【撰文／蔡明彰】

同一個台股卻個股兩樣處境，不少產業面臨比金融海嘯更惡劣的景氣衰退，太陽能、被動元件、工具機是代表性慘業。

太陽能大裁員

企業大舉裁員肯定是淪入慘業的重大警訊。國內太陽能廠員工人數近 2 年縮減 6000 人，去年營運多面臨虧損窘境，合計虧損 200 億元。根據各公司年報，茂迪 (6244) 去年員工大減 2161 人，減幅高達 46.6％，綠能 (3519) 減 740 人，中美晶 (5483) 減 683 人，益通 (3452) 減 415 人，國碩 (2406) 減 370 人，元晶 (6443) 也減 125 人。最令人吃驚是由昱晶、新日光、昇陽科三大太陽能台廠合併共組成的聯合再生能源 (3576) 也於 7 月初宣布湖口廠將裁員 239 名員工，理由不堪電池業務虧損。聯合再生獲蔡政府力挺，國發基金透過私募投資 13.9 億元，並取得 1 席董事。國發基金去年賺 157 億元，但 84％收益來自台積電(2330)，就總資產 5600 億元規模的投報率僅 2.8％，約相當美國 10 年期公債的殖利率。為何國發基金的操盤績效不出色，與投資太多前途無亮的產業有關。企業裁員對景氣是中長空，但對股價有時呈現短多，因為人事成本下降。聯合再生宣布裁員後跌到 8.45 元，破底翻站回 9 元，為什麼？注意國發基金注資聯合再生是每股 8.32 元，跌破這價位將有反彈，可是產業前景堪慮不會有中長多行情。

外資降國巨目標價

被動元件龍頭國巨 (2327) 高雄大社廠今年 3 月曾傳裁員，但公司表示是正常淘汰績效不佳的員工，近來再傳出電容二廠再裁 360 人，又遭公司否認。國巨裁員的消息從 3 月傳到 7 月，2 月底股價高點還有 386 元，曾跌到最低 240.5 元，現在反彈至 270 元左右。

來源：《萬寶週刊》 1342 期

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