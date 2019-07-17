三大法人合賣51.6億元 法說前夕台積電遭賣近8000張

台股今 (17) 日在電子、傳產權值股走弱拖累下，回測 10800 點，加權指數終場以 10828.48 點作收，下跌 57.57 點，觀察三大法人今日操作，皆同步賣超台股，外資賣超台股 29.61 億元，其中明天將舉行法說的台積電，更遭賣超逾 8000 張，投信賣超 1.98 億元，自營商則賣超台股 20.01 億元，合計三大法人今賣超 51.6 億元。

期貨部分，外資今日加碼多單 254 口，多單未平倉口數來到 3.27 萬口，投信則加碼 7 口空單，空單未平倉口數來到 1.99 萬口，自營商則加碼空單，空單未平倉口數達 5793 口。

觀察法人操作，外資看好 DRAM 價格反彈表現，持續買進旺宏、南亞科，本周 3 個交易日合計買進逾 2.4 萬張、9000 張，但外資持續調節金融股，包含新光金、國泰金、中信金等，另外，台積電將於明日舉行法說，但外資今日賣超逾 8000 張，是否對後市持保留態度，值得留意。

外資今日買超前十名，友達 2.2 萬張，旺宏也有 1.3 萬張，其他依序為華邦電、和鑫近 7 千張，南亞科、華南金、元大金逾 5 千張，元大台灣 50、永豐金、臻鼎 - KY 逾 4 千張。

外資今日賣超前十名，新光金遭賣 1.2 萬張，開發金也有近 1.1 萬張，國泰金近萬張，台積電 8 千多張，其他依序為聯詠、聯電、群創、鴻海、富邦金、中信金。

投信前十大買超標的，群創 3712 張，世紀鋼、旺宏也逾千張，其他依序為聯詠、緯軟、金像電、宏捷科、建準、中壽、茂林 - KY。

投信賣超前十大標的，中信金超過 2 千張，泰鼎 - KY、台泥、台表科、良維、南電皆逾千張，其他依序為頎邦、亞泥、元大金、遠東新。

法人表示，今日台股跌勢不大，成交量呈現量縮，加上外資近期買賣超動作不大，顯示大盤仍維持強勢震盪整理格局，市場靜待台積電法說對下半年產業展望看法，大盤才會有較明確的方向。