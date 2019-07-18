〈銀行攻特色分行〉歐美銀行早有變身趨勢 創新才能提升分行存在價值

數位金融和電子支付崛起，民眾透過手機 APP 和網路銀行就能辦理許多銀行業務，其實歐美許多銀行早在多年前就以「變身」的特色分行來推廣業務，例如美國消費金融業者第一資本 (Capital One) 已有 31 家咖啡分行。台灣銀行業近年也吹起特色銀行風，以提升分行存在價值。

數位金融年代，經營「分行」成本越來越高，許多銀行，尤其外商銀行紛紛在「砍分行」數目。北富銀董事長陳聖德就曾表示，數位年代，分行若無法發揮「社區」特色，分行存在價值就會降低，每個分行若能與周圍社區緊密聯繫，才能提高價值。

北富銀目前全台特色型分行有 4 家：新莊悍將分行、瑞湖勇士分行、桂林艋舺分行、城東 e 家人分行，各有不同主題及特色，預計明年還會持續推出新的特色分行。

若要說到最具代表性的特色分行，莫過於全台第一家家庭式智慧分行「e 家人分行」，該分行為北富銀首度跨界與鴻海集團及亞太電信攜手合作，將暖科技應用在人臉辨識、體感互動、智慧撲滿等智能服務，同時還有全台最大室內智慧森木水族箱，將「家庭、金融、科技」深度結合。

北富銀表示，今年改裝分行每日平均來客數為 233 人，較去年成長約 20%。特色分行平均來客數為 285 人，相對較一般分行上升 22%。

除了行舍改裝之外，北富銀也致力於在地化經營，下半年於七夕將在中南部 7 家分行進行「LOVE 7 大串連活動」，教師節於台南分行舉辦「公益來祈願 府城玩智慧」、花蓮分行「月圓人團圓 後山慶中秋」、羅東分行 「享壽重陽 樂活久久」、台中分行結合台中市政府爵士音樂季、桂林分行雙 11 光棍節「脫單不孤單 向月老祈緣」、員林分行「溫馨聖誕節 公益不止息」，多元且豐富的活動內容，誓言要顛覆民眾對銀行的想像，實踐「金融即生活」概念。

玉山銀行也積極搶攻特色銀行商機，在北部的新板特區設立「藝術分行」、台中有「音樂分行」，花蓮則設全台唯一的「黑熊分行」。其中，「黑熊分行」是國內首家動物保育特色分行，玉山銀行花蓮分行融合保育與生態多樣性，倡導人與大自然、野生動物共生共存的理念。

玉山銀行表示，台灣黑熊已被列入瀕臨絕種的保育類野生動物，而花蓮縣大分山區是全台灣黑熊密度最高的區域，被暱稱有熊國，玉山銀行花蓮分行以「台灣黑熊」為主題，就是希望讓台灣黑熊保育概念向下扎根。

特別打造的花蓮黑熊主題分行，在空間設計上，一走入分行大廳，就有大型黑熊公仔迎賓，而在營業大廳等候區設有影音專區，配置大型液晶電視播放由玉山國家公園管理處發行的玉山育熊記錄片，更特別的是，營業大廳一隅還設有「黑熊小學堂專區」，融入豐富多元的台灣黑熊保育資訊，讓顧客申辦金融相關服務之際，也能閱讀保育知識。

不只民營銀行，老行庫也紛紛跟上此趨勢，台企銀萬華分行去年特別將艋舺地區在地文化元素融入分行，規劃陳設、播放艋舺在地文化相關影片，讓傳統營業大廳融入艋舺地區的歷史文化脈絡。



此外，台企銀也持續強化發展金融數位化服務，積極提升金融服務品質不遺餘力，於萬華分行建置 SmartTable、預約取號、預約交易及 ATM 跨行存款等多項數位化設備，以數位科技結合業務流程，將傳統金融服務再升級。

金管會在 6 月底公布的金融機構申設名單，國內首度出現沒有銀行申請增設分行的現象，反映出的就是金融科技浪潮下，民眾到實體銀行的需求下降，應運而生的就是各銀行除了以往只在金融產品的設計比拚，提升分行存在價值，進而挹注到業績的提升更是新趨勢。