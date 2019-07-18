俄羅斯修圖程式火爆引美國擔憂 參議員要求FBI介入調查

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年7月18號17點40分

你猜想過自己變老、變臉、變性別的模樣嗎？近來由於許多名人都參與了「FaceApp 挑戰賽」，引爆了一款應用程式 FaceApp 的流行，但由於此一 app 是由俄羅斯開發商創建，引發了對相關隱私的擔憂。

美國參議員 Chuck Schumer 週三 (17 日) 致信聯邦調查局局長，要求 Christopher Wray 進行調查，了解相關數據是否會落入俄羅斯政府或與克里姆林宮有關的第三方公司手上，帶給美國國家安全和隱私風險。

FaceApp 已經開發超過 2 年，但近日的流行讓它受到高度關注，以及他們如何使用所取得數據及圖片的擔憂。一個關注點在於，程式是否會在未經許可之下，取得用戶其他的照片—研究人員發現，此一擔憂並沒有根據。

儘管如此，資安專家對此一應用程式的看法仍舊分歧，他們認為，程式不太可能藉此竊取用戶所有照片，但並非沒有風險。

民主黨似乎特別在意，知情人士透露，民主黨全國委員會 (DNC) 週三公開警告，由於風險較高，黨內總統競選期間，不應使用「俄羅斯人」開發的應用程式。

消費者報告隱私和技術政策主管 Justin Brookman 表示，粉絲使用此一程式時，應特別關注其用戶協議，謹慎上傳敏感數據。預計這家公司並不會特別注重隱私，但使用其程式，必須接受讓他們取得廣泛的權力，用上傳的照片做任何事情。

DNC 的首席安全官 Bob Lord 表示，這個應用程式允許用戶對人物照片進行不同的轉換，例如將人物老化。不幸的是，這種新穎性並非沒有風險—FaceApp 是由俄羅斯人開發的。