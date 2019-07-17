國營事業上半年獲利兩樣情！台電大虧297億元 中油大賺283億元

油電糖水四大國營事業上半年獲利出爐，結果兩樣情！台電大虧 297 億元，較去年同期增加 57 億元 ，是唯一虧損的國營事業，中油則受惠夏季天然氣發電貢獻及折舊會計準則利益回沖，上半年稅前盈餘達 283 億元。

繼 5 月獲利躍進，年度預算目標提前達陣後，中油 6 月營運再傳佳音，大賺 109 億元，月增 53%，上半年稅前盈餘達 283 億元，相對年度預算目標的 160 億元，達成率拉高至 176%。

根據中油財報顯示，上半年天然氣獲利 118 億元，貢獻比重從 5 月的 3 成推進至 41.69%，油品、石化合計獲利貢獻比則約 22.96%，

展望下半年，中油認為貿易衝突仍將壓抑全球景氣及石化需求，而在產油國維持減產及美伊衝突等因素影響下，國際油價約在每桶 60 至 70 美元區間波動。

台電則是唯一虧損國營事業，今年 1-6 月稅前盈餘達 297 億元，較去年同期的 240 億元，增加 57 億元。

台電表示，燃料價格較去年同期增加，而燃料又占發電成本比重約 5 成，加上地方減煤限制或是配合降載，台電改用天然氣發電，因此墊高成本，加上去年僅 1 次調漲電價 3%，今年又凍漲，造成虧損擴大。不過，在夏季電價挹注下，下半年累計虧損可望縮小。

台糖受惠土地處分挹注 3.8 億元，上半年稅前盈餘 7.18 億元。台糖全台 5 間量販店日前改由家樂福經營，虧損止血，不過，量販事業今年還有成本支出，預計今年獲利仍將受影響。

台水上半年稅前盈餘為 0.13 億元，不過，較去年同期的 2.22 億元相比，盈餘減少 2.09 億元。台水表示，工業大戶使用再生水，導致收入減少，再加上湖山淨水廠、板二計畫等工程陸續完工，折舊 1.98 億元，今年營運恐不如去年亮眼。