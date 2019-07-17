參議院Libra聽證會後 比特幣重挫近15% 失守1萬美元關卡

成也 Libra，敗也 Libra，隨著美國國會對 Facebook(FB-US) 發行 Libra 的壓力加大，比特幣投資人似乎愈擔心利空打擊整個加密貨幣市場。

比特幣價格在台北時間週三 (17 日) 凌晨又見直線滑落，在 2 小時之內，由 10500 美元上方急跌至 9600 美元，之後在 9500 美元附近盤旋，24 小時跌幅接近 15%，價格也降到近兩週的低點。

比特幣直線下挫 (圖表取自 coindesk)

其餘加密貨幣走勢相近，以太幣、萊特幣、比特幣現金均出現 10% 以上的下挫，瑞波幣跌勢相對稍輕，但 24 小時跌幅也突破 7% 以上。在美國政府加大對 Libra 的擔憂之後，比特幣 7 日跌幅已超過 4 分之 1。

各幣種均重跌 (圖表取自 coindesk)

之前比特幣連漲好幾個月，最近 1 個多月漲勢加快，許多人都歸功於 Facebook 準備推出 Libra 加密貨幣的計畫。

但同時間，世界各地也有多家監管機構警告，央行們對 Libra 的害怕更高過其他加密貨幣，因為他們擔心 Facebook 擁有的 24 億使用者，可能會迅速買入未受監控的 Libra 幣，相關疑慮也提升美國國會的戒心。

美國參議院銀行委員會主席 Mike Crapo 週二表示，Libra 的籌備，正提高了決策者與監管機關制定明確規則的必要性。

許多加密貨幣專家認為，更明確的法規有助市場，也能鼓勵更多創新。區塊鏈交易平台 Bittrex 執行長 Bill Shihara 表示，他的公司和其他人花費已花費數十萬美元，試圖解析各州與聯邦金融法規如何適用於數位貨幣。

Shihara 指出，他喜歡這些聽證會，因為這有助於消除不確定性，幫助美國在區塊鏈展開競爭。

本次聽證會前，《Coindesk》的 Omkar Godbole 發文表示，由技術線型來看，MACD 已經跌至零軸以下，來到看跌趨勢，這是自 2018 年 12 月 21 日以來的首次。不過目前 200 日移動平均線為 5961 美元，只要能維持走在上方，長期前景仍偏向看漲。