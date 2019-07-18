能源盤後—美原油庫存減少不如預期 石油產品庫存增加 期油挫至2週低點

週三 (17 日) 交易，EIA 報告顯示，上週美國原油庫存量連續第五週下降，但下降程度卻不及市場預期，且石油產品庫存量上升，致使原油期貨價格下跌至近 2 週低點。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 84 美分或 1.5%，收每桶 56.78 美元，為最前月契約自 7 月 3 日以降最低收盤價。週二跌幅 3.3%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 69 美分或 1.1%，收每桶 63.66 美元，為最前月契約自 7 月 4 日以降最低收盤價。該契約早盤原走高，但爾後追隨 WTI 而轉跌。

美伊關係

針對伊朗導彈計畫的談判進度也可能對今日原油價格構成壓力。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「石油交易商知道，如果石油制裁可望解除，那麼價格就看跌。」

外媒報導，美國參議員 Rand Paul 籲請川普總統與伊朗外交部長 Javad Zarif 坐下來開會，以解開美伊之間的緊張局勢。

Flynn 表示，「Paul 一直反對捲入外國事務，這表明川普是認真想與伊朗達成協議，並讓伊朗石油注入市場，注入這個需求已經悲觀的市場。」

EIA 報告

上週美國原油庫存連續第五週下降，但下降程度不及預期，甚至石油產品庫存上升。

EIA 週三公布，7 月 12 日止的一週，原油庫存量下降 310 萬桶，但 S&P Global Platts 調查，分析師原預期下降 420 萬桶。API 週二則公布原油庫存下降 140 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 指出，受颶風影響，產量和進口量下降，這一點抵消了煉油廠活動的下降，因此原油庫存量下降程度不如於預期。「下週的報告可能會更加感受颶風巴里的影響。」

安全和環境執法局週三稱網路斷線，故尚未公佈墨西哥灣產量的最新情況，但石油生產自上週末起已有改善，截至週二墨西哥灣石油產量中斷比例已下降至 58%。

Smith 指出，「隱含需求穩步下降，這讓汽油和蒸餾油庫存紮實上升。石油產品庫存大增，推使整體報告看跌。」

EIA 報告指出，上週汽油庫存增加 360 萬桶、蒸餾油庫存增加 570 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師先前預期汽油庫存同期下降 150 萬桶、蒸餾油庫存增加 30 萬桶。

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