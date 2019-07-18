聰明錢完全看錯！「打賭區塊鏈跳過比特幣」看法遭大逆襲

去年隨著加密貨幣全面暴跌，有「聰明錢」之稱的創投基金，建議將注意力放在基礎的技術上：區塊鏈 (blockchain)，許多人認為這將是明智的選擇。

然而，現在風向已完全轉變。

最新數據顯示，區塊鏈公司的現金流量急遽下降。根據 CB Insights 數據，目前為止，創投基金 (venture capital,VC) 投資於區塊鏈公司的金額為 7.84 億美元，共計 227 筆交易。然而，按此趨勢來看，CB Insights 預期，今年公司只能獲得 16 億美元，比 2018 年創紀錄之 41 億美元大幅下滑 60%。

CB Insights 認為，這樣的趨勢，對矽谷與華爾街們產生了重大的影響，因為 2014 年以來，美國區塊鏈新創公司一直是創投基金的偏好。

2014 年至 2019 年 各國對區鏈投資比重 (來源: Bloomberg)

去年底，比特幣暴跌 70%，可說是加密貨幣最寒冷的冬天。不過，就在市場一片看壞之下，今年已經重新收復多數跌幅。今年 6 月比特幣曾飆漲至 13000 美元。最近幾天回落至 10000 美元左右，因美國總統川普與國會議員批評臉書的加密貨幣，認為將受到恐怖份子利用。

CB Insights 資深分析師 Nicholas Pappageorge 認為，創投基金對於「打賭區塊鏈跳過比特幣」的想法已經不再。未來創投基金對區塊鏈公司的投資，將緩步放緩，「熱情將一點一點磨損」。

註：創投基金 (venture capital,VC)：以私募方式募集資金，投資於未上市的中小型企業 (尤其是新興高科技企業) 的一種承擔高風險、謀求高回報的資本形態。