〈林百里開講〉廣達與MIT第3次簽約合作 瞄準AI、智慧醫療商機

廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (17) 日參加「時代基金會暨麻省理工學院 (MIT) 全球產研計劃台灣年會」，探討未來 AI 科技的發展，他表示，今年與 MIT 進行第 3 次的合作續約，瞄準智慧醫療 (Smart Healthcare)，將結合麻省總醫院、哈佛、廣達及台灣醫院，成立智慧醫療聯盟。

林百里表示，廣達跟 MIT 的合作研究計畫從 2005 年就開始合作，今年是第 3 次的續約，而他本身在 20 年前就接觸 MIT，20 年來受益良多，而廣達與 MIT 的合作有 2005 年的「T-Party 計畫」，瞄準全球計算機資訊產業布局，第 2 次簽約合作則是 2010 年的「QMULUS 計畫」，將雲端運算列為發展重點，甚至提出 QOCA 雲端健康照護系統。

林百里表示，今年將持續與 MIT 合作推動研究計畫，這一次的重點將擺在智慧醫療 (Smart Healthcare)，也已經與 MIT 簽約，預計將納入馬省總醫院的技術，並結合 MIT、哈佛、廣達、台灣頂尖醫院的技術人才，共同打造一個智慧醫療聯盟。

廣達成立超過 30 年，從銷售個人電腦起家，林百里表示，廣達將持續轉型，雖然轉型的路不好走，但看好未來的產業趨勢，就像是當初廣達從專做個人電腦跨足雲端運算事業，現在則是瞄準智慧 AI 產業，將一步步邁向以資訊、知識導向的企業，而不是僅銷售單一產品為主，而他認為，AI 將要以人為中心 (Human-Centric)，才能對世界有更多幫助。

林百里今日出席「時代基金會暨麻省理工學院全球產研計劃台灣年會」以「與 AI 共舞」為題發表演說，提出 RE-THINK(重新思考)、RE-TRAIN(重新訓練)、RE-INVENT(重新發明) 3 個主軸，強調與 MIT 的合作不會停止，台灣是發展 AI 很重要的地方，有很多的解決方案正在發想。