防颱採購怎麼買？全聯、松果購物統計這些商品最熱銷

颱風丹娜絲來襲，今 (17) 日上午 11 時 30 分已發布陸上警報，連鎖超市龍頭全聯表示，防颱熱賣商品如飲料、餅乾和泡麵備貨量已拉高 30%，生鮮蔬果備貨量更是提高 3 倍，創業家 (8477-TW) 轉投資松果購物已推出「防颱保位戰」專區，防颱防水商品買氣正明顯攀升中。

全聯表示，颱風來臨時，消費者最喜歡搶購泡麵，可帶動泡麵銷量成長 2 倍，罐頭也會有 1 倍以上的增幅，同時，休閒餅乾和飲料類都受到歡迎。

因此，針對消費者需求，全聯對餅乾、泡麵和水等商品備貨量拉高 30%，而生鮮蔬果相關類別則是一口氣提高 3 倍的備量。

松果購物已於昨日起推出「防颱保位戰」專區，包括有雨衣、雨傘、除溼、烘衣、清水管等相關雨具和防颱商品。

松果購物指出，日前的雨季已令近一個月戶外防雨需求以矽膠的防水鞋套最熱銷，月銷量就超過 3500 組，其次是超大傘面雨傘，近一周銷量成長超過 15%。

樂天市場調查發現各類泡麵商品在發布颱風預警時，關鍵字搜尋量突增 6 成，瓶裝水採購量也大增 3 倍，相當於平日 2 倍銷售量，同時，強照明手電筒、電池、各式儲水容器和行動電源都是防颱前夕搶購的採買重點。

此外，團購網愛合購表示，每年颱風季相關商品如食品、防颱用品等銷量都會穩定成長至少 10%，都市消費者採買以泡麵、快煮麵和乾糧等食品為主，非都市地區多是採購防淹用具、緊急照明、應急用品和掃除用具。