區塊鏈技術將證據第一時間上鏈 讓數位證據更具信服力

網路社群誹謗、謾罵事件時有所聞，受害者雖可透過螢幕截圖、拍照保留數位證據自保，但目前司法實務上仍有證據力不夠的疑慮，有區塊鏈業者推出專屬 APP 結合區塊鏈技術，讓民眾可透過 APP 拍照在第一時間將證據即時「上鏈」確保證據完整性。

區塊科技今 (18) 日宣布推出「區塊鏈存證王 APP」，執行長黃敬博說，用戶可藉由 APP 拍照、錄音錄影，或是以螢幕截圖的方式將證據直接上鏈，而區塊鏈不可竄改，確保證據真實性與安全性。

社交軟體與網站雖能拉近人際距離，但衍生的言語爭執也不少，網路社群上留言筆戰、誹謗或謾罵事件時有所聞，一旦發生訴訟糾紛民眾雖可截圖保留數位證據，但數位證據有毀損、竄改的疑慮，在法庭實務上也常有難以被認可的疑慮，看準此一趨勢，區塊鏈業者開發 APP 導入區塊鏈技術，讓數位證據更具真實性。

達文西個資暨高科技法律事務所所長葉奇鑫表示，從法庭實務見解來看，訴訟時提出的數位證據常因拍攝時間、地點無法證明而被視為輔助證據，證據力容易遭質疑甚至不被採信。

舉例來說，車禍現場拍照、錄影自保的數位證據，如果數位證據可完整保留拍攝地點與時間，則可讓證據更具可信度與佐證力；而社群軟體常見的謾罵與誹謗等，透過區塊鏈將證據上鏈也可避免對方透過編輯、刪減或收回證據等方式消滅證據，保留證據。