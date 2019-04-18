憂引發「嚴重國安風險」 FCC主席反對中國移動進入美國市場

根據《彭博社》報導，美國聯邦傳播委員會 (FCC) 主席 Ajit Pai 日前呼籲，應否決中國移動 (China Mobile) 在美國市場營運的申請，否則恐引發「嚴重的國家安全及執法風險」。

中國移動是全球最大行動電信集團，其官網資料顯示，截至今年 2 月為止，總用戶數已逼近 9.3 億；多年來，中國移動不斷想打進美國市場，數度提出在美營運申請，但 Ajit Pai 於週三透過電子郵件發表聲明，稱擬於 5 月 9 日舉行投票，禁止中國移動在美註冊的子公司營運。

Pai 在聲明中指出，保護美國的通信網路，對國家安全至關重要，在審查各項證據，並與其他聯邦機構交換意見後，「我們認為，中國移動在美申請電信業務營運，恐引發嚴重的國家安全和執法風險。」

中國移動透過電子郵件發表回應，稱「我們的營運，皆依循相關法令規定，且並無任何可能導致『嚴重國家安全和執法風險』的行為。」

中國移動也強調，若 FCC 投票通過並駁回申請，中國移動會向美國聯邦法院要求，對 FCC 的決定進行審查。

招商證券 (China Merchants Securities) 分析師 Kevin Chen 表示，FCC 反對中國移動在美營運，並不令市場感到意外，「投資人最在乎的，是中國移動在 5G 上的國內發展，而非海外拓展。」

中國移動今 (18) 日股價收跌 0.39%，至 75.70 港幣。