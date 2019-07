凱基投信轉型計畫提前超標 規模躋身前10強

開發金 (2883-TW) 旗下凱基投信去 (2018) 年 3 月初啟動變革轉型計畫,一年半以來,管理的境內公募基金資產規模 (AUM) 呈現跳躍成長;根據投信投顧公會 6 月底資料顯示,凱基投信公募基金資產規模已達新台幣 1119 億元,比起 2018 年初設定 2020 年底 800 億元的資產規模目標已經大舉提前超標,在境內基金的資產規模排名也首度進入前十名。

凱基投信 2018 年初即擬定 2018∼2020 年的「三年計畫」,逐年的資產規模目標分別為 200 億元、400 億元、800 億元。不過凱基投信花不到一半的時間,就提前超標,資產規模達到千億元里程碑。

之所以如此快速達陣,凱基投信副董事長張慈恩分析指出,最主要是實踐 T.E.A.M (Together Everyone Achieves More) 的軟實力,因為「一個人走得快,但一群人走得更久」;此外,更重要的是引進「專案管理」能力,進而使公司前、中、後台各部門的專業能力整合,讓凱基投信展現「短鏈」(縮短供應鏈) 的即戰力,則是讓凱基投信資產管理規模邁入千億里程碑的重要硬實力。

在新產品的規劃方面,張慈恩表示,針對法人客戶與一般投資人對「資產配置」與「收益」的雙重需求,凱基投信除了在 2018 年初全力投入目標到期債基金及債券 ETF 基金的發行之外,自 2019 年下半年起,新產品規劃的重點在於滿足台灣一般投資人對不同種類的「收益型產品」的需求。

張慈恩進一步表示,繼固定收益產品、ETF 基金的產品線,凱基投信也會在適當的時機推出股票型基金、私募基金,並爭取全委代操業務。