脫歐再生變數 工黨要求最終方案應二次公投

距英國脫歐僅剩最後 3 個月，但又出現新的變數。英國最大反對黨工黨表態，呼籲無論是誰擔任下一任首相，都應就最後的脫歐計畫交由人民二次公投決定。

工黨黨魁柯賓 (Jeremy Corbyn) 過去幾週都在協商內部意見，以取得工黨內部的共識。柯賓過去長期受到黨內留歐主張者的抨擊，認為他對英國脫歐的態度含混不清。

柯賓表示，無論誰成為新的首相，都應該把他們的協議，或是打算無協議脫歐的辦法，交由人民公投決定。在這種情況下，工黨將繼續反對任何無協議脫歐，或是不能保護經濟及就業的脫歐協議。他補充說，工黨不排除推動留歐，以避免糟糕地脫歐。

外界認為，這是柯賓首度明確提及要二次公投，是他與工黨態度的重大轉變。

兩個月前，梅伊 (Theresa May) 與歐盟達成的協議遲遲無法獲議會認可，在無法順利脫歐下辭職。她的繼任者將由保守黨選出，最後階段角逐者為 Boris Johnson 及 Jeremy Hunt，保守黨將在 7 月 23 日宣布結果。

但無論是 Johnson 或 Hunt，都表示寧願在 10 月 31 日無協議脫歐，也不再拖延時程，兩人也都不主張第二次公投。

柯賓在發給黨員的電子郵件中強調，工黨仍維持 2017 年的宣言，反對硬脫歐與保守黨的脫歐計畫，他同時呼籲首相宣布舉行大選。

不過柯賓的說法不夠明確，仍帶來不同的解讀。一直全力主張脫歐的 Nigel Farage，帶領的脫歐黨在 5 月歐洲議會選舉中獲 31.7% 的選票，他表示，這是柯賓一貫傳達的混亂消息，工黨現在成了留歐政黨。

在 2016 年公投的前幾年，柯賓長期表達對歐盟的懷疑，而他的影子內閣也因他在脫歐立場缺乏明確性，而感到沮喪。