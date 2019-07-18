台股盤後—蘋概領跌電子軟腳 台積電獨力難撐 跌破10800點回測月線

台股受到美中貿易協商再添變數，市場態度保守，今 (18) 日延續昨日修正格局，雖然台積電法說會前股價走揚，但其餘蘋概股及電子族群走弱下，指數終場下跌 29.2 點，收 10799.28 點，跌破 10800 點關卡，回測月線，今日成交量也持續量縮，來到 1044.26 億元。

台積電今日召開法說，買盤提前進駐，終場上漲 0.8%，不過其餘蘋概股表現不佳，鴻海、大立光均收黑，玉晶光下挫近半根跌停，臻鼎 - KY、可成均下跌 2.6%，廣達、和碩也是同步收跌。

至於其餘大型電子股方面，被動元件大廠國巨以及華新科，今天也均有 2-3% 的跌幅；IC 設計大廠聯發科及矽力 - KY 均下跌 2.5%、瑞昱也下跌 1.8%；面板雙虎中的群創下跌 3.8%、友達也跌 1.7%，整體電子族表現普遍疲弱。

在大震盪下，今日資金也流向避險概念族群，像是食品股佳格今天漲 1.5%、成衣廠聚陽也漲 1.2%，台灣高鐵、統一超、興富發也是同步逆勢收紅。

此外，ABF 載板需求看俏，今日相關個股也挺身而出，欣興大漲逾 6%，南電也漲 1.4%，也帶動 PCB 的華通、晟鈦、健鼎、高技等收漲，整體族群相較大盤表現強勢。

法人指出，美國川普政策髮夾彎，恐導致美中貿易協商再次陷入泥沼，勢必影響多頭信心，加上近期是除權息旺季，在市場保守下，更不利填息行情，指數向上也面臨壓力，預估短期維持橫向整理，接下來進入財報及法說會旺季，預計將以個股表現為主。