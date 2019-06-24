貴州茅台吸金 股價再度逼近千元大關

今 (24) 日陸股股王貴州茅台盤中再創歷史新高，一度來到每股 999.69 人民幣，逼近千元人民幣大關。而白酒相關概念股也在貴州茅台上漲的刺激之下，逾七成成份股走揚。此外，本周四 (27 日) 貴州茅台將配息每股人民幣 14.539 元，能不能順利填權息市場高度關注。

(圖: 東方財富網) 貴州茅台即時走勢圖

消費類股在今年 A 股表現一支獨秀，其中白酒類股更是受到境內外資金追捧。根據 Wind 數據顯示，截至 6 月 21 日收盤，A 股 19 檔白酒類股總市值已高達人民幣 2.26 兆元，而貴州茅台的市值約人民幣 1.23 兆元。

不僅如此，整個釀酒概念股也在今年呈現大漲走勢，依照東方財富網資料顯示，該指數從年初不到 20400 點一路漲至上周五 (21 日) 約 29000 點左右，今年漲幅逾四成，明顯優於大盤漲勢。

(圖: 東方財富網) 釀酒類股日線走勢

而白酒類股會如此受到市場關注，最重要的因素就是外資不斷點火，今年 1 月以來，貴州茅台和五糧液有超過逾半數以上的交易日成為北向資金流動的前十大活躍個股。

不光是在 4 月前 A 股上漲時的資金持續淨流入，5 月份 A 股出現回檔時，貴州茅台、五糧液、洋河股份、古井貢酒四檔白酒股票也出現資金瘋狂撤離的現象。這四檔股票在當月的北向資金淨流出金額逾人民幣 135 億元，該金額超過當月 A 股淨流出總金額的七成。

進入 6 月，A 股市場再度出現北向資金淨流入，白酒類股則再次獨領風騷，多日搶占前十大活躍個股榜單。今年白酒類股似乎成為 A 股北向資金流動的風向球。

業內人士認為會出現這個現象，主要在於白酒是中國獨有的產業，且上市公司全部集中於 A 股，在海外市場買不到，再加上 MSCI 擴大 A 股消費類股權重，更加深外資對該類股的喜好。

不過也有法人呼籲投資人不要盲目跟隨外資腳步投資白酒類股，目前白酒類股在資金加持之下估值已不便宜，甚至有泡沫化的風險。