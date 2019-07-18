飯店過剩壓力緩+海外獲利 晶華除息日早盤填息約2成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年7月18號9點52分

連鎖飯店業晶華 (2707-TW) 今 (18) 日除息，每股配現金股利約 11.0179 元，除息參考價 177 元，早盤以 178 元開出後，一度漲上 179.5 元，填息率約 20%，穩邁填息路；展望後市，晶華董事長潘思亮認為，國內飯店供給過剩壓力可望減緩，晶華後續有海外投資收益和權利金認列，獲利動能無虞。

展望整體飯店市況，潘思亮表示，儘管今年還是供過於求狀態，不過，旗下晶英、捷絲旅品牌仍積極尋找海內外新據點，「有很多案子討論評估中」。

潘思亮看好，來台商務觀光正持續增加，接下來台灣有望迎來 20 年第一次商務人口大幅成長的趨勢，而隨著台商回流潮，也可望因此帶動商用和廠辦的需求，讓原先的飯店投資轉移到其他商用不動產，緩和飯店供給過剩趨勢。

除了國內市況逐漸回穩，晶華獲利面還有來自海外的挹注，預計 7 月底前公告投資東京目黑區的不動產處分利益，明年還有越南富國島、波士頓麗晶海景豪邸的權利金挹注，獲利動能無虞。

潘思亮日前曾指出，看到「季季配股息」已成為國際趨勢，可快速反映營運獲利表現，是很不錯的做法，可能是未來晶華會採取的股利政策。