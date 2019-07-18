歐股盤前─美中貿易談判陷停滯 指數期貨走跌

美中貿易磋商陷入停滯，加上企業財報表現好壞參半，市場擔憂情緒升溫，今 (18) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週四下午 2 點 40 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.40%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.38%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.41%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.56%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.79 %，深證成指下跌 1.30%；南韓 Kospi 指數下跌 0.33 %，日經 225 指數下跌 1.97%；台股收跌 29.2 點，至 10799.28 點。

美中貿易談判陷入停滯的消息，引發市場疑慮，週三美股收低，道瓊工業指數收跌 115.78 點 (0.42%)，至 27219.85 點；標普 500 指數收跌 19.62 點 (0.65%)，至 2984.42 點；那斯達克指數收跌 37.59 點 (0.46%)，至 8185.21 點。

自美國總統川普和和中國國家主席習近平，上月於 20 國集團 (G20) 峰會會晤以來，兩國迄今仍未舉行貿易團隊的面對面會談；雖然川普宣稱，美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為，但截至目前為止，政府內部尚未就可向華為銷售的產品，取得共識。

美國商務部長羅斯日前指出，包括竊取智慧財產權、結構性改革和產業補貼等議題，仍待解決；此外，若中國違反貿易協議規範，美國該如何執行懲罰，也是一大問題，「這會是一套漫長、複雜的程序。」

美國聯準會 (Fed) 週三發布褐皮書報告，稱近期美國經濟仍維持溫和成長，雖然貿易不確定性，可能造成負面影響，但前景尚屬樂觀。

Fed 主席鮑爾日前表示，Fed 正密切關注可能導致美國經濟下滑的各種風險，必要時將採取適當行動，維持經濟擴張；此說法與他上週在國會發表的證詞相符，再度強化了市場對降息的預期。

鮑爾說，貿易發展和全球經濟成長，面臨更多不確定性，Fed 決策官員對於通膨率長期低於 2% 目標值一事，感到擔憂。