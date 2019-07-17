爭議有解？ 林佳龍：將推動計程車Uber化、Uber計程車化

Uber 合法化爭議難解，交通部長林佳龍今 (17) 日接受廣播節目專訪強調，必須讓 Uber 留在台灣，並納管、納稅，協助合法化，交通部正努力推動計程車 Uber 化、Uber 計程車化。

林佳龍表示，Uber 是一種創新共享經濟，但在台灣變相發展，與計程車產生不公平競爭，但如果趕走 Uber 會引起乘客反彈，交通部的立場是乘客至上，同時提升服務品質，所以要把 Uber 留在台灣，並幫助 Uber 人、車合法，對計程車業者也有比較公平的環境。

林佳龍提及三大重點，一、政府會協助 Uber 的租賃司機，取得營業登記證，每周已有近千人來報名考試；二、要幫租賃車業者轉型，打造一個資訊平台，能升級到像 Uber 搭載的資訊系統；三、Uber 公司很在乎顏色、匯率鬆綁，並採用現代的計費方式。

林佳龍進一步指出，現在已推行多元化計程車，顏色不再是黃色，而匯率鬆綁的部分，政府朝向尖峰時段乘車時，要讓匯率有彈性，至於如何去協議匯率，林佳龍說，乘客在搭車前就能透過手機了解車資計費，而不只是跳錶，這些科技的應用也都很歡迎。

談到政府裁罰 Uber 公司，但法院卻判決 Uber 無須支付罰款，林佳龍表示，對於 Uber 的裁罰是地方政府交通局審定，這不代表 Uber 贏了，只是裁罰的機關要從中央改為地方，林佳龍也強調，Uber 將來納稅是必要的，在台灣營業就要確保乘客安全，要公平競爭就要納稅。

林佳龍透露，目前交通部每周都與 Uber 進行溝通，如何在台灣合法營運，同時協助 Uber 合作的租賃車業轉型，林佳龍說處理 Uber 也是政治問題，必須創造多贏，交通部會在 10 月 6 日前協助 Uber 轉型。

被稱為「Uber 條款」的《運輸規則管理條例》103-1 修正案 6 月上路，提估四個月的緩衝期，違法租賃業者 10 月初開始將收到 9000 至 9 萬元罰鍰。但引發許多 Uber 駕駛抗議影響生計，Uber 則認為不僅衝擊大眾權益，也妨礙了交通新創發展，而這也是 Uber 2017 年捲土重返台灣市場後，第二度面臨營運挑戰。