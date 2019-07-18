台積電開啟派息季 股利優勢或緩衝台幣季節性匯出利空

台灣股利王台積電 (2330-TW) 將開啟一年一度的台股公司派息高峰。對於歷年面臨股利季匯出壓力的台幣而言，市場人士認為，在美歐央行可能再次走向降息、寬鬆政策下，台灣高股息題材可能重新吸引投資者的目光，今年的外資股利匯出力道可能較去年緩和。

台積電周四將公佈第二季財報及派發上年度的股利逾 2000 億元台幣。觀察過去 20 年的台幣走勢，在台積電發放股利當天有 16 年台幣是以下跌作收，而在公司去年派出同規模股利的第二天，台幣更是爆量跌至 16 個月最低。在台積電為主的台股派息高峰 7 月份，過去 10 年間台幣僅有三次走升。

彭博採訪的分析師及市場交易人員認為，從整體台股看，因為市場預期聯準會將開啟自 2008 年以來首次降息，已經讓十年期美債殖利率下跌至約 2% 附近，超過 4% 的台股股利率顯得格外有吸引力，外資領到分紅後再投資台股的誘因增加。

白：台股股利殖利率 藍：美債十年期殖利率 圖片：Bloomberg

台股股利殖利率和十年期美債殖利率的利差，已在 6 月重新走高至 2016 年以來最大，而市場高度預期的 7 月底聯準會降息，或讓兩者利差進一步擴大。

「現在最大的問題是沒東西可以投資，」德國商業銀行駐新加坡經濟學家周浩在訪問中說。

周浩表示：「(外資) 匯出力道可能短暫且微弱。」他認為若美元走弱，台幣兌美元 7 月底有望升至 30.80。

據台北外匯，台幣兌美元周三收跌 0.11%，報 31.075 元台幣。相較於去年 6-7 月台幣連續下挫合計逾 2%，上月台幣兌美元升值 1.7%，本月至今幾近持平。

資金大挪移

台新銀行首席外匯分析師陳有忠表示，由於聯準會即將降息，台幣自 6 月中下旬已經開始走強，主要是熱錢流入許多亞幣，包括直接受到貿易戰衝擊的人民幣在這段期間也是上漲，顯示資金大挪移。

「亞洲股利報酬率還是比較有吸引力，」陳有忠說。「在這個題材下，可以消彌往年遇到股利發放讓台幣偏貶的壓力。」 他預估今年外資拿到股利匯出的比例可能降至五成，低於過去幾年的六成，而且在未來幾個月也可能重新投入台股。

對比亞太地區各市場股利率，據彭博數據，截至周三收盤，台股過去 12 個平均股利率為 4.17%，在 16 個主要股市中排名第三。

定存概念股

當然，企業獲利及股價展望也是評估投資的重要因素。台股市值第一的台積電通常為本地投資者視為相對穩定的「定存概念股」，公司股價今年以來在中美貿易酣戰中上漲 12%，與大盤同步。

該公司將於周四台股收盤後公佈第二季財報及第三季展望。根據彭博匯總分析師的預估，第三季營收將較第二季成長 15%，營運有望從上半年的低迷中反彈。

美銀美林的分析師 Robin Cheng 及 Mike Yang 也看好台積電有望在 2020 年維持派發至少每股 10 元台幣股利以吸引投資人。

外資持股比重約 77% 的台積電自今年度起將改為按季派發股利，因此除了周四將派發上年度的 8 元股利，10 月份將再派發今年第一季度的 2 元。合計今年台積電將發出約 2600 億元股息，佔台灣上市櫃企業預估今年共約 1.5 兆元的約 17%。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)