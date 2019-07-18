網家：下半年動能暴衝

【撰文／陳子榕】

網家 (8044) 第一季終結連 6 季虧損首度轉盈後，其子公司商店街第二季營益率已轉正，為網家第二季獲利添續航力；進入下半年電商傳統旺季，網家已規劃於 8 月推出全新娛樂購物盛典，第四季還有傳統電商購物節接棒，營收逐季創高可期，估計獲利也可望逐季成長，全年將擺脫去年大虧窘境。

網家 6 月營收創同期新高

網家 6 月營收為 29.7 億元，月減 2.41％、年增 6.21％；累計上半年合併營收為 180.3 億元，較去年同期成長 12.5％。網家 6 月生日慶活動集結國內、外上百家品牌促銷，品牌策略帶動業績增長，月營收創下歷年同期新高；於非 3C 領域則持續溝通大型品牌，攜手台灣米其林輪胎開設旗艦店，更與韓國農協 Hanaro 流通公司結盟，開啟進出口台韓商品商機，建立消費市場差異化；旗下 PChome 24h 購物 App 首頁改版，購物體驗升級，活躍會員年增達 42％，帶動業績向上攀升；隨著時序逐漸邁入傳統旺季，下半年營運可望延續強勁動能。

網家預期今年將重返獲利

網家過去兩年進行了一場電商龍頭保衛戰，並且為營運調整期，目前調整期已完成，並已取得有利的市場位置，預計今年所有子公司將恢復到過去健康獲利模式。法人預估，網家今年整體營運將可望重返獲利。

網家子公司商店街於 2017、2018 年進行了一場電商龍頭保衛戰，導致推銷費用暴增，也使得營運出現虧損，但從長期來看，這場保衛戰比短期的盈虧更重要；目前，商店街已取得有利的市場位置，現在是手機平台最大的玩家，補貼也在去年底結束，今年第一季虧損已降至 4,000 萬元，預計全年度獲利將轉正。

來源：《萬寶週刊》 1342 期

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