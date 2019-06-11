〈理財〉搶啖行動支付版圖 全聯教你怎麼拿超過10%的回饋金

為了衝刺上半年業績，各大實體和電商業者都在 6 月起陸續強打促銷活動，連鎖超商龍頭全聯當然也不落人後，尤其搭配自家行動支付上線的高人氣，此次重手祭出回饋最高超過 10%，並一口氣擴大促銷範圍到全品項，再搭配全新集點活動，樂觀預計將可帶動業績成長 20%。

全聯自行開發的 PX Pay 推出兩周以來下載破百萬次，今年年中慶加碼推出 PX Pay 回饋活動，成為促銷利器，全聯指出，年中慶期間使用 PX Pay 儲值金支付單筆滿 800，就可享有會員最高 5% 回饋。

全聯教用戶獲得回饋的祕訣是，第一步先使用一銀、台北富邦和永豐三家銀行信用卡儲值至 PX Pay，儲值共 900 元，總回饋率超過 6%；第二步、再用儲值金消費 800 元，可獲得加碼 5%，兩步驟將讓 PX Pay 用戶最高回饋超過 10%。

全聯觀察，往年生鮮年中慶活動可帶動生鮮業績成長 10% 以上，今年一舉擴大至全店商品，在強項商品乾貨的助攻下，以及新印花活動推出 Jamie Oliver 系列商品、BRUNO 系列廚具，預計將可再推升整體業績成長 20%。

全聯說明，自 2015 年起推出全店印花集點活動，至今已完成六檔，每檔換購金額皆達億元以上，並帶動通路換購從公仔小物轉為精品廚具的趨勢，其中，去年推出的 Jamie Oliver 印花集點活動創下目前換購量最高紀錄，4 個月內衝出約 150 萬件天量，是通路進行促銷活動的一大重點。