任天堂Switch推電池改良版、電力更強價格不變！

日本任天堂 (7974-JP) 在 7 月 17 日時，發表了改良款的 Nintendo Switch 遊戲主機。主要是在電池方面作出強化，而在其它硬體規格上，則與目前在市面銷售的機型沒有差異。

(圖片：Investing.com)

現行款的 Nintendo Switch 遊戲主機，電池的使用時間約為 2.5~6.5 小時，而新款改良版主機則拉長到 4.5~9 小時，時間將因遊戲而異。以「薩爾達傳說：曠野之息」為例，現行款主機約可使用內建電池遊玩 3 小時，而新款電池改良版主機則可延長到 5.5 小時。

任天堂 Switch 推電池改良版、電力更強價格不變！(圖為 Nintendo Switch Lite。翻攝自任天堂官網)

為讓消費者在將來選購時便於作出選擇，任天堂在今年 7 月 10 日所公佈的新款輕便型「Nintendo Switch Lite」，其電池續航力約 3~7 小時。新款電池改良版的 Nintendo Switch，在續航力上略勝一籌。

不過以外出攜帶的角度來看，Nintendo Switch Lite 還是具有價格 (新台幣 6180 元 VS 9780 元) 及重量上 (275 公克 VS 398 公克) 的優勢。

任天堂 Switch 推電池改良版、電力更強價格不變！(圖片：翻攝自任天堂官網)

而在產品包裝方面，新舊款的包裝設計採不同設計，也方便消費者在購買時容易作出區別。改良版的 Switch 遊戲主機預定在 8 月下旬時推出，顏色選擇方面與現行版本相同，有電光藍・電光紅，以及灰色兩種選擇。而售價也維持在原先的新台幣 9780 元。

另外任天堂表示，即將在 9 月 27 日上市的 Nintendo Switch「勇者鬥惡龍 XI S 羅德版」特別款，也將採用電池改良款的主機設計。