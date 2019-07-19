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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                         108/07/18  108/07/17  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                       22.41840   21.95460   0.46380    2.11254
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   22.97190   22.49680   0.47510    2.11186
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                 15.57000   15.28000   0.29000    1.89791
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                      12.66000   12.43000   0.23000    1.85036
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                 43.71010   43.16220   0.54790    1.26940
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金            44.04790   43.51570   0.53220    1.22301
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                  42.20760   41.70540   0.50220    1.20416
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金       44.34040   43.81760   0.52280    1.19313
復華美國20年期以上公債ETF基金                                     67.61970   66.82280   0.79690    1.19256
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金      43.62680   43.12080   0.50600    1.17345
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                             43.03460   42.53960   0.49500    1.16362
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                     42.30760   41.82540   0.48220    1.15289
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司  40.78150   40.33260   0.44890    1.11300
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級   43.99850   43.51630   0.48220    1.10809
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                              42.07130   41.61760   0.45370    1.09016
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                   42.64290   42.18390   0.45900    1.08809
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                              44.84680   44.36480   0.48200    1.08645
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                    41.70550   41.26260   0.44290    1.07337
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                 42.74460   42.29750   0.44710    1.05704
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                             66.65740   65.96320   0.69420    1.05240
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                         45.55650   45.08800   0.46850    1.03908
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金          44.73400   44.27750   0.45650    1.03100
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                46.46460   45.99070   0.47390    1.03043
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金           42.45710   42.04140   0.41570    0.98879
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                 45.47300   45.02860   0.44440    0.98693
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金        45.17990   44.74420   0.43570    0.97376
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基  44.46900   44.04130   0.42770    0.97113
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金         40.05510   39.67080   0.38430    0.96872
群益10年期以上金融債ETF基金                                       42.19010   41.78600   0.40410    0.96707
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金             45.18540   44.75710   0.42830    0.95694
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