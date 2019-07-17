台股盤前-美股逢高回跌+費半收黑 大盤難逃拉回震盪

美中貿易戰疑慮再起，拖累美股從歷史高點走跌，四大指數 16 日同步下跌，其中與台股高度連動的費城半導體指數下跌逾 1%，台股 ADR 也跟著拉回整理，台股大盤今 (17) 日恐難逃拉回震盪格局。

美國國會提案擬將華為黑名單寫入法律中，美國總統川普表示美中貿易戰達成協議前路漫漫，並再度揚言對中國出口價值 3250 億美元的商品加徵關稅，貿易戰美股四大指數同步收黑，其中費城半導體指數下跌 1.07%，台股 ADR 除友達外其餘全數收黑。

台股近期因市場追價意願有限，大盤持續處於狹幅震盪整理格局，在美中貿易爭端懸而未決、加上適逢美股財報季高峰期，聯準會暗示經濟前景不確定性，引發市場對於經濟成長的隱憂，利空消息夾殺，讓投資人逢高出脫美股獲利了結，四大指數同步收黑。產業動態部分，台積電明 (18) 日將舉行法說會屆時對於產業動態與景氣看法將成市場矚目焦點。台積電受惠於超微 (AMD) 新處理器熱賣，超微擬進一步對台積電擴大下單，在超微 7 奈米大單助攻下有望挹注台積電下半年業績表現。

股王大立光決議專心經營手機高階鏡頭業務，以此穩固光學鏡頭霸主地位，將退出車用鏡頭市場，並傳出近期已陸續婉拒車廠下單。市場認為，大立光退出車用鏡頭後，可望讓其他光學廠，像是今國光、亞光與佳凌等積極經營車用境投的光學廠，因少了龍頭鏡頭競爭而挹注業績表現。

法人表示，台股目前在缺乏量能助攻下，市場追價意願不高，大盤陷入狹幅震

盪，部分強勢個股往往只有一日行情，加上美中貿易戰仍是干擾市場因素，美股有逢高獲利了結疑慮，短線須多留意觀望。