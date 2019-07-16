有關 BITPoint Japan 日本站（BPJ）於東京時間 7 月 11 日晚間 10 點 12 分發生 「熱錢包異常轉出」事件，社長小田玄紀於今日下午召開記者會表示，目前已向外部專家尋求協助以徹查事件原因，BPJ 將負起相關所屬責任。

另外，BPJ 表示冷錢包中的加密貨幣並無發現有任何不法流出的痕跡，並將持續監控冷錢包上的加密貨幣數額，以保障資產安全。同時，針對這次失竊的加密貨幣種類和數量進行一番整理，細分如下：

目前，BPJ 正竭力徹查駭客事件發生的原因及侵入路徑，目前已採取各項安全措施以防止損害持續擴大，但考量到熱錢包私鑰已被竊取的可能性極高，因此採取以下因應措施：

將 BPJ 熱錢包內的加密貨幣全數轉移到冷錢包。

向客戶報告這次事件的發生並暫停所有服務。（幣寶台灣則是因為保障台灣客戶的資產安全，暫停加密貨幣的轉入及轉出服務）

告誡客戶切勿將加密貨幣轉入 BPJ 所管理的錢包地址，並將轉入的加密貨幣轉移到冷錢包。

為了調查這次事件的原因從根本上解決問題，小田玄紀表示，BPJ 目前已向外部專家尋求協助，計劃採取的對策包含： 調查與分析商用系統的登入軌跡；調查操作作業相關的漏洞；熱錢包伺服器的取證調查；熱錢包裝置的漏洞檢查；調查不法流出的加密貨幣與追蹤流向。

再來， BPJ 也已委託日本虛擬貨幣交易所協會（JVCEA）內的交易所、瑞波集團、海外交易所業者進行下列協助，若接收到疑似來自這次被盜的錢包地址的加密貨幣之時，將會立即凍結該帳戶。

小田玄紀表示，經判斷後，本次事件的因應費用及損失將不會對公司的財務狀況造成影響。 此外，BPJ 包含其集團等資金運作，在等值於 30 億日圓的加密貨幣調度保有後，事業可繼續進行。小田玄紀強調，BPJ 將持續追查本案原因並防止受害再度擴大，同時檢討、實施並調整運營方針，以交易安全以及保全客戶資產為最大前提，盡快恢復營運為用戶提供服務。

區塊客昨日報導，海外 BITPoint 交易所有部分加密貨幣也同樣遭受熱錢包不法侵害事件，確認流出總額約 2.5 億日圓，BPJ 今表示，有關詳情仍在徹查中。

這篇文章 出面回應 BITPoint Japan 遭駭事件社長小田玄紀：承擔責任、徹查到底 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』