趙長鵬回應「幣安進軍韓國」：我們不知悉細節

關於早前流傳「加密貨幣交易所幣安（Binance）疑似正打算在韓國開設法幣交易所」的消息，幣安執行長趙長鵬回應道，「我們不知悉韓國成立分公司的細節，我們的確正與當地夥伴進行合作，但我們對詳細內容不太了解」；而幣安發言人則是表示，「截止目前為止，情況並非如此」。

此前，韓國媒體發現，一家名為「Binance LLC」的合作公司於 5 月 16 日在韓國完成註冊程序，而公司董事則為穩定幣運營商 BXB Inc. 的共同創辦人 Jiho Kang。對此，幣安發言人向媒體回應道，「我們一直都在跟 BXB 進行商討，但沒有任何具體定論與決策」。

根據韓國最高法院網絡登記處的資料顯示，目前為止已分別有三家公司利用「Binance」的名義在韓國進行註冊。幣安官方也曾於 3 月 19 日證實，這些以「Binance」為名的公司實質上跟幣安毫無關聯。

然而，幣安另一方面卻張貼了「韓國法遵長」的招聘啟事，並指出「我們正在尋找法遵長，以協助我們擴展到全球領域，包含實名認證（KYC）、客戶引導、防制洗錢和打擊資恐（AML/CFT）。此職位駐點韓國首爾。」

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