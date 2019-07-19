[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/07/18 108/07/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.41840 21.95460 0.46380 2.11254 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.97190 22.49680 0.47510 2.11186 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.57000 15.28000 0.29000 1.89791 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.66000 12.43000 0.23000 1.85036 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.71010 43.16220 0.54790 1.26940 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.04790 43.51570 0.53220 1.22301 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.20760 41.70540 0.50220 1.20416 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.34040 43.81760 0.52280 1.19313 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.61970 66.82280 0.79690 1.19256 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.62680 43.12080 0.50600 1.17345 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.03460 42.53960 0.49500 1.16362 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.30760 41.82540 0.48220 1.15289 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.78150 40.33260 0.44890 1.11300 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.99850 43.51630 0.48220 1.10809 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.07130 41.61760 0.45370 1.09016 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.64290 42.18390 0.45900 1.08809 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.84680 44.36480 0.48200 1.08645 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.70550 41.26260 0.44290 1.07337 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.74460 42.29750 0.44710 1.05704 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.65740 65.96320 0.69420 1.05240 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.55650 45.08800 0.46850 1.03908 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.73400 44.27750 0.45650 1.03100 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.46460 45.99070 0.47390 1.03043 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.45710 42.04140 0.41570 0.98879 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.47300 45.02860 0.44440 0.98693 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.17990 44.74420 0.43570 0.97376 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.46900 44.04130 0.42770 0.97113 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 40.05510 39.67080 0.38430 0.96872 群益10年期以上金融債ETF基金 42.19010 41.78600 0.40410 0.96707 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.18540 44.75710 0.42830 0.95694 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------