區塊鏈試驗麥當勞、雀巢也參一腳盼提升數位廣告投放透明度

為了提升網路投放廣告的透明度，速食業龍頭麥當勞、食品大廠雀巢和維珍媒體公司（Virgin Media）加入了一項新的區塊鏈試驗計畫，由英國聯合數位廣告交易標準組織「Joint Industry Committee for Web Standards (Jicwebs)」所發展推動，目標是評估將區塊鏈用於數位廣告的可能性。

Jicwebs 的試驗計畫最早是在今年 5 月宣布，迄今已有多家全球大型企業的媒體部門參與，包括 Zenith、OMD UK 與 Manning Gottlieb OMD，這些公司將評估區塊鏈在今年底之前用於數位廣告產業的能力與可行性。

具體來說，這些媒體機構將以提升廣告供應鏈中的信任度和透明度為前提，來檢視區塊鏈的應用潛力，還會評估這項技術能否用來提高運營效率和投資報酬率。

麥當勞資深媒體和預算經理 Kat Howcroft 表示：「這項技術讓我們有機會看到，我們對數位供應鏈進行投資的真實透明情況。我們也亟欲瞭解它對投資報酬率和效率所產生的潛在影響。」

目前，這項試行計畫已獲得倫敦科技企業 Fiducia 的支持。Jicwebs 指出，若測試結果成功，他們將針對如何把區塊鏈解決方案整合入數位廣告產業，來對產業界進行諮詢。

另外，日本汽車製造商豐田早在 2018 年底就已與區塊鏈廣告分析業者 Lucidity 結盟，希望消除在購買數位廣告時遭遇到詐欺行為。

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