跟團旅遊不退燒 4年來成長近3成 近半是孝親旅

自由行趨勢不斷攀升，根據網路旅遊業者易遊網今 (16) 日公布最新調查，出國自助的比例已高達 70%，不過，近 4 年跟團人數平均還是有近 30% 的成長，消費者參團旅遊的原因主要是為方便家庭旅行，又以孝親旅遊占比 43% 最高。

圖表：易遊網提供。

據易遊網的客群分析和調查統計，團客中以帶父母出國的孝親旅遊最多，占 43%，其次是親子旅遊占 22%，而占比第 3 是與伴侶出遊，以中高齡夫妻旅客或蜜月新人較多。

在旅遊地的選擇上，孝親和親子旅遊皆偏好東北亞，以日本最多，其次為東南亞。

在旅遊型態方面，孝親旅遊有近 30% 民眾選擇以自然景觀為主的行程，或是選擇近年來盛行的遊輪旅行，不少旅客認為，搭遊輪對父母而言是相對輕鬆的旅行方式，因此有 20.3% 的民眾在孝親旅遊上會選擇遊輪。

親子旅遊方面，主題樂園類型占 30.4% 最多，因此如東京、大阪、香港有知名樂園的旅遊地為熱門選擇，選擇海島度假的旅遊型態有 17.1%。

圖表：易遊網提供。

另一方面，據易遊網 2018 銷售數據統計，整體跟團熱門目的地以日本居冠，人數占比達 42.4%，以東京、大阪和北海道的出團量最大。

排名第 2 是韓國，主要是首爾旅遊，不過從去年開始，釜山旅遊熱度開始攀升。

長程部份則以歐洲地區最熱門，且旅客偏好選擇雙國以上的行程，以西歐和南歐參團人數較多。

另外，易遊網調查也指出，商品售價並非旅客首要考量，有 44% 的民眾優先考慮的是旅行社知名度與口碑，約 82% 的民眾會比較 2-4 家旅行社，其次考量是行程內容占 39%，再來才考慮售價，占 14%，且重視食宿安排更甚於景點行程。