.15650   0.03700    0.36430
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.31490   12.30650   0.00840    0.06826
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.02890   12.02800   0.00090    0.00748
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03210   11.03190   0.00020    0.00181
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.59430    8.58840   0.00590    0.06870
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.65840    9.65770   0.00070    0.00725
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.71650    9.71640   0.00010    0.00103
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.57130   11.57050   0.00080    0.00691
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.81420   10.80680   0.00740    0.06848
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01360   11.01340   0.00020    0.00182
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00310   10.00240   0.00070    0.00700
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.28600    9.27960   0.00640    0.06897
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14360    9.13430   0.00930    0.10181
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.74310    9.74290   0.00020    0.00205
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.83140   12.83120   0.00020    0.00156
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.31060   12.31850  -0.00790   -0.06413
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.65180   11.65990  -0.00810   -0.06947
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.20430    7.20410   0.00020    0.00278
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.96180    8.96760  -0.00580   -0.06468
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65480    9.66150  -0.00670   -0.06935
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.03030   11.03010   0.00020    0.00181
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.67000   11.67820  -0.00820   -0.07022
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.70620    9.71240  -0.00620   -0.06384
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.19250    9.19230   0.00020    0.00218
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.86110    9.86800  -0.00690   -0.06992
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.04020   12.03710   0.00310    0.02575
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.80740   12.80990  -0.00250   -0.01952
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.68150   11.68460  -0.00310   -0.02653
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.38220    9.37990   0.00230    0.02452
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.00830   10.01030  -0.00200   -0.01998
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.01000   10.01270  -0.00270   -0.02697
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.07170   12.07400  -0.00230   -0.01905
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.74220   10.73950   0.00270    0.02514
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.13030   11.13330  -0.00300   -0.02695
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.96120    9.95860   0.00260    0.02611
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.54760    9.54520   0.00240    0.02514
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.24820   10.25020  -0.00200   -0.01951
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.75170    9.75430  -0.00260   -0.02665
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.32000   19.34000  -0.02000   -0.10341
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.18000   18.25000  -0.07000   -0.38356
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.40430   13.39720   0.00710    0.05300
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.50180   10.50880  -0.00700   -0.06661
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.55030   11.56300  -0.01270   -0.10983
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.40980   12.39940   0.01040    0.08388
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.05310   11.06630  -0.01320   -0.11928
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.12790    9.13400  -0.00610   -0.06678
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.69530    9.70600  -0.01070   -0.11024
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.50450    9.49660   0.00790    0.08319
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.65180    9.66330  -0.01150   -0.11901
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.26410    9.27030  -0.00620   -0.06688
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.49390    9.50440  -0.01050   -0.11048
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.37530   11.36580   0.00950    0.08358
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.59370    9.60510  -0.01140   -0.11869
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.06940   42.69030   0.37910    0.88802
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.38000   11.31000   0.07000    0.61892
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        32.74000   33.15000  -0.41000   -1.23680
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.80200   11.80120   0.00080    0.00678
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71130    1.71010   0.00120    0.07017
國泰大中華基金                                                     19.74000   19.79000  -0.05000   -0.25265
國泰小龍基金-新台幣                                                14.86000   14.93000  -0.07000   -0.46885
國泰中小成長基金-新台幣                                            42.59000   42.88000  -0.29000   -0.67631
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.31200    4.30220   0.00980    0.22779
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.68500    0.68300   0.00200    0.29283
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.73260    0.73050   0.00210    0.28747
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.49000   19.41000   0.08000    0.41216
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.18130   42.15790   0.02340    0.05551
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29850    2.30110  -0.00260   -0.11299
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32970    0.32980  -0.00010   -0.03032
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.13330   10.12740   0.00590    0.05826
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.15270    8.14800   0.00470    0.05768
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.33970    2.33250   0.00720    0.30868
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33790    0.33660   0.00130    0.38622
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.53160   10.48140   0.05020    0.47894
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34280    0.34250   0.00030    0.08759
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.47530   10.45720   0.01810    0.17309
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.18610    4.17800   0.00810    0.19387
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.60350    0.60190   0.00160    0.26582
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.91000   18.84000   0.07000    0.37155
國泰中港台基金-人民幣                                               3.11470    3.10170   0.01300    0.41912
國泰中港台基金-美元                                                 0.45460    0.45240   0.00220    0.48630
國泰中港台基金-新台幣                                              14.08000   13.99000   0.09000    0.64332
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.08600   10.08410   0.00190    0.01884
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.21090   10.20510   0.00580    0.05683
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.26590   10.24920   0.01670    0.16294
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.12000   26.64000  -0.52000   -1.95195
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.66000   12.43000   0.23000    1.85036
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.16000   32.33000  -1.17000   -3.61893
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35340    0.35360  -0.00020   -0.05656
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33330    0.33350  -0.00020   -0.05997
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33420    0.33430  -0.00010   -0.02991
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.99080   10.98540   0.00540    0.04916
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.37220   10.36720   0.00500    0.04823
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.40730   10.40220   0.00510    0.04903
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46030   12.46010   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42330    0.42380  -0.00050   -0.11798
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37440    0.37480  -0.00040   -0.10672
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45190    0.45230  -0.00040   -0.08844
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54600    0.54630  -0.00030   -0.05491
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.53610    2.54990  -0.01380   -0.54120
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36910    0.37090  -0.00180   -0.48531
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.48000   11.52000  -0.04000   -0.34722
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52920    0.53150  -0.00230   -0.43274
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49170    0.49070   0.00100    0.20379
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.37000   14.33000   0.04000    0.27913
國泰全球資源基金-美元                                               0.16650    0.16700  -0.00050   -0.29940
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.25000    5.26000  -0.01000   -0.19011
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62110    0.62250  -0.00140   -0.22490
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.30000   19.32000  -0.02000   -0.10352
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.80000   18.83000  -0.03000   -0.15932
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88610    0.88770  -0.00160   -0.18024
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.93000   21.51000  -0.58000   -2.69642
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.50000   22.54000  -0.04000   -0.17746
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.54550    2.54400   0.00150    0.05896
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37140    0.37100   0.00040    0.10782
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31910    0.31870   0.00040    0.12551
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.49490   11.47030   0.02460    0.21447
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.87440    9.85330   0.02110    0.21414
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52900    0.52810   0.00090    0.17042
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40160    0.40160   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.08000   12.07000   0.01000    0.08285
國泰科技生化基金                                                   33.12000   33.22000  -0.10000   -0.30102
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.98000   30.08000  -0.10000   -0.33245
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.15000   12.11000   0.04000    0.33031
國泰美國費城半導體基金                                             14.72000   14.67000   0.05000    0.34083
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.70200   43.47400   0.22800    0.52445
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.37990   17.55950  -0.17960   -1.02281
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.97190   22.49680   0.47510    2.11186
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.09950   44.23320  -0.13370   -0.30226
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   44.87520   45.28490  -0.40970   -0.90472
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.95310   43.34070  -0.38760   -0.89431
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80520   12.80320   0.00200    0.01562
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.17180   13.16860   0.00320    0.02430
國泰紐幣保本基金                                                   12.74960   12.74960   0.00000    0.00000
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.90000   22.96000  -0.06000   -0.26132
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.90000   22.96000  -0.06000   -0.26132
國泰富時中國A50基金                                                21.79000   21.89000  -0.10000   -0.45683
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.39750   46.35400   0.04350    0.09384
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34640    0.34590   0.00050    0.14455
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50400    0.50300   0.00100    0.19881
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.26810   42.68290  -0.41480   -0.97182
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.95000   21.20000  -0.25000   -1.17925
國泰新興市場基金-美元                                               0.39790    0.39820  -0.00030   -0.07534
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.36000   12.36000   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44160    2.44400  -0.00240   -0.09820
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50580    1.50730  -0.00150   -0.09952
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36620    0.36640  -0.00020   -0.05459
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22810    0.22820  -0.00010   -0.04382
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35690    0.35720  -0.00030   -0.08399
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.08940   11.08910   0.00030    0.00271
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.71010    6.70990   0.00020    0.00298
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.19720   44.09270   0.10450    0.23700
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.73400   44.27750   0.45650    1.03100
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.55640   42.32790   0.22850    0.53983
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.07000   13.05000   0.02000    0.15326
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.26000   37.36000  -0.10000   -0.26767
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.84000   23.89000  -0.05000   -0.20929
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35440    0.35340   0.00100    0.28297
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.90200   39.89700   0.00500    0.01253
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.44000   22.48000  -0.04000   -0.17794
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.22000   20.47000  -0.25000   -1.22130
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.86000   17.84000   0.02000    0.11211
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41550    0.41520   0.00030    0.07225
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.53200   12.51780   0.01420    0.11344
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55760   10.55900  -0.00140   -0.01326
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.44520   10.44760  -0.00240   -0.02297
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.58030   10.57210   0.00820    0.07756
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24110   10.23910   0.00200    0.01953
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16580   10.16880  -0.00300   -0.02950
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.22720   10.21860   0.00860    0.08416
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.97810   10.02030  -0.04220   -0.42115
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.79320    9.83380  -0.04060   -0.41286
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.93620    9.97940  -0.04320   -0.43289
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.76810    9.80010  -0.03200   -0.32653
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.97800   10.02020  -0.04220   -0.42115
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.78850    9.82910  -0.04060   -0.41306
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.93620    9.97940  -0.04320   -0.43289
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.76800    9.80010  -0.03210   -0.32755
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.43800   11.43730   0.00070    0.00612
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10050   10.09440   0.00610    0.06043
第一金大中華基金                                                   26.24000   26.39000  -0.15000   -0.56840
第一金小型精選基金                                                 32.74000   32.94000  -0.20000   -0.60716
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
第一金中國世紀基金-美元                                             8.40830    8.39850   0.00980    0.11669
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.40860    8.39880   0.00980    0.11668
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76370    9.76550  -0.00180   -0.01843
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.36740    8.35750   0.00990    0.11846
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.29980   11.30200  -0.00220   -0.01947
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.85440    9.84270   0.01170    0.11887
第一金中概平衡基金                                                 26.80000   26.94000  -0.14000   -0.51967
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32460   15.32430   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.67800  178.67500   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.24060   16.24320  -0.00260   -0.01601
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.23990   16.24250  -0.00260   -0.01601
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.71000   15.70000   0.01000    0.06369
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.72000   15.71000   0.01000    0.06365
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.04710   11.00910   0.03800    0.34517
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.04530   11.00430   0.04100    0.37258
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.11000   11.06000   0.05000    0.45208
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.11000   11.06000   0.05000    0.45208
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.13520   10.15130  -0.01610   -0.15860
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.13540   10.15140  -0.01600   -0.15761
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.45670   13.48060  -0.02390   -0.17729
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.47480   13.49880  -0.02400   -0.17779
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.79000   12.80000  -0.01000   -0.07813
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.82000   12.83000  -0.01000   -0.07794
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.88820    9.89690  -0.00870   -0.08791
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88400    9.89230  -0.00830   -0.08390
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.51710    9.52180  -0.00470   -0.04936
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.54140    9.54620  -0.00480   -0.05028
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.76790   10.77690  -0.00900   -0.08351
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.39860   10.40380  -0.00520   -0.04998
第一金全球大趨勢基金                                               25.60000   25.60000   0.00000    0.00000
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.44070    9.43120   0.00950    0.10073
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.51730    6.51070   0.00660    0.10137
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.08440   10.06510   0.01930    0.19175
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.08460   10.06540   0.01920    0.19075
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.96070   10.93980   0.02090    0.19105
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.96250   10.94160   0.02090    0.19101
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.56300    8.55900   0.00400    0.04673
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.49960   10.49480   0.00480    0.04574
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.29280    9.30870  -0.01590   -0.17081
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.29140    9.30710  -0.01570   -0.16869
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.74050    7.75180  -0.01130   -0.14577
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73460    7.74600  -0.01140   -0.14717
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.51500    8.52470  -0.00970   -0.11379
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.51570    8.52540  -0.00970   -0.11378
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.59970   11.61930  -0.01960   -0.16868
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.60040   11.61990  -0.01950   -0.16782
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.26290   10.27800  -0.01510   -0.14692
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.26380   10.27880  -0.01500   -0.14593
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.05290   15.07000  -0.01710   -0.11347
第一金亞洲科技基金                                                 18.04000   18.13000  -0.09000   -0.49641
第一金亞洲新興市場基金                                             13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  8.13000    8.20000  -0.07000   -0.85366
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                             9.96590    9.94170   0.02420    0.24342
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                           9.96590    9.94170   0.02420    0.24342
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.95760    9.92280   0.03480    0.35071
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.95760    9.92280   0.03480    0.35071
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                             9.96590    9.94170   0.02420    0.24342
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                           9.96920    9.94480   0.02440    0.24535
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                           9.96590    9.94170   0.02420    0.24342
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                           9.95760    9.92280   0.03480    0.35071
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                         9.96080    9.92590   0.03490    0.35161
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                         9.95760    9.92280   0.03480    0.35071
第一金創新趨勢基金                                                 21.59000   21.74000  -0.15000   -0.68997
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.39600   42.01360   0.38240    0.91018
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.45710   42.04140   0.41570    0.98879
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.30760   41.82540   0.48220    1.15289
第一金電子基金                                                     33.02000   33.23000  -0.21000   -0.63196
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.84000   18.96000  -0.12000   -0.63291
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.68000   20.70000  -0.02000   -0.09662
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.01000    7.99000   0.02000    0.25031
統一大中華中小基金(美元)                                            7.32000    7.31000   0.01000    0.13680
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
統一大滿貫基金-A類型                                               33.97000   34.22000  -0.25000   -0.73057
統一大滿貫基金-I類型                                               33.97000   34.22000  -0.25000   -0.73057
統一大龍印基金                                                     14.75000   14.75000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
統一中小基金                                                       23.50000   23.57000  -0.07000   -0.29699
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.85270    9.85290  -0.00020   -0.00203
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16180    9.16760  -0.00580   -0.06327
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.90380    8.90180   0.00200    0.02247
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.34110   12.34140  -0.00030   -0.00243
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.42880   11.43600  -0.00720   -0.06296
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.06620   11.06370   0.00250    0.02260
統一台灣動力基金                                                   17.63000   17.80000  -0.17000   -0.95506
統一全天候基金-A類型                                              107.51000  107.95000  -0.44000   -0.40760
統一全天候基金-I類型                                              108.10000  108.54000  -0.44000   -0.40538
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.30810    8.28880   0.01930    0.23284
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.01720    8.00350   0.01370    0.17118
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.05610    8.03380   0.02230    0.27758
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.95660    8.93590   0.02070    0.23165
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.65100    8.63620   0.01480    0.17137
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.68550    8.66150   0.02400    0.27709
統一全球債券組合基金                                               12.42720   12.41650   0.01070    0.08618
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.96000   15.91000   0.05000    0.31427
統一全球新科技基金(美元)                                           15.01000   14.97000   0.04000    0.26720
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.50000   14.44000   0.06000    0.41551
統一亞太基金                                                       25.08000   25.08000   0.00000    0.00000
統一亞洲大金磚基金                                                 12.52000   12.53000  -0.01000   -0.07981
統一奔騰基金                                                       57.52000   57.73000  -0.21000   -0.36376
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73550   16.73530   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
統一強漢基金(美元)                                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
統一強漢基金(新台幣)                                               26.21000   26.15000   0.06000    0.22945
統一統信基金                                                       29.78000   30.05000  -0.27000   -0.89850
統一黑馬基金                                                       58.14000   58.43000  -0.29000   -0.49632
統一新亞洲科技能源基金                                             16.34000   16.33000   0.01000    0.06124
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10310    8.09540   0.00770    0.09512
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.78060   10.77040   0.01020    0.09470
統一經建基金                                                       45.56000   45.76000  -0.20000   -0.43706
統一龍馬基金                                                       66.42000   66.92000  -0.50000   -0.74716
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.21000   19.41000  -0.20000   -1.03040
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              45.59000   46.05000  -0.46000   -0.99891
野村中國機會基金                                                   14.51000   14.45000   0.06000    0.41522
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.38940   10.41500  -0.02560   -0.24580
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36860   10.39420  -0.02560   -0.24629
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.40400   10.41800  -0.01400   -0.13438
野村巴西基金                                                        7.21000    7.18000   0.03000    0.41783
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
野村台灣高股息基金                                                 25.18000   25.41000  -0.23000   -0.90516
野村台灣運籌基金                                                   36.64000   36.71000  -0.07000   -0.19068
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.82700    9.83290  -0.00590   -0.06000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76250    9.76830  -0.00580   -0.05938
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83160    9.83800  -0.00640   -0.06505
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.44590   10.45220  -0.00630   -0.06027
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27010   10.27630  -0.00620   -0.06033
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04710   10.05360  -0.00650   -0.06465
野村平衡基金                                                       19.57000   19.60000  -0.03000   -0.15306
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.68000   14.70000  -0.02000   -0.13605
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.07000   12.10000  -0.03000   -0.24793
野村全球生技醫療基金                                               16.66000   16.63000   0.03000    0.18040
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.16920   10.17080  -0.00160   -0.01573
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.16740   10.16770  -0.00030   -0.00295
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.07290   10.06850   0.00440    0.04370
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.41130   10.41280  -0.00150   -0.01441
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.37450   10.37500  -0.00050   -0.00482
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.28280   10.27820   0.00460    0.04475
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.11130   10.10670   0.00460    0.04551
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.76690   10.76850  -0.00160   -0.01486
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.68700   10.68760  -0.00060   -0.00561
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.59550   10.59080   0.00470    0.04438
野村全球品牌基金                                                   29.87000   29.97000  -0.10000   -0.33367
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.68000   10.73000  -0.05000   -0.46598
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.98000   13.05000  -0.07000   -0.53640
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.85000   10.91000  -0.06000   -0.54995
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.72000   19.82000  -0.10000   -0.50454
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.25000   12.33000  -0.08000   -0.64882
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.93840   10.94310  -0.00470   -0.04295
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.98740   10.99140  -0.00400   -0.03639
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.75310   10.75510  -0.00200   -0.01860
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.66950    8.68510  -0.01560   -0.17962
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.47650    8.49140  -0.01490   -0.17547
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.05540    8.06650  -0.01110   -0.13761
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.06540   11.08540  -0.02000   -0.18042
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.53540   10.55390  -0.01850   -0.17529
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.10720   10.12120  -0.01400   -0.13832
野村成長基金                                                       30.81000   30.89000  -0.08000   -0.25898
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.51960    8.53720  -0.01760   -0.20616
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.53400    8.55150  -0.01750   -0.20464
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.75390    8.76590  -0.01200   -0.13689
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.78690    9.80710  -0.02020   -0.20597
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.65380    9.67350  -0.01970   -0.20365
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.88710    9.90050  -0.01340   -0.13535
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.50000   13.53000  -0.03000   -0.22173
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.28470   10.31650  -0.03180   -0.30824
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.18970   10.22110  -0.03140   -0.30721
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.08960   10.11460  -0.02500   -0.24717
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.70890    9.73870  -0.02980   -0.30600
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.70890    9.73870  -0.02980   -0.30600
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.82090    9.84530  -0.02440   -0.24783
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.13530   10.16040  -0.02510   -0.24704
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.85670   10.89030  -0.03360   -0.30853
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.70190   10.73470  -0.03280   -0.30555
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.82600   10.85290  -0.02690   -0.24786
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.12070   10.17810  -0.05740   -0.56396
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.12840   10.18590  -0.05750   -0.56451
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.06130   10.11490  -0.05360   -0.52991
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.56390    8.60950  -0.04560   -0.52965
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.18270    9.23480  -0.05210   -0.56417
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.05390    9.10500  -0.05110   -0.56123
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.11700   10.17100  -0.05400   -0.53092
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.85860   13.93250  -0.07390   -0.53041
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.99580   13.06940  -0.07360   -0.56315
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.52730   10.58680  -0.05950   -0.56202
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45160   10.46060  -0.00900   -0.08604
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.43710   10.44590  -0.00880   -0.08424
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.48530   10.49280  -0.00750   -0.07148
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74900   10.75830  -0.00930   -0.08644
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71130   10.72030  -0.00900   -0.08395
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.67810   10.68560  -0.00750   -0.07019
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.67480   10.68240  -0.00760   -0.07115
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.62810   10.63560  -0.00750   -0.07052
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.75500   10.75200   0.00300    0.02790
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.23780   10.24200  -0.00420   -0.04101
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.89930    9.90660  -0.00730   -0.07369
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.52720    9.53390  -0.00670   -0.07028
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.01400    9.01790  -0.00390   -0.04325
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.46440   11.46930  -0.00490   -0.04272
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.35970   10.37630  -0.01660   -0.15998
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.49620   11.51680  -0.02060   -0.17887
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.92190   10.94130  -0.01940   -0.17731
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.69230   10.70940  -0.01710   -0.15967
野村泰國基金                                                       44.13000   44.34000  -0.21000   -0.47361
野村高科技基金                                                     10.13000   10.24000  -0.11000   -1.07422
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.60660   10.64630  -0.03970   -0.37290
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.23630   10.28220  -0.04590   -0.44640
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.78550   10.81270  -0.02720   -0.25156
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.63700    9.67930  -0.04230   -0.43702
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.61800    9.65420  -0.03620   -0.37497
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.81840    9.85590  -0.03750   -0.38048
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.22430   12.27930  -0.05500   -0.44791
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.13810   14.16620  -0.02810   -0.19836
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.12050   11.16930  -0.04880   -0.43691
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.10660   11.14840  -0.04180   -0.37494
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.51500   11.55900  -0.04400   -0.38066
野村貨幣市場基金                                                   16.34000   16.33980   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.65000   15.71000  -0.06000   -0.38192
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37030   10.38270  -0.01240   -0.11943
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.27660   10.29050  -0.01390   -0.13508
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.39670   10.39980  -0.00310   -0.02981
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.26470   10.27780  -0.01310   -0.12746
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.22650   10.23920  -0.01270   -0.12403
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.26850   10.28480  -0.01630   -0.15849
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.67190   10.68670  -0.01480   -0.13849
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.59610   10.61070  -0.01460   -0.13760
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.66160   10.67840  -0.01680   -0.15733
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.24240   10.23420   0.00820    0.08012
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.25330   10.24460   0.00870    0.08492
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.14550   10.13410   0.01140    0.11249
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.82950   10.82070   0.00880    0.08133
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.79070   10.78150   0.00920    0.08533
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.68310   10.67110   0.01200    0.11245
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.62220   10.62380  -0.00160   -0.01506
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.99540    7.99690  -0.00150   -0.01876
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.35150   12.35370  -0.00220   -0.01781
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.37440   10.40120  -0.02680   -0.25766
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.53050   10.54560  -0.01510   -0.14319
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34120   10.36770  -0.02650   -0.25560
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.41700   10.43260  -0.01560   -0.14953
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.37220   10.39640  -0.02420   -0.23277
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.37490   10.40160  -0.02670   -0.25669
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.53100   10.54600  -0.01500   -0.14223
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34140   10.36790  -0.02650   -0.25560
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.42060   10.43620  -0.01560   -0.14948
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.37130   10.39550  -0.02420   -0.23279
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40390   10.43170  -0.02780   -0.26650
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.55650   10.57180  -0.01530   -0.14472
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36950   10.39700  -0.02750   -0.26450
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.44610   10.46270  -0.01660   -0.15866
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40170   10.42660  -0.02490   -0.23881
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40390   10.43170  -0.02780   -0.26650
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.55670   10.57200  -0.01530   -0.14472
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37690   10.40440  -0.02750   -0.26431
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.46150   10.47810  -0.01660   -0.15843
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40230   10.42730  -0.02500   -0.23976
野村精選貨幣市場基金                                               12.11470   12.11460   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.93000   11.96000  -0.03000   -0.25084
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.77000    7.82000  -0.05000   -0.63939
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.12000   11.20000  -0.08000   -0.71429
野村積極成長基金                                                   13.05000   13.08000  -0.03000   -0.22936
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    36.53000   36.50000   0.03000    0.08219
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.65860   10.67050  -0.01190   -0.11152
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.53510    8.54590  -0.01080   -0.12638
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.86920    7.87920  -0.01000   -0.12692
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.70880    7.71760  -0.00880   -0.11403
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.24530   12.26060  -0.01530   -0.12479
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.95890   10.97280  -0.01390   -0.12668
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.77570   10.78800  -0.01230   -0.11402
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.87000   11.90000  -0.03000   -0.25210
野村環球基金-人民幣計價                                            17.97000   18.03000  -0.06000   -0.33278
野村環球基金-美元計價                                              13.96000   14.01000  -0.05000   -0.35689
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.70000   19.74000  -0.04000   -0.20263
野村鴻利基金                                                       23.52000   23.55000  -0.03000   -0.12739
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90350   16.90340   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       19.83000   19.87000  -0.04000   -0.20131
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.00000   13.99000   0.01000    0.07148
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.49000   15.49000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.71600   10.70450   0.01150    0.10743
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.03440   14.01940   0.01500    0.10699
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.77110   10.77300  -0.00190   -0.01764
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70410   10.69840   0.00570    0.05328
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.56200   10.56440  -0.00240   -0.02272
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46880   10.46360   0.00520    0.04970
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.02040   10.02330  -0.00290   -0.02893
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.11560   10.11110   0.00450    0.04451
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.98690    9.97230   0.01460    0.14641
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.28100   10.27510   0.00590    0.05742
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43720   10.43300   0.00420    0.04026
凱基台商天下基金                                                   13.63000   13.68000  -0.05000   -0.36550
凱基台灣精五門基金                                                 21.57000   21.68000  -0.11000   -0.50738
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.19680   44.08530   0.11150    0.25292
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.72240   45.87610  -0.15370   -0.33503
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.86250   42.82550   0.03700    0.08640
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.66970   10.67870  -0.00900   -0.08428
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.46900   44.04130   0.42770    0.97113
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.17990   44.74420   0.43570    0.97376
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.04790   43.51570   0.53220    1.22301
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.52000   12.58000  -0.06000   -0.47695
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.30670   11.34810  -0.04140   -0.36482
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.24000   11.27000  -0.03000   -0.26619
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59580   11.59560   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       28.94000   29.09000  -0.15000   -0.51564
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.36000   23.41000  -0.05000   -0.21358
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.44020   22.49600  -0.05580   -0.24804
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.62000   17.67000  -0.05000   -0.28297
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.69040   16.75550  -0.06510   -0.38853
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.69000    7.71000  -0.02000   -0.25940
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.73770   40.36020   0.37750    0.93533
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.87990   40.53140   0.34850    0.85983
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.78150   40.33260   0.44890    1.11300
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.32100   11.34000  -0.01900   -0.16755
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.44490   12.35820   0.08670    0.70156
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.86000   12.76000   0.10000    0.78370
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.23000   13.27000  -0.04000   -0.30143
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.85140   12.89910  -0.04770   -0.36979
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.37130   10.37560  -0.00430   -0.04144
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.13020   10.12840   0.00180    0.01777
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.23460   10.22190   0.01270    0.12424
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.37120   10.37550  -0.00430   -0.04144
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.13020   10.12840   0.00180    0.01777
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.23460   10.22190   0.01270    0.12424
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.28000   12.19000   0.09000    0.73831
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.89000   37.42000  -0.53000   -1.41635
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.28000   33.39000  -0.11000   -0.32944
富邦上証180基金                                                    31.63000   31.87000  -0.24000   -0.75306
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19450    0.19520  -0.00070   -0.35861
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.05000    6.06000  -0.01000   -0.16502
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.18000    6.15000   0.03000    0.48780
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   45.65000   46.24000  -0.59000   -1.27595
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.17890   12.20800  -0.02910   -0.23837
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.25600   11.28060  -0.02460   -0.21807
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.89360   10.90200  -0.00840   -0.07705
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.33080   10.35550  -0.02470   -0.23852
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.46720    9.48790  -0.02070   -0.21817
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.17230    9.17930  -0.00700   -0.07626
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.81660   20.82110  -0.00450   -0.02161
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.64670   11.64580   0.00090    0.00773
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72600   10.70750   0.01850    0.17278
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.80630   13.81310  -0.00680   -0.04923
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02140    2.02210  -0.00070   -0.03462
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44060    9.44530  -0.00470   -0.04976
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43190    1.43240  -0.00050   -0.03491
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.36510   12.36590  -0.00080   -0.00647
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80240    1.80240   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.34270   10.34340  -0.00070   -0.00677
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52860    1.52860   0.00000    0.00000
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.94440   10.94020   0.00420    0.03839
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.87560   10.87240   0.00320    0.02943
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.57000   15.28000   0.29000    1.89791
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.95000   18.70000  -0.75000   -4.01070
富邦日本東証基金                                                   19.81000   20.24000  -0.43000   -2.12451
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.11000   47.18000  -0.07000   -0.14837
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.92000   47.16000  -0.24000   -0.50891
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.77000   52.84000  -0.07000   -0.13248
富邦台灣心基金                                                     21.91000   21.95000  -0.04000   -0.18223
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.51000   47.20000  -0.69000   -1.46186
富邦台灣科技指數基金                                               55.65000   55.54000   0.11000    0.19806
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.26870   46.84180   0.42690    0.91137
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.14820   42.10420   0.04400    0.10450
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31970    0.32000  -0.00030   -0.09375
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61820    2.61510   0.00310    0.11854
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35730    0.35680   0.00050    0.14013
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.02350   10.99780   0.02570    0.23368
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23600    2.23330   0.00270    0.12090
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33670    0.33620   0.00050    0.14872
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.35020    9.32830   0.02190    0.23477
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.84000   24.81000   0.03000    0.12092
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.86000   13.89000  -0.03000   -0.21598
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 30.25000   30.08000   0.17000    0.56516
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70840   15.70820   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.66000   17.95000  -0.29000   -1.61560
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.42590   41.27750   0.14840    0.35952
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.43620   43.03590   0.40030    0.93015
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.72300   39.58360   0.13940    0.35217
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.78680   39.60100   0.18580    0.46918
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.16850   41.19870  -0.03020   -0.07330
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.37900   44.96680   0.41220    0.91668
富邦長紅基金                                                       61.11000   61.20000  -0.09000   -0.14706
富邦科技基金                                                       24.27000   24.44000  -0.17000   -0.69558
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.40130   41.31530   0.08600    0.20816
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.34040   43.81760   0.52280    1.19313
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.97350   39.73710   0.23640    0.59491
富邦恒生國企ETF基金                                                20.99000   21.14000  -0.15000   -0.70956
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.41000   13.35000   0.06000    0.44944
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.81000   28.12000  -0.31000   -1.10242
富邦高成長基金                                                     23.59000   23.63000  -0.04000   -0.16928
富邦基金A類型                                                      13.49000   13.55000  -0.06000   -0.44280
富邦基金I類型                                                      13.49000   13.55000  -0.06000   -0.44280
富邦深証100基金                                                    10.37000   10.53000  -0.16000   -1.51947
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.98000   21.12000  -0.14000   -0.66288
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42800    0.42820  -0.00020   -0.04671
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.54260   12.55810  -0.01550   -0.12343
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.33390    9.34550  -0.01160   -0.12412
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30260    0.30270  -0.00010   -0.03304
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.52860    8.53920  -0.01060   -0.12413
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.41960   10.44750  -0.02790   -0.26705
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.08700   11.10490  -0.01790   -0.16119
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.67290    9.69880  -0.02590   -0.26704
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.28730   10.30390  -0.01660   -0.16110
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.47000   18.67000  -0.20000   -1.07124
富邦精準基金                                                       43.95000   44.19000  -0.24000   -0.54311
富邦精銳中小基金                                                   11.49000   11.57000  -0.08000   -0.69144
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.84000   17.90000  -0.06000   -0.33520
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.50000   21.79000  -0.29000   -1.33089
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.07000    7.06000   0.01000    0.14164
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.19000   16.24000  -0.05000   -0.30788
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.04000   19.99000   0.05000    0.25013
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.73930   10.75720  -0.01790   -0.16640
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.52390   10.53480  -0.01090   -0.10347
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.72950   10.72650   0.00300    0.02797
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.18530   10.20230  -0.01700   -0.16663
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.93470    9.94500  -0.01030   -0.10357
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.11560   10.11280   0.00280    0.02769
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.42000   31.56000  -0.14000   -0.44360
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.12740   10.12490   0.00250    0.02469
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.11910   10.11580   0.00330    0.03262
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.93140    9.93020   0.00120    0.01208
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.45540   10.45250   0.00290    0.02774
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.46120   10.45770   0.00350    0.03347
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.26940   10.26820   0.00120    0.01169
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.52920    8.54660  -0.01740   -0.20359
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.24720    9.26590  -0.01870   -0.20182
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.78770    8.80700  -0.01930   -0.21914
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.33250   10.35350  -0.02100   -0.20283
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.41600   10.43710  -0.02110   -0.20216
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.92610    9.94800  -0.02190   -0.22014
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.07520   10.09650  -0.02130   -0.21096
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.66030    8.66210  -0.00180   -0.02078
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.96920    9.97110  -0.00190   -0.01906
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.22530    9.22860  -0.00330   -0.03576
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.50330   11.50570  -0.00240   -0.02086
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.33540   11.33750  -0.00210   -0.01852
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.61340   10.61710  -0.00370   -0.03485
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.42630    9.42930  -0.00300   -0.03182
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.62000   15.65000  -0.03000   -0.19169
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.89270    8.89880  -0.00610   -0.06855
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.81980    9.82620  -0.00640   -0.06513
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.29720    9.30500  -0.00780   -0.08383
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76120   10.76830  -0.00710   -0.06593
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.81340   10.82040  -0.00700   -0.06469
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.30120   10.30970  -0.00850   -0.08245
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.44500    9.45230  -0.00730   -0.07723
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.11000    9.16000  -0.05000   -0.54585
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.64000    8.68000  -0.04000   -0.46083
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.75000    7.77000  -0.02000   -0.25740
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.22720   10.25220  -0.02500   -0.24385
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.58520    9.60640  -0.02120   -0.22069
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.10180    9.11810  -0.01630   -0.17877
富蘭克林華美中華基金                                               11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.23000   22.33000  -0.10000   -0.44783
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.32000   22.38000  -0.06000   -0.26810
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.07000   10.14000  -0.07000   -0.69034
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.03360    8.00770   0.02590    0.32344
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.16220    9.13870   0.02350    0.25715
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.15060   10.12450   0.02610    0.25779
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.65370    9.62260   0.03110    0.32320
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.60360   11.60560  -0.00200   -0.01723
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.69520    8.69670  -0.00150   -0.01725
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.84560    8.84710  -0.00150   -0.01695
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.93670    9.93850  -0.00180   -0.01811
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.06740   14.04100   0.02640    0.18802
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.15210   10.13300   0.01910    0.18849
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.12430   10.10530   0.01900    0.18802
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.61490   10.61680  -0.00190   -0.01790
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.64870    7.65000  -0.00130   -0.01699
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98760    8.98920  -0.00160   -0.01780
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.98190    9.98360  -0.00170   -0.01703
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.21080   11.20420   0.00660    0.05891
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.54370    7.53930   0.00440    0.05836
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.88200    8.87680   0.00520    0.05858
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.03010   10.02420   0.00590    0.05886
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.85900   10.86200  -0.00300   -0.02762
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65480    7.65700  -0.00220   -0.02873
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.22850    8.22540   0.00310    0.03769
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.33230    9.33360  -0.00130   -0.01393
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41770   10.41920  -0.00150   -0.01440
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.09430   13.08930   0.00500    0.03820
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.09000    8.07000   0.02000    0.24783
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.37000    8.34000   0.03000    0.35971
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.88000    7.85000   0.03000    0.38217
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.59000   11.54000   0.05000    0.43328
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.35000    8.34000   0.01000    0.11990
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.40710   13.42290  -0.01580   -0.11771
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.03000   11.00000   0.03000    0.27273
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
富蘭克林華美第一富基金                                             39.13000   39.26000  -0.13000   -0.33113
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35250   10.35240   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.01000   14.97000   0.04000    0.26720
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.96000   13.92000   0.04000    0.28736
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.32000   16.25000   0.07000    0.43077
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.20350   10.20330   0.00020    0.00196
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.20340   10.20330   0.00010    0.00098
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.09460   10.07550   0.01910    0.18957
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.09460   10.07550   0.01910    0.18957
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.15630   10.15450   0.00180    0.01773
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.15630   10.15450   0.00180    0.01773
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.15620   10.15450   0.00170    0.01674
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.23730   10.22630   0.01100    0.10757
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.23730   10.22630   0.01100    0.10757
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.23720   10.22620   0.01100    0.10757
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.72210    6.76960  -0.04750   -0.70167
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.91060   10.92290  -0.01230   -0.11261
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.59660    9.59880  -0.00220   -0.02292
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.61390   11.61660  -0.00270   -0.02324
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80270    6.79980   0.00290    0.04265
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.00380    9.00510  -0.00130   -0.01444
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.64870   10.65020  -0.00150   -0.01408
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.01150   11.00670   0.00480    0.04361
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.51000   68.00000   0.51000    0.75000
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.91000   68.28000   0.63000    0.92267
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.50970   62.35760   0.15210    0.24392
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.72000   20.71000   0.01000    0.04829
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.65740   65.96320   0.69420    1.05240
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.94950   65.44150   0.50800    0.77627
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.87600   11.87540   0.00060    0.00505
復華人生目標基金                                                   39.66150   39.77690  -0.11540   -0.29012
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
復華大中華中小策略基金                                              8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
復華中小精選基金                                                   66.88000   67.25000  -0.37000   -0.55019
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.77040   52.71000   0.06040    0.11459
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.38040   62.23090   0.14950    0.24023
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.78000   11.79000  -0.01000   -0.08482
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
復華台灣智能基金                                                   11.68000   11.72000  -0.04000   -0.34130
復華全方位基金                                                     29.85000   30.03000  -0.18000   -0.59940
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.20000   13.26000  -0.06000   -0.45249
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.87000   20.94000  -0.07000   -0.33429
復華全球平衡基金-美元                                               9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.83000   19.79000   0.04000    0.20212
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.67000   14.65000   0.02000    0.13652
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.20000   14.17000   0.03000    0.21171
復華全球原物料基金                                                  8.44000    8.48000  -0.04000   -0.47170
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.36000   13.38000  -0.02000   -0.14948
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.13090   12.11890   0.01200    0.09902
復華全球債券基金                                                   14.76100   14.71150   0.04950    0.33647
復華全球債券組合基金                                               15.32000   15.31000   0.01000    0.06532
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.19000   15.20000  -0.01000   -0.06579
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
復華有利貨幣市場基金                                               13.49470   13.49450   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   12.49000   12.45000   0.04000    0.32129
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
復華東協世紀基金                                                   12.76000   12.80000  -0.04000   -0.31250
復華南非幣長期收益基金A                                            14.26000   14.25000   0.01000    0.07018
復華南非幣長期收益基金B                                             8.13000    8.12000   0.01000    0.12315
復華南非幣短期收益基金A                                            14.65000   14.65000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.61970   66.82280   0.79690    1.19256
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.38000   22.44000  -0.06000   -0.26738
復華美國新星基金-美元                                              13.13000   13.17000  -0.04000   -0.30372
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.39000   13.42000  -0.03000   -0.22355
復華恒生基金                                                       21.97000   22.09000  -0.12000   -0.54323
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.11000    8.06000   0.05000    0.62035
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.17000   32.61000  -0.44000   -1.34928
復華神盾基金                                                       26.26320   26.41260  -0.14940   -0.56564
復華高成長基金                                                     69.22000   69.54000  -0.32000   -0.46017
復華高益策略組合基金                                               13.59000   13.57000   0.02000    0.14738
復華貨幣市場基金                                                   14.45820   14.45800   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.34000   18.32000   0.02000    0.10917
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.62000   49.79000  -0.17000   -0.34143
復華復華基金                                                       21.66000   21.77000  -0.11000   -0.50528
復華華人世紀基金                                                   17.02000   17.08000  -0.06000   -0.35129
復華傳家二號基金                                                   31.96620   31.93460   0.03160    0.09895
復華傳家基金                                                       22.47270   22.60480  -0.13210   -0.58439
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.91000   15.90000   0.01000    0.06289
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.83000   11.84000  -0.01000   -0.08446
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.50000   14.51000  -0.01000   -0.06892
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
復華新興人民幣債券基金A                                            12.26000   12.27000  -0.01000   -0.08150
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.72000   21.65000   0.07000    0.32333
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.80000   68.52000   0.28000    0.40864
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.47000    5.47000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.32000   12.33000  -0.01000   -0.08110
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
復華滬深300 A股基金                                                23.57000   23.80000  -0.23000   -0.96639
復華數位經濟基金                                                   46.77000   47.07000  -0.30000   -0.63735
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.07260   10.06800   0.00460    0.04569
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.83000    9.82400   0.00600    0.06107
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.61740   10.61250   0.00490    0.04617
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.22500   10.21880   0.00620    0.06067
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.99960   10.02540  -0.02580   -0.25735
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.02620   10.01850   0.00770    0.07686
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.26990   10.26740   0.00250    0.02435
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.89250   10.87810   0.01440    0.13238
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.06230   10.05920   0.00310    0.03082
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.69570   10.68110   0.01460    0.13669
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.42030   10.41710   0.00320    0.03072
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.06200   11.04640   0.01560    0.14122
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.75820   10.76750  -0.00930   -0.08637
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71560   10.71350   0.00210    0.01960
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.80940   10.79580   0.01360    0.12597
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.67940   10.68800  -0.00860   -0.08046
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.94340   11.98220  -0.03880   -0.32381
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.63400   10.63150   0.00250    0.02352
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.86190   10.87060  -0.00870   -0.08003
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.26580   12.30530  -0.03950   -0.32100
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.77710   10.77460   0.00250    0.02320
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.91520   10.90110   0.01410    0.12934
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.21260   10.21590  -0.00330   -0.03230
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.21340   10.20600   0.00740    0.07251
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.11250   10.09430   0.01820    0.18030
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.57310   10.57910  -0.00600   -0.05672
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.81730   10.84560  -0.02830   -0.26094
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.58550   10.58030   0.00520    0.04915
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.57170   10.57770  -0.00600   -0.05672
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.81670   10.84500  -0.02830   -0.26095
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.58240   10.57710   0.00530    0.05011
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.42970   10.43180  -0.00210   -0.02013
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.40730   10.39840   0.00890    0.08559
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.42770   10.42990  -0.00220   -0.02109
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.40820   10.39930   0.00890    0.08558
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.97510   10.97720  -0.00210   -0.01913
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.97540   10.96580   0.00960    0.08754
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.05980   11.03840   0.02140    0.19387
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.29170   10.29090   0.00080    0.00777
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.28890   10.27730   0.01160    0.11287
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.18760   10.16520   0.02240    0.22036
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19620    9.19930  -0.00310   -0.03370
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.26930    8.26490   0.00440    0.05324
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.30440    8.29120   0.01320    0.15920
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.99560   11.99960  -0.00400   -0.03333
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.81840   10.81280   0.00560    0.05179
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.98650   10.96910   0.01740    0.15863
景順主流基金                                                       17.97000   18.05000  -0.08000   -0.44321
景順台灣科技基金                                                   31.28000   31.33000  -0.05000   -0.15959
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   24.30000   24.33000  -0.03000   -0.12330
景順全球康健基金                                                   19.64000   19.57000   0.07000    0.35769
景順貨幣市場基金                                                   15.99310   15.99290   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.66000   32.74000  -0.08000   -0.24435
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.06000   15.12000  -0.06000   -0.39683
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.17000   14.22000  -0.05000   -0.35162
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.05000   11.09000  -0.04000   -0.36069
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.74000   11.78000  -0.04000   -0.33956
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.90000   11.94000  -0.04000   -0.33501
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62340    8.62990  -0.00650   -0.07532
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.97500    7.98150  -0.00650   -0.08144
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.46710   11.47570  -0.00860   -0.07494
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.58230   10.59090  -0.00860   -0.08120
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.96000    7.99000  -0.03000   -0.37547
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.59670    9.59550   0.00120    0.01251
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.86610    9.85440   0.01170    0.11873
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.20010   10.19880   0.00130    0.01275
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.49030   10.47790   0.01240    0.11834
華南永昌永昌基金                                                   20.08000   20.18000  -0.10000   -0.49554
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.98330   14.97200   0.01130    0.07547
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
華南永昌全球精品基金                                               17.61000   17.60000   0.01000    0.05682
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.69000   13.71000  -0.02000   -0.14588
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.68000   13.69000  -0.01000   -0.07305
華南永昌物聯網精選基金                                             12.16000   12.23000  -0.07000   -0.57236
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28040   16.28010   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.03560   25.08220  -0.04660   -0.18579
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98960   11.98950   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75870   10.75960  -0.00090   -0.00836
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.77850   10.76130   0.01720    0.15983
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97270    9.97360  -0.00090   -0.00902
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.92330    9.90740   0.01590    0.16049
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61350   10.61440  -0.00090   -0.00848
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56380   10.54700   0.01680    0.15929
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95920    9.96010  -0.00090   -0.00904
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.85370    9.83800   0.01570    0.15959
華頓中小型基金                                                     20.56000   20.96000  -0.40000   -1.90840
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.98890   11.95200   0.03690    0.30873
華頓台灣基金                                                       23.24000   23.40000  -0.16000   -0.68376
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56990   11.56970   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.40000   18.38000   0.02000    0.10881
華頓全球高收益債券基金A                                            14.12510   14.12010   0.00500    0.03541
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23550    8.23260   0.00290    0.03523
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.06000    5.10000  -0.04000   -0.78431
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.75600    2.75750  -0.00150   -0.05440
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.45610   12.43860   0.01750    0.14069
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40080    0.40070   0.00010    0.02496
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.01030   12.01320  -0.00290   -0.02414
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.01030   12.01320  -0.00290   -0.02414
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.63580   10.64350  -0.00770   -0.07234
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.79130   10.77310   0.01820    0.16894
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.79080   10.77280   0.01800    0.16709
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.49160    9.47550   0.01610    0.16991
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.92960   10.92280   0.00680    0.06226
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.92960   10.92280   0.00680    0.06226
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.63020    9.62690   0.00330    0.03428
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65050    2.65120  -0.00070   -0.02640
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07200    2.07500  -0.00300   -0.14458
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.25110   12.24430   0.00680    0.05554
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.49910    9.49380   0.00530    0.05583
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38480    0.38460   0.00020    0.05200
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30240    0.30250  -0.00010   -0.03306
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.53000    3.55000  -0.02000   -0.56338
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.96000   16.00000  -0.04000   -0.25000
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.50000   24.64000  -0.14000   -0.56818
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.94000   12.98000  -0.04000   -0.30817
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.45000    8.48000  -0.03000   -0.35377
匯豐安富基金                                                       25.84000   25.91000  -0.07000   -0.27017
匯豐成功基金                                                       44.46000   44.62000  -0.16000   -0.35858
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.41000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70060    2.70500  -0.00440   -0.16266
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36670    2.37060  -0.00390   -0.16452
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99610   12.00000  -0.00390   -0.03250
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.06080    8.06450  -0.00370   -0.04588
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39360    0.39390  -0.00030   -0.07616
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33790    0.33810  -0.00020   -0.05915
匯豐金磚動力基金                                                   15.40000   15.41000  -0.01000   -0.06489
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01210   15.01200   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.48000    5.44000   0.04000    0.73529
匯豐新鑽動力基金                                                   10.90000   10.94000  -0.04000   -0.36563
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.66360    5.64780   0.01580    0.27975
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.51480    9.49900   0.01580    0.16633
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.91000   53.22000  -0.31000   -0.58249
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.91000   53.22000  -0.31000   -0.58249
匯豐龍騰電子基金                                                   37.03000   37.24000  -0.21000   -0.56391
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.78860   12.77940   0.00920    0.07199
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.16000   18.39000  -0.23000   -1.25068
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
新光中國成長基金(美元)                                              9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.39290   11.37410   0.01880    0.16529
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.39660   10.38440   0.01220    0.11748
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.81670   10.78800   0.02870    0.26604
新光台灣富貴基金                                                   23.94000   24.14000  -0.20000   -0.82850
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.01000   22.11000  -0.10000   -0.45228
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.67640   40.63570   0.04070    0.10016
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.99850   43.51630   0.48220    1.10809
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.86740   10.82680   0.04060    0.37500
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.71230   10.65650   0.05580    0.52362
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.24930   10.21090   0.03840    0.37607
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.09020   10.03750   0.05270    0.52503
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.25000    9.20000   0.05000    0.54348
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.66000   10.61000   0.05000    0.47125
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50760   15.50740   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
新光亞洲精選基金-美金                                              21.88000   21.97000  -0.09000   -0.40965
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.36000   22.41000  -0.05000   -0.22311
新光店頭基金                                                       22.82000   23.06000  -0.24000   -1.04076
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          40.05510   39.67080   0.38430    0.96872
新光特選內需收益ETF基金                                            21.08000   21.11000  -0.03000   -0.14211
新光創新科技基金                                                   13.08000   13.22000  -0.14000   -1.05900
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.27480   10.26540   0.00940    0.09157
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.55140   10.53900   0.01240    0.11766
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.05110   10.04470   0.00640    0.06372
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.38880    9.38030   0.00850    0.09062
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.61360    9.60260   0.01100    0.11455
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14640    9.13930   0.00710    0.07769
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.88550   40.80470   0.08080    0.19802
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.62680   43.12080   0.50600    1.17345
新光澳幣八年期保本基金                                             10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
新光澳幣十年期保本基金                                             10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.43000   0.01000    0.08045
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.76370   10.75890   0.00480    0.04461
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51770    9.51340   0.00430    0.04520
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.50130    9.49280   0.00850    0.08954
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.53780   10.52840   0.00940    0.08928
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.59300   10.58820   0.00480    0.04533
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53340    9.52910   0.00430    0.04512
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48480    9.47930   0.00550    0.05802
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.52400   10.51790   0.00610    0.05800
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.44000    7.47000  -0.03000   -0.40161
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.78300   10.80210  -0.01910   -0.17682
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.62570    9.64280  -0.01710   -0.17733
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.63110   10.64980  -0.01870   -0.17559
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.61770    9.63460  -0.01690   -0.17541
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.68050    9.69600  -0.01550   -0.15986
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.70530   10.71900  -0.01370   -0.12781
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.98610   15.00350  -0.01740   -0.11597
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.70120    8.71130  -0.01010   -0.11594
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.22030   41.22190  -0.00160   -0.00388
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.19010   41.78600   0.40410    0.96707
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.03190   42.64390   0.38800    0.90986
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.16440   42.76140   0.40300    0.94244
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.84680   44.36480   0.48200    1.08645
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.74460   42.29750   0.44710    1.05704
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.46460   45.99070   0.47390    1.03043
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.02430   47.86280   0.16150    0.33742
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.47300   45.02860   0.44440    0.98693
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.74270   10.73080   0.01190    0.11090
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.71010   43.16220   0.54790    1.26940
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.76130   40.75530   0.00600    0.01472
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.48030   11.47950   0.00080    0.00697
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26100   10.25460   0.00640    0.06241
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.10240   13.11540  -0.01300   -0.09912
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.79110    9.80580  -0.01470   -0.14991
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
群益大印度基金-人民幣                                              13.70350   13.71170  -0.00820   -0.05980
群益大印度基金-美元                                                12.88480   12.89910  -0.01430   -0.11086
群益大印度基金-新臺幣                                              12.31000   12.31000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.27990   12.34110  -0.06120   -0.49590
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.84000   11.90510  -0.06510   -0.54682
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.94550   11.00010  -0.05460   -0.49636
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.62790    9.68080  -0.05290   -0.54644
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.85580    9.90500  -0.04920   -0.49672
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.70500    8.75290  -0.04790   -0.54725
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.13930    9.18490  -0.04560   -0.49647
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.34330    8.38920  -0.04590   -0.54713
群益中小型股基金                                                   46.21000   46.40000  -0.19000   -0.40948
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.29960   10.29670   0.00290    0.02816
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.56030    9.56250  -0.00220   -0.02301
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.03470    9.02720   0.00750    0.08308
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.74610    8.74370   0.00240    0.02745
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.11740    8.11930  -0.00190   -0.02340
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.67200    7.66570   0.00630    0.08218
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59360   10.60590  -0.01230   -0.11597
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65290   11.66640  -0.01350   -0.11572
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.24750   11.26060  -0.01310   -0.11633
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.39180   10.39390  -0.00210   -0.02020
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.48830    8.48980  -0.00150   -0.01767
群益中國新機會基金N-美元                                            7.79300    7.79830  -0.00530   -0.06796
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.52770    7.52900  -0.00130   -0.01727
群益中國新機會基金-美元                                             8.33210    8.33780  -0.00570   -0.06836
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.01000    8.01000   0.00000    0.00000
群益平衡王基金                                                     19.75360   19.87700  -0.12340   -0.62082
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.49000    6.49000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.11250   12.12200  -0.00950   -0.07837
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.55860   11.57350  -0.01490   -0.12874
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.37560   10.38370  -0.00810   -0.07801
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.90060    9.91340  -0.01280   -0.12912
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.41910   10.39510   0.02400    0.23088
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.20000   10.17640   0.02360    0.23191
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.22190    9.20070   0.02120    0.23042
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.21390    9.19260   0.02130    0.23171
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.47970   10.45560   0.02410    0.23050
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.52020   10.49590   0.02430    0.23152
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.38470    9.36310   0.02160    0.23069
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.85860    9.83580   0.02280    0.23181
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.24860   11.23360   0.01500    0.13353
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.76220    7.75190   0.01030    0.13287
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.72230   10.73220  -0.00990   -0.09225
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.53840   10.54890  -0.01050   -0.09954
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.63350   10.63280   0.00070    0.00658
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.93730    9.94650  -0.00920   -0.09249
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.87390    9.88370  -0.00980   -0.09915
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.96320    9.96250   0.00070    0.00703
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.72230   10.73230  -0.01000   -0.09318
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.53820   10.54870  -0.01050   -0.09954
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.63340   10.63270   0.00070    0.00658
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.93730    9.94660  -0.00930   -0.09350
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.87370    9.88360  -0.00990   -0.10017
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.96320    9.96260   0.00060    0.00602
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.78770    9.75870   0.02900    0.29717
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.01470   15.96720   0.04750    0.29748
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.91000   15.85000   0.06000    0.37855
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.48000   12.49000  -0.01000   -0.08006
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.11060   11.14010  -0.02950   -0.26481
群益印度中小基金N-美元                                              9.32510    9.35460  -0.02950   -0.31535
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
群益印度中小基金-人民幣                                            15.04130   15.08110  -0.03980   -0.26391
群益印度中小基金-美元                                              13.33750   13.37960  -0.04210   -0.31466
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.54000   15.57000  -0.03000   -0.19268
群益多利策略組合基金                                               11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
群益多重收益組合基金                                               14.10000   14.08000   0.02000    0.14205
群益多重資產組合基金                                               15.63000   15.62000   0.01000    0.06402
群益安家基金                                                       24.84710   24.90410  -0.05700   -0.22888
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15800   16.15780   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.64000   21.59000   0.05000    0.23159
群益亞太中小基金                                                   10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.84000   16.83000   0.01000    0.05942
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.57570   10.55640   0.01930    0.18283
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.82460    7.81040   0.01420    0.18181
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.27470   10.25600   0.01870    0.18233
群益店頭市場基金                                                   94.12000   94.72000  -0.60000   -0.63345
群益東方盛世基金                                                    8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            13.71120   13.74850  -0.03730   -0.27130
群益東協成長基金-美元                                              12.03260   12.07150  -0.03890   -0.32225
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.99000   12.01000  -0.02000   -0.16653
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.90290   11.91880  -0.01590   -0.13340
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.22220   11.23920  -0.01700   -0.15126
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.63760   10.64490  -0.00730   -0.06858
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.77020    9.78330  -0.01310   -0.13390
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.21490    9.22890  -0.01400   -0.15170
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.73280    8.73880  -0.00600   -0.06866
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.99970   11.00730  -0.00760   -0.06905
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.56110    9.57390  -0.01280   -0.13370
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.37860    9.39280  -0.01420   -0.15118
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.75590    9.76260  -0.00670   -0.06863
群益長安基金                                                       29.38000   29.48000  -0.10000   -0.33921
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.54020   10.57790  -0.03770   -0.35640
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.94500   16.00170  -0.05670   -0.35434
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.51000   15.55000  -0.04000   -0.25723
群益真善美基金                                                     15.63330   15.70670  -0.07340   -0.46732
群益馬拉松基金                                                    119.11000  119.78000  -0.67000   -0.55936
群益深証中小板基金                                                 11.58000   11.81000  -0.23000   -1.94750
群益創新科技基金                                                   32.57000   32.74000  -0.17000   -0.51924
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.58780    9.58810  -0.00030   -0.00313
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.82270    8.82740  -0.00470   -0.05324
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.44120   10.44150  -0.00030   -0.00287
群益華夏盛世基金-美元                                               9.72800    9.73320  -0.00520   -0.05343
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.16000   16.15000   0.01000    0.06192
群益奧斯卡基金                                                     29.58000   29.62000  -0.04000   -0.13504
群益新興金鑽基金-美元                                              11.77590   11.84850  -0.07260   -0.61274
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.06000    9.11000  -0.05000   -0.54885
群益葛萊美基金                                                     23.42000   23.57000  -0.15000   -0.63640
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.99000   22.04000  -0.05000   -0.22686
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.72000    7.71000   0.01000    0.12970
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.23000   14.27000  -0.04000   -0.28031
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.20130   11.19490   0.00640    0.05717
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.04090   11.04020   0.00070    0.00634
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.13680   11.12420   0.01260    0.11327
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.87860   10.87230   0.00630    0.05795
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.72320   10.72250   0.00070    0.00653
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.81590   10.80370   0.01220    0.11292
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.20120   11.19470   0.00650    0.05806
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.04130   11.04050   0.00080    0.00725
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.87860   10.87230   0.00630    0.05795
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.72280   10.72200   0.00080    0.00746
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.02780   13.02000   0.00780    0.05991
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.86850   11.86720   0.00130    0.01095
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.76470   11.76320   0.00150    0.01275
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.74520    8.74000   0.00520    0.05950
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.06750    9.06650   0.00100    0.01103
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.56590    8.56480   0.00110    0.01284
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.33130   10.33020   0.00110    0.01065
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.03170   10.03060   0.00110    0.01097
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       29.83000   30.00000  -0.17000   -0.56667
德信中國精選成長基金                                               11.98000   11.92000   0.06000    0.50336
德信台灣主流中小基金                                               19.64000   19.85000  -0.21000   -1.05793
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98430   11.98420   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   32.35000   32.52000  -0.17000   -0.52276
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.92670   10.91720   0.00950    0.08702
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.82710   10.81670   0.01040    0.09615
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71450   11.71430   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.43000   16.33000   0.10000    0.61237
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.03000   18.16000  -0.13000   -0.71586
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.66530   10.72640  -0.06110   -0.56962
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.12950   16.22080  -0.09130   -0.56286
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.29080    8.32370  -0.03290   -0.39526
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.23070   11.28730  -0.05660   -0.50145
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.20210   12.26360  -0.06150   -0.50148
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.06230   14.11820  -0.05590   -0.39594
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.31000   17.35000  -0.04000   -0.23055
摩根中小基金                                                       22.37000   22.52000  -0.15000   -0.66607
摩根中國A股基金                                                    15.19000   15.18000   0.01000    0.06588
摩根中國A股基金(美元)                                              11.84000   11.85000  -0.01000   -0.08439
摩根中國亮點基金                                                   13.17000   13.14000   0.03000    0.22831
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.68730   11.70530  -0.01800   -0.15378
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.95010   12.97650  -0.02640   -0.20344
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.92190    9.94440  -0.02250   -0.22626
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.61810   13.63900  -0.02090   -0.15324
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.70870   15.74060  -0.03190   -0.20266
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.59000   19.69000  -0.10000   -0.50787
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.59000   19.69000  -0.10000   -0.50787
摩根台灣增長基金                                                   50.25000   50.54000  -0.29000   -0.57380
摩根平衡基金                                                       27.81000   27.86000  -0.05000   -0.17947
摩根全球α基金                                                     18.86000   18.91000  -0.05000   -0.26441
摩根全球平衡基金                                                   16.41420   16.40020   0.01400    0.08536
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.54650    9.55100  -0.00450   -0.04712
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.67800   10.68360  -0.00560   -0.05242
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09580   10.10170  -0.00590   -0.05841
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.73460   11.74020  -0.00560   -0.04770
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.47740   10.48350  -0.00610   -0.05819
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.83830   10.87310  -0.03480   -0.32006
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.43350   14.47980  -0.04630   -0.31976
摩根亞洲基金                                                       60.64000   60.75000  -0.11000   -0.18107
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.53880    8.56890  -0.03010   -0.35127
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.08000   10.11760  -0.03760   -0.37163
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.92310    8.95650  -0.03340   -0.37291
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.99560   13.04140  -0.04580   -0.35119
摩根東方內需機會基金                                               19.19000   19.23000  -0.04000   -0.20801
摩根東方科技基金                                                   31.80000   31.83000  -0.03000   -0.09425
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.24000   12.29000  -0.05000   -0.40683
摩根金龍收成基金                                                   22.39000   22.41000  -0.02000   -0.08925
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13150   15.13130   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.00000   13.93000   0.07000    0.50251
摩根新金磚五國基金                                                 13.10000   13.15000  -0.05000   -0.38023
摩根新絲路基金                                                      9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
摩根新興35基金                                                     13.93000   13.98000  -0.05000   -0.35765
摩根新興日本基金                                                   23.29000   23.17000   0.12000    0.51791
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.43590    7.42150   0.01440    0.19403
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.83000    9.81180   0.01820    0.18549
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.66550    9.64810   0.01740    0.18035
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.44540   11.42310   0.02230    0.19522
摩根新興科技基金                                                   52.65000   52.96000  -0.31000   -0.58535
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.96270    8.98410  -0.02140   -0.23820
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.67930    9.71060  -0.03130   -0.32233
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.13120    9.16100  -0.02980   -0.32529
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.67790   10.70320  -0.02530   -0.23638
摩根龍揚基金                                                       33.44000   33.47000  -0.03000   -0.08963
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.20000   11.26000  -0.06000   -0.53286
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.93000   10.98000  -0.05000   -0.45537
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.19000   12.24000  -0.05000   -0.40850
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32620    9.33470  -0.00850   -0.09106
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.52720   11.53780  -0.01060   -0.09187
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.89000   20.87000   0.02000    0.09583
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61450   12.61430   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.95000   11.01000  -0.06000   -0.54496
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.66300   10.65930   0.00370    0.03471
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.68240   10.68010   0.00230    0.02154
聯邦中國龍基金                                                     25.75000   25.88000  -0.13000   -0.50232
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.72910   12.73920  -0.01010   -0.07928
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.87270   11.88140  -0.00870   -0.07322
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.76750   10.76890  -0.00140   -0.01300
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.52300   10.53140  -0.00840   -0.07976
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.87040    9.87770  -0.00730   -0.07390
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.94470    8.94580  -0.00110   -0.01230
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11540   10.11630  -0.00090   -0.00890
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.25300   10.24310   0.00990    0.09665
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.10620   10.15120  -0.04500   -0.44330
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.34030   10.37530  -0.03500   -0.33734
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.61680    9.65960  -0.04280   -0.44308
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.83570    9.86900  -0.03330   -0.33742
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.65340   11.67340  -0.02000   -0.17133
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.42140   11.43940  -0.01800   -0.15735
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.62870   10.63570  -0.00700   -0.06582
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.78030   10.79890  -0.01860   -0.17224
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.55180   10.56850  -0.01670   -0.15802
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.82000    9.82650  -0.00650   -0.06615
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.95400   23.00670  -0.05270   -0.22906
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.61170    9.68140  -0.06970   -0.71994
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.00120   10.06300  -0.06180   -0.61413
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.56690    9.63630  -0.06940   -0.72019
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.94370   10.00520  -0.06150   -0.61468
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22180   13.22160   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.90000   12.97000  -0.07000   -0.53971
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.87160   16.86760   0.00400    0.02371
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.89260   12.95540  -0.06280   -0.48474
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.53450   12.58260  -0.04810   -0.38227
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.93090   11.97670  -0.04580   -0.38241
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.39340   12.39150   0.00190    0.01533
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.55520   11.54610   0.00910    0.07881
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.60660   10.60510   0.00150    0.01414
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.71160    8.70480   0.00680    0.07812
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聯博大利基金                                                       35.76000   36.03000  -0.27000   -0.74938
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.46000   18.43000   0.03000    0.16278
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.57000   18.55000   0.02000    0.10782
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.37000   12.34000   0.03000    0.24311
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.35000   16.35000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.07000   12.07000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.90000   12.90000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.64000    7.63000   0.01000    0.13106
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.54000   15.57000  -0.03000   -0.19268
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.58000   11.62000  -0.04000   -0.34423
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.39000   14.44000  -0.05000   -0.34626
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.43000   14.47000  -0.04000   -0.27643
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.44000   14.49000  -0.05000   -0.34507
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.16000   15.20000  -0.04000   -0.26316
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.09000   21.13000  -0.04000   -0.18930
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.11000   19.15000  -0.04000   -0.20888
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.16000   13.18000  -0.02000   -0.15175
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.99000   15.02000  -0.03000   -0.19973
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.97000   16.00000  -0.03000   -0.18750
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.91000   14.94000  -0.03000   -0.20080
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.93000   14.96000  -0.03000   -0.20053
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.85000   12.87000  -0.02000   -0.15540
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          15.00000    0.00000  15.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.96000   12.98000  -0.02000   -0.15408
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.46000   13.49000  -0.03000   -0.22239
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.53000   19.53000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.27000   18.26000   0.01000    0.05476
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.20000   14.19000   0.01000    0.07047
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.15000   13.14000   0.01000    0.07610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.17000   14.18000  -0.01000   -0.07052
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.25000   14.26000  -0.01000   -0.07013
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.03740   15.03730   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.17400   11.15970   0.01430    0.12814
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.04650   14.03450   0.01200    0.08550
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58460    7.57480   0.00980    0.12938
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.31000   14.30000   0.01000    0.06993
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.46000   14.45000   0.01000    0.06920
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.19810   10.19590   0.00220    0.02158
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.68920   10.64350   0.04570    0.42937
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.22000   10.21530   0.00470    0.04601
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.23310   10.22180   0.01130    0.11055
瀚亞中小型股基金                                                   20.47000   20.59000  -0.12000   -0.58281
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.41000   12.43000  -0.02000   -0.16090
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.11000   13.12000  -0.01000   -0.07622
瀚亞巴西基金                                                        6.38000    6.38000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                       39.70000   39.71000  -0.01000   -0.02518
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.43000   11.44000  -0.01000   -0.08741
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.07480   11.10400  -0.02920   -0.26297
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.69340   10.72010  -0.02670   -0.24906
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.56250   12.58830  -0.02580   -0.20495
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.54470   10.55260  -0.00790   -0.07486
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.13500    7.15420  -0.01920   -0.26837
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.85140    7.87100  -0.01960   -0.24902
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.00780    8.02430  -0.01650   -0.20563
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.93060    6.93580  -0.00520   -0.07497
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.57930    8.59690  -0.01760   -0.20472
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.77680    8.80020  -0.02340   -0.26590
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.18060    9.20360  -0.02300   -0.24990
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.94220    8.96050  -0.01830   -0.20423
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.15000   12.22000  -0.07000   -0.57283
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.78000   11.84000  -0.06000   -0.50676
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.53000   11.57000  -0.04000   -0.34572
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.70410   10.71410  -0.01000   -0.09333
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.92700    9.94520  -0.01820   -0.18300
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.84510    9.86260  -0.01750   -0.17744
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.92090    9.93020  -0.00930   -0.09365
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.94000   14.93000   0.01000    0.06698
瀚亞印度基金-美元                                                  14.11000   14.10000   0.01000    0.07092
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.52000   31.48000   0.04000    0.12706
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.16000    9.10000   0.06000    0.65934
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.76000   13.78000  -0.02000   -0.14514
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.09000   11.11000  -0.02000   -0.18002
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.96000   11.99000  -0.03000   -0.25021
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.25000   15.27000  -0.02000   -0.13098
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.06000    7.08000  -0.02000   -0.28249
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.20000   12.23000  -0.03000   -0.24530
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.47870   12.48780  -0.00910   -0.07287
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.92560   13.80030   0.12530    0.90795
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.44310   11.44970  -0.00660   -0.05764
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.20930   11.20840   0.00090    0.00803
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.80210   12.77830   0.02380    0.18625
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.07270    9.07890  -0.00620   -0.06829
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.53090    9.44510   0.08580    0.90841
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.10810    9.11330  -0.00520   -0.05706
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.91040    8.90970   0.00070    0.00786
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.40470    9.38670   0.01800    0.19176
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.98070   14.98430  -0.00360   -0.02403
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.68610   10.70200  -0.01590   -0.14857
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.34980   10.36380  -0.01400   -0.13509
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.69240   12.69550  -0.00310   -0.02442
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.72000   10.76000  -0.04000   -0.37175
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.19000   20.45000  -0.26000   -1.27139
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62340   13.62320   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 30.20000   30.21000  -0.01000   -0.03310
瀚亞高科技基金                                                     56.98000   57.35000  -0.37000   -0.64516
瀚亞理財通基金                                                     26.51000   26.56000  -0.05000   -0.18825
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
瀚亞菁華基金                                                       21.37000   21.43000  -0.06000   -0.27998
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.24480   14.23510   0.00970    0.06814
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.40380    9.39750   0.00630    0.06704
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.00230   11.00710  -0.00480   -0.04361
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.34600   11.24120   0.10480    0.93228
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.32340   10.31600   0.00740    0.07173
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.57910   10.55240   0.02670    0.25302
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.22440    8.22800  -0.00360   -0.04375
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.97120    7.89770   0.07350    0.93065
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.88290    8.88600  -0.00310   -0.03489
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.34300    8.33710   0.00590    0.07077
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.06680    8.04650   0.02030    0.25228
瀚亞電通網基金                                                     14.86000   14.98000  -0.12000   -0.80107
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.11780   14.09920   0.01860    0.13192
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.63020   10.62260   0.00760    0.07155
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93860    9.93140   0.00720    0.07250
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.54030   11.52510   0.01520    0.13189
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.15440   10.14710   0.00730    0.07194
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.02740   10.01420   0.01320    0.13181
瀚亞歐洲基金                                                       10.56000   10.69000  -0.13000   -1.21609
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