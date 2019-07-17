接交長半年遇航空2大罷工 林佳龍：應設立罷工預告期

交通部長林佳龍就任滿半年，但航空界今年接連發生華航 (2610-TW) 機師、長榮 (2603-TW) 空服員罷工兩大事件，上午接受廣播節目專訪時，林佳龍表示，應設立罷工預告期，社會已有期待，相信行政院會跨部會討論，立法委員也有提案。

上任半年就遇到兩次航空公司罷工，林佳龍表示，過去 3 年來許多事情持續累積終致爆發，他擔任交通部長後，預期大選接近，陸海空可能都有罷工行動串聯，所以花很多時間拆彈。

林佳龍表示，憲法賦予勞工人權，這部分一定尊重，但航空業罷工影響很大，交通部扮演的角色雖是疏運，但角色特別，外界期待他同時介入勞資溝通，因此，他花了很多心思協調溝通。

像是華航機師罷工，資方或勞方姿態太高時，林佳龍說他會稍微壓一下，避免極端化，不過還是得尊重勞動部，畢竟勞動部才是主管機關，他則希望能達成損害控管、危機處理的目標。

而長榮罷工情況雖然拖得比較久，但他跟勞資雙方私底下互動頻繁，林佳龍當時呼籲雙方可以盡快簽署團體協約，並表示拖得越久對公司與勞工都是傷害，也會影響未來政府對一些航線、航權的檢討。

針對是否要明訂罷工預告期，林佳龍認為，航空業有必要規定罷工預告期，但其他行業別不一定，如果只是單純勞資紛爭，屬雙方內部問題，對公共傷害不大，就不需有罷工預告期；不過像是鐵路運輸對旅客影響大，也需要有罷工預告期。

林佳龍表示，社會已有設立罷工預告期的期待，行政院會跨部會討論，但不能單一看預告期，因為勞方覺得要罷工已很困難，因此，應該整體檢討罷工相關規範並訂定配套措施。