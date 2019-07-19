大車明年強制加裝視野輔助 毫米波雷達系統是首選

體積大、視野死角多的大客（貨）車常是車禍肇事主因，根據調查，107 年的車輛肇事主因中，「未依規定讓車」、「轉彎不當」及「行人 (或乘客疏失)」等項目，以大貨車（8 成 7）及客運公車（7 成 2）肇事率最高。為了有效降低視覺死角帶來的交通意外，交通部宣布 109 年 1 月 1 日起將「大型車行車視野輔助系統列為定期檢驗項目」外，為升電裝推出世界首創 77GHz 毫米波雷達主動示警系統，強調可涵蓋內輪差盲點、主動擴大偵測行駛路線範圍以及後側來車示警，期望大幅改善大客車的交通安全。

根據交通部統計，2012 年至 2014 年間，大貨車肇事率為小型車 7.2 倍，大部分的事故係因車體結構所產生的「視覺死角」以及轉彎時較大的「內輪差」造成。德國事故保險研究機構之報告則顯示，右轉彎時大型車頭右側前段與中段，在內輪差路徑上發生與弱勢用路人之事故機率最高。

為了降低肇事率，交通部公路總局新規檢驗內容：「大型車車主應裝設行車視野輔助系統，或下列任一裝置：左右兩側視野鏡頭或車內螢幕、右側裝設近側視鏡及雷達示警系統、可顯示車輛四周影像之環景顯示系統。」此項立法良意獲得立法院交通委員召委李昆澤、葉宜津委員、陳素月委員、柯呈枋委員及道安專家陳麥斯支持，為升電裝董事長尤山泉表示，大型車輛裝設視野輔助系統已是趨勢，且主動式預警系統技術純熟，全球各國也紛紛設立相關法規保護用路人安全。

為升電裝董事長尤山泉。

為升電裝董事長尤山泉更進一步說明，大型車輛裝設行車視野輔助系統已是世界趨勢，為升也順應趨勢推出世界首創之「77GHz 毫米波雷達內輪差主動預警系統」，以優於歐盟法規規格的系統，防止事故發生。

為昇科科技技術長鍾世忠博士表示，攝像頭透過肉眼辨識，遇到下雨天容易有視線遮蔽問題；超音波雷達則有偵測距離短、誤報頻傳以及無法涵蓋內輪差問題，環景系統則無法提供主動示警功能，「以上每一項設備都有其不足之處。」

為升電裝推出「77GHz 毫米波雷達內輪差主動預警系統」，強調具備偵測物體速度、距離與角度等功能，可多階段主動預警；加上毫米波雷達有微波傳導與光電傳導能力，能穿透雨、霧、煙、灰塵，雷達偵測範圍達 180 度視角與 70 米，得以完整涵蓋內輪差與視野盲點，訴求無死角優點。

鍾世忠博士指出，毫米波雷達系統的主動示警是從「還沒右轉就示警，駕駛右轉後 系統還會再次示警，」系統隨著感測方向盤移動、主動感測行進方向真的危險區，「只要側邊裝設一顆，右側所有的範圍都可以看到。」再者，毫米波雷達系統更包括左側盲區警示系統、變道警示系統，以及後方來車防撞系，讓全車安全防護更加全面。道安專家陳麥斯表示，為了更安全的用路環境，建議駕駛人應挑選規格齊全的視野輔助系統，才能真正落實行車安全。

為升集團除專注集團發展外，更重視善盡社會企業責任，董事長尤山泉與夫人黃淑媛女士攜手做公益，成立「財團法人為升電裝教育基金會」秉持回饋社會，持續關心、幫助弱勢團體、照顧偏鄉地 區，回饋地方政府各單位，成立教育獎助學金照顧清寒家庭，投入各類行車安全宣導相關活動，並且參與許多不同類型之藝文活動，期待透過各類藝文活動，帶動社會人文藝術氣息。