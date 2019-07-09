比特幣又瘋了 單日漲幅近10% 站回12500美元上方

比特幣一掃前幾日的低迷，在週一 (8 日) 下午後發動攻勢，在 10 分鐘內拉漲 500 美元，隨後迅速越過 12000 美元重要關卡，繼續逼近 2019 年的高點。

至台北時間週二上午 10:20，比特幣已經由週日低點 11050 美元，重新站回 12600 美元上方，24 小時漲幅接近 10%，並拉動其他貨幣上揚，不過包括以太幣、瑞波幣及萊特幣，漲幅僅 2-4%，仍不足比特幣的一半。

比特幣與主要貨幣漲勢 (圖表取自 investing.com)

儘管近日由今年高點回落，比特幣今年年初以來，價格已回漲逾 2 倍，特別在 Facebook 宣布推出數位貨幣 Libra 之後，漲勢明顯加快。

最近的瘋漲讓不少投資專家與 2017 年的走勢相類比，但許多人相信，今年的價格反彈與當時瘋狂追高，仍有一些關鍵的不同。

區塊鏈公司 Bolt 商業長 Christel Quek 表示，雖然今年以來比特幣漲幅驚人，來到 215%，但和 2017 年相比，本次的上揚似乎更成熟而符合邏輯。她認為，2017 年更具有泡沫特徵，比特幣在不到 1 年的時間內，由約 1000 美元瘋漲至 2 萬美元。

比特幣站回 12600 美元上方 (圖表取自 Coindesk)

Quek 說，相較之下，今年的漲勢伴隨著主流金融對加密貨幣友好的氛圍上升，如 Facebook 和摩根大通進入這個領域，就帶來對數位貨幣更多的支持。

Twitter 上廣受歡迎的分析師 Josh Rager 週日推文指出，為了讓多頭在短線內保持控制，比特幣必須繼續攀升至 12350 美元以上。今天最新的走勢，已突破他設定的突破點。