Gartner：成長前的低潮 2019全球裝置出貨量估下跌3%

至 2020 年，5G 手機銷售量將佔手機整體銷售額的 6%，並在 2023 年達到 51%

根據 Gartner 公司的數據，全球裝置的出貨量 (個人電腦、平板電腦和手機) 將在 2019 年達到 22 億部，年增率下降 3.3%。

而手機市場將是所有設備中表現最差強人意的，下降 3.8%，Gartner 研究總監 Ranjit Atwal 表示：「目前手機市場的出貨量為 17 億，比 2015 年的 19 億出貨量降低 10% 左右」

Ranjit Atwal 說道：「如果手機無法提供更為重要的新功能、效率或使用者體驗，用戶將不會有意願汰換並升級，也因此增加這些設備的使用壽命」

全球裝置出貨量 圖片: www.gartner.com

Gartner 預測刻意延長手機壽命的趨勢始於 2018 年，並將持續到 2019 年。至 2023 年，高階手機壽命將從 2.6 年增加到近 2.9 年。其估計，智慧型手機的銷量將下降 2.5％。 2019 年將面臨有史以來最劇烈的降幅。

5G 手機將佔 2023 年手機整體總銷售額的 51％

今年初，美國、韓國、瑞士、芬蘭和英國的電信營運商在部分地區推出了 5G 服務，但其仍需要時間才能擴大 5G 覆蓋範圍，並涵蓋所有主要城市。

至 2020 年，Gartner 估計 7％的全球通信服務商將擁有在商業考量上可行的無線 5G 服務。這代表著 2018 年 5G 概念的推展和商業網絡的建設工作取得了重大的進展。

在 2019 年上半年，一些手機製造商發布了支援 5G 的智慧型手機。為了改善智慧型手機銷售減緩的趨勢，其希望在 2020 年推出更實惠的 5G 手機。「至 2020 年，擁有 5G 功能的手機將佔整體手機總銷售額的 6％。隨著 5G 服務覆蓋範圍的擴大，使用者體驗將得到改善且價格將會下降。整體況的躍升將發生在 2023 年，屆時我們預計 5G 手機將佔手機銷售額的 51％」Atwal 表示。

產品經理應確保透過應用集成來分野高端手機與其他設備，而不是僅依靠 5G 硬體的演進。

2019 年 PC 市場的萎縮

雖然 2019 年第二季全球個人電腦出貨總量為 6300 萬台，增長率為 1.5%，但 2019 年個人電腦需求仍存在著不確定性。估計 2019 年個人電腦出貨量將達到 2.57 億部，相較 2018 年減少 1％。

美國和中國之間持續的貿易衝突，以及潛在的關稅徵收因素皆可能會影響今年的 PC 市場

在 2019 年第二季度企業之間進行了功能較強的 Windows 10 轉移後，Gartner 分析師認為，到 2021 年初，75％的商用 PC 安裝的基本作業系統將移轉至 Windows 10。「產品經理需要繼續推動舊有 Windows7 的終結並在 2020 年前增加將其轉移至 Windows 10 的動力」 Atwal 以此做為總結。