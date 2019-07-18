台股高檔震盪 五分鐘選出輪漲股

文．理周教育學苑

Ｑ：中美貿易戰傳出停戰消息，市場預期七月美國可能降息，美股在雙重利多條件下屢創新高。反觀台股，五月初下跌不少投資人被套牢，波段雖然往上漲，但來到起跌重要關卡賣壓沉重，遲遲無法創新高，在台股高檔震盪的環境背景下，投資人要怎麼選擇好的股票呢？股票能夠抱很久嗎？

Ａ：台股目前來到前波起跌位置，由於量能一直無法放大，投資人追高意願不大，短線上預計會在一○五○○至一○九○○附近震盪整理。這種高檔震盪的盤型，個股通常會輪動輪漲呈現，操作策略上，建議尋找盤整後剛發動的股票，再搭配籌碼短線進出來操作。

實務上找到盤整後剛發動的股票，最常見方式是「帶量長紅突破」，有價有量表示有人願意投入更高價格去買進股票，選股軟體中，可以用「成交量大幅增加」及「股價創半年新高」來做第一步篩選。

第二步要確認買進股票是散戶還是法人大戶，如果是法人大戶買進，後勢股價續漲力機率較高，法人選股，通常是把公司的基本面研究透徹，讓我們免於買到地雷股。在券商的軟體指標中，可以利用「外資買賣超」及「投信買賣超」來做篩選，如果外資及投信買賣超同時為正，表示兩大法人皆看好這支股票，當然也後勢可期。

例如附圖大統益 (1232) 在藍色方框中成交量跟之前相比大幅增加，且股價創半年新高，之後外資布局買進，到了灰色虛線附近外資及投信都有買超訊號，而股價也順勢再次上攻。在大盤高檔震盪背景下，利用上述簡單兩步驟，相信你也能找到發動飆股，為自己加薪！

來源：《理財周刊》 986 期

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