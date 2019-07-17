IBM 區塊鏈專利數量 1 年增長 300%

自去年以來，科技巨頭 IBM 在美國所獲得的區塊鏈專利數量增長了 300%，使得 IBM 在美國專利增長方面成為領頭羊。根據加密貨幣和區塊鏈公關公司 Guerilla Buzz 聯合創始人 Yuval Halevi 所收集的數據，IBM 的活躍專利數量遠勝於其他知名科技公司，這包括：Intel、Microsoft 和 Dell。他表示，「僅用了一年時間，IBM 區塊鏈專利數量就增長了 300％。當全球大型科技公司也都將大量資源用於開發區塊鏈部門時，這就說明了市場潛力。」

加緊監管措施 英國 FCA 刊登兩項加密貨幣相關職缺

英國金融市場行為監管局（FCA）近日發布「加密信息助理」和「加密資產專家主管」兩個職缺的招聘啟事。長期以來，FCA 致力於研究一系列的加密貨幣相關項目，更計劃在數個月內針對加密貨幣相關領域發布廣泛的指導意見，旨在為市場參與者提供監管清晰度。此次招聘表明，FCA 正準備對加密資產和潛在的濫用行為進行更嚴格的審查。

因應社群需求 借貸平台 Compound 宣布支援 WBTC

去中心化借貸平台 Compound 宣布已在平台上架 WBTC ，以響應今年 1 月 Compound 社群的投票要求。據了解，WBTC（Wrapped BTC）是一種與比特幣 1：1 錨定的 ERC-20 代幣，以藉此追蹤比特幣的價格走勢。據該公司稱，該代幣目前已經成功部署在 Compound 協議上，允許用戶借入並獲得利息。

調查：幣安駭客已清算 1.8087 枚比特幣

區塊鏈分析機構 Coinfirm 調查顯示，加密貨幣交易所幣安於今年 5 月被盜的比特幣已流向多個不同的錢包。Coinfirm 通過分析交易活動發現，駭客正將他們從幣安所盜取的加密貨幣轉換成法幣，並已經開始在各大交易所清算比特幣。Coinfirm 共同創辦人 Grant Blaisdell 表示：「我們針對駭客所使用的主鏈進行分析後，得知他們正在 Bitfinex、Bitmex 等共 9 家所交易所清算了至少 1.8087 枚比特幣。

瑞銀高管：區塊鏈被廣泛採用尚需 3 到 7 年

路透社近日報導，區塊鏈技術到目前為止，尚未向投資者交出滿意的「成績單」。報導對各大公司過去 4 年所推出的 33 個項目進行回顧評估，至少有十幾個項目仍處於測試階段，而那些設法完成則是的項目至今尚未實現廣泛採用，示意區塊鏈技術在得到更廣泛的採用前，還有很長一段路要走。瑞銀集團投資銀行戰略投資主管 Hyder Jaffrey 說，「這是市場轉型，不是宇宙始源大爆炸」。他認為，在區塊鏈有能力造成重大影響之間，至少還需經歷「3 至 7 年」。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 7 月 17 日重點：IBM 區塊鏈專利數量 1 年增長 300% 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』